Casal português suspeito de triplo homicídio e assaltos detido em Espanha

Entornointeligente.com /

O casal português procurado desde quarta-feira pela polícia espanhola foi detido este sábado, em Zamora. Sidney Martins e Nélida Guerreiro, de 42 e 40 anos, respectivamente, são suspeitos de, pelo menos, quatro assaltos a estações de serviço em Toledo, Badajoz e Sevilha, bem como em Portugal, e de um triplo homicídio em Bragança.

Ao que o jornal local Zamora News avança, um cidadão reconheceu-os enquanto jantavam num centro comercial e avisou a polícia. A detenção ocorreu por volta das 22h30 (hora local). Segundo as testemunhas, o casal não ofereceu resistência.

Desde quarta-feira que a Guarda Civil espanhola os procurava , tendo lançado um aviso nas redes sociais após o assalto ocorrido a 8 de Agosto numa gasolineira da auto-estrada 5, perto de Talavera de la Reina. Nele, alertava que os portugueses poderiam estar armados e que eram pessoas «perigosas».

Suspeita-se que os portugueses tenham entrado em Espanha por Huelva, no passado dia 28 de Julho, e que tinham como objectivo final chegar a França, segundo o Zamora News . Antes terão cometido vários assaltos a estações de serviço em Portugal, sobretudo na região do Algarve.

O casal tem estado em fuga há vários dias, sendo suspeito de ter matado uma família no mês passado , em Donai, Bragança. O primeiro corpo, de uma mulher de 65 anos, foi encontrado pelos bombeiros no dia 10 de Julho na casa onde a família morava, depois de terem sido chamados ao local por motivos de agressão. Já o marido e o filho apareceram mortos nove dias depois, no mesmo local.​

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com