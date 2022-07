Casal de onça-pintada é flagrado 'trocando chamego' em fazenda no Pantanal de MS; veja vídeo

Entornointeligente.com /

09/07/2022 08h27 Atualizado 09/07/2022

Casal de onça-pintada é flagrado passeando por estrada no Pantanal

O fotógrafo e guia de turismo, Edir Alves, flagrou nesta sexta-feira (8) um casal de onça-pintada «trocando chamego» no meio da estrada de uma fazenda, localizada na região da Serra de Bodoquena, Pantanal de Mato Grosso do Sul. Veja o vídeo acima.

Segundo Edir, a experiência fez parte daqueles dias inesquecíveis para os turistas que frequentam a fazenda.

«Foi brilhante a cena, entraram na água, deitaram e rolaram na estrada, ficavam tentando espantar as mutucas e mosquitos e claro… namoraram», brincou Edir, que estava a 30 metros dos animais.

1 de 2 Casal de onça-pintada é flagrado «trocando chamego», no Pantanal — Foto: Edir Alves/Reprodução Casal de onça-pintada é flagrado «trocando chamego», no Pantanal — Foto: Edir Alves/Reprodução

De acordo com o fotógrafo, as onças estão habituadas com a presença humana e sabem que as pessoas ali não apresentam perigo .

«Acreditamos que esta conduta de observar e seguirmos nosso percurso sem que o bicho se afaste, com um tempo, eles aprendem que vamos parar observar e logo sairemos sem afugentá-lo. Assim mais pessoas podem vir aqui e ter a chance de ver estes animais de perto, como aconteceu no dia de ontem», finalizou.

2 de 2 O casal de onça-pintada não se importou com a presença dos seres humanos — Foto: Edir Alves/Reprodução O casal de onça-pintada não se importou com a presença dos seres humanos — Foto: Edir Alves/Reprodução

