Casado pide la aplicación del 155 si Torra rechaza dejar el escaño

El presidente del PP, Pablo Casado , ha iniciado su discurso en el debate de investidura abordando el conflicto catalán y lamentando que Pedro Sánchez , en su intervención, no haya mencionado la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra . Casado ha reclamado a Sánchez que, si Torra no acata esa decisión y no deja el escaño en el Parlament de Catalunya, aplique el artículo 155 para obligarle “al cumplimiento forzoso ” de la resolución de la JEC. En todo caso, este órgano todavía no ha comunicado a Torra su decisión, ya que ayer solo dio a conocer un adelanto del acuerdo y está a la espera de sumarle los votos particulares de los seis jueces discrepantes para trasladar al ‘president’ que le pide la inhabilitación.

