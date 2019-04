Casas de luxo a rendas acessíveis no centro

Entornointeligente.com / É um conjunto habitacional que integra 80 apartamentos novos, com acabamentos de luxo, distribuídos por 10 edifícios reabilitados no bairro da Mouraria, em Lisboa. Foram já todos vendidos, a preços desde €2800 por metro quadrado, e os mais caros a €5000 — mas os seus promotores decidiram não comercializar 17,5% destes apartamentos para os alocar a arrendamento por valores mais acessíveis à bolsa dos portugueses, e “que estão 40% abaixo dos que são praticados no mercado”. Esta iniciativa partiu dos promotores, não decorreu de nenhuma obrigação contratual com a Câmara de Lisboa. Os primeiros sete apartamentos do projeto Amouraria, da Stone Capital em parceria com a Libertas, já estão desde o ano passado ocupados neste regime de rendas acessíveis, preparando-se os promotores para lançar este mês sete novos arrendamentos num edifício reabilitado na Rua dos Lagares. Devia ser ‘regra’ em Lisboa em toda a nova construção O valor das rendas vai desde €450 mensais no caso de um apartamento T1, e €750 para um T2, estando todos equipados com eletrodomésticos e tendo um jardim comum. São exclusivamente dirigidas a portugueses, dando-se preferência a jovens ou famílias com filhos, a pessoas que trabalhem em serviços sociais, como hospitais, mas com interesse expresso em participar na vida do bairro. Os interessados podem-se candidatar em [email protected], estando prevista uma open house para visita aos apartamentos a 12 e 13 de abril. “Queremos participar neste esforço de criar condições para os portugueses poderem viver no centro da cidade, e num mercado que está cada vez mais difícil para o arrendamento. Só no ano passado o aumento de rendas em Lisboa foi de 37%”, salienta Geoffroy Moreno, que é dono da Stone Capital juntamente com o seu irmão Arthur, e diz ver com dificuldade os novos tempos em que os moradores dos bairros históricos são afastados de Lisboa. “Vivo há 15 anos em Alfama, num prédio sem elevador, e adoro aquele espírito de comunidade. Alguns vizinhos meus tiveram de sair por causa das rendas que aumentaram, o que é muito triste”, considera. Segundo Geoffroy Moreno, para combater a especulação gerada pelo boom dos últimos anos, toda a nova construção em Lisboa devia obrigatoriamente incluir uma parcela para arrendamento acessível. “Acho que devia haver uma regra para a nova volumetria em Lisboa, em que parte dos metros quadrados criados, entre 10% a 20%, são para rendas controladas, como existe em Paris”, avança o dono da Stone Capital, referindo que no caso francês o promotor vende parte do empreendimento a uma entidade pública que gere as rendas, e a preços 40% abaixo do valor do mercado. Para Geoffroy Moreno, o sistema podia ser replicado em Portugal. Especializada em desenvolver habitação topo de gama em edifícios reabilitados, a Stone Capital já tem a funcionar desde 2011 um sistema de rendas a preços controlados em cinco apartamentos de um edifício que recuperou em Alfama, na Rua Guilherme Braga. E num projeto que fez na Graça estabeleceu mesmo a proibição aos compradores de fazerem ali alojamento local. A Stone está a desenvolver 20 projetos em Lisboa, e ganhou, em parceria com a Libertas, o primeiro concurso de rendas acessíveis lançado pela Câmara, para fazer 103 apartamentos neste regime na Rua de São Lázaro, mas o projeto ficou parado por ter parecer negativo do Tribunal de Contas. Dar mais ênfase às rendas acessíveis nos novos projetos é a meta dos irmãos Moreno — que deixaram Paris e vieram viver para Lisboa alguns anos após o virar do milénio, atraídos por “uma cidade pouco conhecida mas cheia de charme”, e com o mar perto para fazer surf. Assistiram “à maior crise em Portugal”, e como já trabalhavam em França no ramo imobiliário, acabaram por criar a Stone “num momento complicado, em que havia imensos edifícios abandonados em Lisboa, e não havia compradores”, recorda Geoffroy Moreno. Os tempos mudaram, mas não a “vontade de renovar edifícios e trazer vida aos bairros históricos, mantendo os lisboetas a morar na sua cidade”.LINK ORIGINAL: expresso

