Casal acusado de matar traficante e guardar corpo no sótão por oito meses – Mundo – Correio da Manhã

Um casal com três filhos está a ser julgado em Londres pela morte de um jovem de 17 anos, cujo corpo os homicidas terão guardado no sótão do seu apartamento durante oito meses. Tacy Dochetry, de 28 anos e Gary Hopkins, de 37, são acusados do homicídio de Abdi Ali, de 17 anos, que seria um traficante de droga que abastecia regularmente o casal. No julgamento que decorre no tribunal de Old Bailey, em Londres, foi revelado que a vítima estava a dormir num banco corrido, em casa do casal, quando foi agredido com uma marreta e uma faca. O caso foi descoberto quando os homicidas revelaram a um amigo que tinham o corpo em casa, tendo-lhe inclusivamente mostrado o seu corpo em decompoisção. Um outro amigo soube da história e denunciou Tacy e Gary à polícia. O cadáver foi então encontrado embrulhado numa capa de edredão e sacos de plástico, no sotão dos suspeitos. O corpo estava infestado de insetos. Segundo relata o jornal Daily Mail , o casal atacou o traficante por causa de dinheiro. São acusados de lhe ter roubado 400 libras (466 euros) para comprarem prendas de natal para os filhos. Ficaram ainda com a heroína do traficante, que terão consumido em casa. O homicídio terá acontecido por alturas do Natal de 2017, mas o corpo só foi descoberto em agosto último, já em avançado estado de decomposição. Ainda assim, a autópsia revelou que Ali foi esfaqueado pelo menos 11 vezes no peito e uma no pescoço. Terá ainda sido atingido pelo menos três vezes na cabeça, com uma marreta. O julgamento tem ainda várias sessões agendadas no tribunal londrino.

