Casemiro será nuevo jugador del Manchester United

A pocas semanas para que termine el periodo de fichajes, el Manchester United realizó un bombazo . Los ingleses incorporarán al brasileño Casemiro.

El especialista número uno en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó la transferencia este viernes 19 de agosto.

Casemiro llega a los ‘Red Devils’ como el fichaje estrella para afrontar la temporada. El mediocampista firmó por cuatro años, con opción a uno más. Su salario sería de USD 12 millones anuales.

El Real Madrid compró al brasileño en el 2012, por USD 8 millones al São Paulo. Y años después lo vendió por USD 60,3 millones fijos y USD 10 millones en variables.

Se espera que el futbolista viaje a Manchester este fin de semana, para llevarse a cabo los exámenes médicos y concretar la visa. Por lo cual, no estará disponible para enfrentar al Liverpool .

Huella imborrable El mediocampista llegó con 20 años al club merengue. En sus primeras dos temporadas no encontró espacio en el primer equipo y se marchó cedido al Porto por un año. Cuando volvió al Real Madrid se convirtió en titular indiscutible.

Formó un trío histórico en el mediocampo del equipo español a lado del alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric , que será siempre recordado.

Casemiro se despide del Real Madrid, tras nueve temporadas donde jugó 336 partidos, anotó 31 goles y repartió 26 asistencias.

Durante su estancia en España ganó 18 títulos, incluidos tres campeonatos de liga y cinco Uefa Champions League.

Manchester United, su nuevo hogar La situación actual del Manchester United, es delicada. Están últimos en la Premier League tras dos partidos, que fueron derrotas. Además, esta temporada no jugarán Champions League.

Casemiro se une a Lisandro Martínez, Christian Eriksen y Tyrell Malacia, como las nuevas incorporaciones del club inglés.

Este lunes 22 de agosto, el Manchester United recibirá en Old Trafford al Liverpool para disputar una edición más del clásico inglés. El cotejo arrancará a las 14:00 (Hora Ecuador).

