Casemiro se despide: «Después de ganar la última Champions sentí que mi ciclo terminó»

Entornointeligente.com /

Una de las noticias más sonadas en el mundo del fútbol los últimos días ha sido, sin duda alguna, la marcha de Casemiro al Manchester United procedente del Real Madrid. El brasileño completó el trío de mediocampistas más ganadores en la historia del Real Madrid.

Casemiro explica su decisión: «Al acabar la final de la Champions tenía la sensación de que se acababa mi ciclo. Soy honesto. Después de las vacaciones, con la cabeza tranquila, la sensación era la misma. No fue tan rápido. Ya hablé con el club nada más acabar la Champions. Mi mujer me apoyó desde el inicio. Mi familia siempre estuvo a mi lado en esta decisión. Fue muy difícil hablar con el presidente, pero siempre fue honesto con él».

https://www.instagram.com/reel/Chj9mJWF5jq/?utm_source=ig_embed&ig_rid=61b7ea20-e3d4-4acc-8947-6eab1a2bea8d

El escudero de Kroos y Modric dejará el Santiago Bernabéu tras 9 temporadas en el Real Madrid. Su carrera como madridista finaliza con 18 títulos en su casillero, los dos últimos conquistados la pasada temporada con el doblete Liga-Champions.

Toni Kroos le envió un mensaje a Casemiro a las 4:00 am para preguntarle si era verdad que se iba del Real Madrid.

🎥: @elchiringuitotv pic.twitter.com/9KjJczdx36

— Meridiano (@MeridianoTV) August 22, 2022

«Mi sensación es del deber cumplido, de muchísima felicidad por lo vivido aquí. Al salir de Sao Paulo en enero de 2013 me dije que lo iba a dar todo. Eso es lo que hice, en los partidos y en los entrenamientos. Siempre dormí tranquilo porque lo dejé todo».

Florentino Pérez le dedicó unas sentidas palabras: «El mito del Real Madrid se consigue con futbolistas especiales que son capaces de generar leyenda. Casemiro es uno de nuestros grandes referentes, que nos ha llevado a la conquista de cinco Champions, entre otros muchos títulos.

https://www.instagram.com/p/ChjxP7KtTrb/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a8fdc678-07aa-4b44-96bb-23857b14ac27

«Recuerdo a aquel chaval que llegó al Castilla con 20 años y recordaré tus extraordinarios 20 minutos en Dortmund. Llegaste con la determinación de dejarte el alma para triunfar en el Real Madrid. Nunca pensé que este día podía llegar».

Sobre su visión del Manchester United y la posibilidad de jugar nuevamente con Cristiano Ronaldo: «La gente no olvide al club que voy, el equipo más grande del mundo y que puede competir con la grandeza del Real Madrid, aunque ahora no lo haga. No he hablado con Cristiano, ojalá que se quede porque es de los mejores jugadores de todos los tiempos».

«Quiero llevar mis valores al Manchester United, todo lo que me enseñó el Real Madrid, ganar desde el día a día, desde cada entrenamiento. Quiero vivir la Premier desde dentro. Con 30 años estoy en el mejor momento de mi carrera. Disfruto de todo lo que tengo».

Casemiro has completed medical tests session in Manchester and he’s just waiting for visa to be sorted, as contract until June 2026 with option for further season has been already completed. 🔴🩺 #MUFC

First training session as new Man Utd player will take place next week. pic.twitter.com/gjfHxlAQSe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2022

Globovision

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com