Casamento a três: saiba como garantir os direitos dos filhos em um 'trisal' Como união não é prevista pela lei brasileira, trisais com filhos buscam na Justiça o reconhecimento da configuração familiar na certidão de nascimento das crianças. Por Fantástico

28/08/2022 22h13 Atualizado 28/08/2022

Casamento a três: saiba como garantir os direitos dos filhos em um ‘trisal’

Um novo tipo de relacionamento tem levado famílias à Justiça. Quando três pessoas decidem iniciar uma união amorosa, elas formam os chamados trisais. Pois esses trisais estão tendo filhos e agora buscam o reconhecimento da configuração familiar na certidão de nascimento das crianças, mas essa é uma situação que não está prevista em lei. Saiba quais são os direitos da uma criança que tem três pais – e quais as obrigações dessa terceira pessoa que registra a criança como filho.

Priscila, Marcel e Regiane formam um trisal. Priscila e Marcel já estavam juntos há mais de 20 anos. Até que, Regiane, amiga de Priscila, entrou na relação. Mas a lei brasileira ainda não reconhece esse tipo de relacionamento.

Eles então decidiram ter um filho. O nome de Pierre foi escolhido pelo pai para homenagear as mães.

«Toda a vida eu chamei ela de Pi. E depois veio a Rê, Ficou a Pi e Rê: Pierre. Ele tem duas mães até no nome, ne? «, explica.

Quem engravidou foi Regiane. Na certidão de nascimento de Pierre, no campo filiação, constam o nome dela e o nome do pai, Marcel.

No entanto, para eles, Pierre é filho dos três. Mas como a união deles não é reconhecida pela lei, para ter o nome dos três na certidão, eles vão percorrer um longo caminho .

«Ela só poderá inserir o nome dela, não porque ela faz parte do trisal, mas é porque ela terá desenvolvido ou porque ela desenvolveu uma relação afetiva com a criança e se tornou mãe», explica o advogado Rodrigo da Cunha Pereira.

Essa possibilidade existe por conta do conceito da multiparentalidade. Quando uma terceira pessoa desenvolve uma relação de afeto e cuidado com a criança e deseja também ser responsável por ela legalmente. Pode ser um padrasto, uma madrasta, uma avó ou uma outra mãe ou pai. Mas é preciso provar na Justiça que realmente existe um vínculo forte com a criança.

Só depois dessa comprovação e da decisão do juiz, o nome dessa terceira pessoa passa a constar na certidão da criança no campo da filiação e, se for da vontade de todos, a criança pode ganhar mais um sobrenome.

«Uma vez que se tornou pai, tem os mesmos direitos e obrigações de um pai de uma família, de um pai tradicional. Direitos e obrigações iguais», explica o advogado.

Em caso de separação

«Geralmente, quando o casal se dissolve, (a criança fica) um final de semana com um, um final de semana com outro. Agora, essa equação vai ter que ser refeita», afirma Rodrigo.

Pensão

Ao advogado ressalta que a pensão é obrigação dos três: «Na medida dos seus ganhos, quem ganha mais, paga mais».

