Casa propia: BNF financia el 80% con tasa de 7,95%, en 15 años

La presidenta del Ente Regulador de Servicios Sanitarios ( Erssan ), Cristina Muñoz , llamó a una conferencia de prensa esta mañana debido a que tres miembros del comité de administración fueron «destituidos», según ella. Indicó que, en su caso particular, fue por motivos políticos .

Muñoz comentó que, pese a sus preferencias, no estaba llevando a cabo actividades político partidarias , por lo que le sorprendió la noticia que recibió de forma extraoficial, según comentó. «Decidí dedicarme al 100% a la institución, en base a la institucionalidad y al respeto del sector de agua, porque es un sector muy sensible», indicó.

La profesional dijo que no simpatiza con el precandidato oficialista a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, Arnoldo Wiens, sino que apoya a Santiago Peña, precandidato por el cartismo. «Mi preferencia era otra, pero no estaba trabajando (en política). Ese fue mi pecado particular y creo que también de la vicepresidenta», remarcó.

«Quiero denunciar persecución política», dice Muñoz Muñoz enfatizó que su salida no sería por mala gestión ni mandato cumplido , porque aún queda personal cuya función ya feneció.

«Simplemente quiero denunciar persecución política , quiero denunciar estas cuestiones de la política criolla de destituir personas. Yo soy de carrera en el sector público. Tengo más de 30 años en el sector público. No me miran como profesional que tiene cinco títulos universitarios, me miran con el rotulo de política», expresó Muñoz.

La mujer agregó que, según le dijeron, las otras autoridades destituidas serían Mirta Alcaraz, vicepresidenta del comité, y Roberto Lezcano , miembro del comité.

Cambios en Erssan están confirmados Según Muñoz, los reemplazos serían Jorge Ojeda , a propuesta del senador Derlis Ozorio (ANR) ; Guido Benítez , presidente de la seccional 28, designado supuestamente por recomendación del ministro asesor político de Presidencia, Daniel Centurión (ANR) y Óscar Miguel Silvera Gallinar , recomendado del senador Rodolfo Friedamann (ANR) .

El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Hutteman , facilitó a ABC Color los documentos que dan cuenta del procedimiento de rigor. «El presidente firmó hoy el decreto. Designó como presidente a Jorge Ojeda y como vicepresidente a Guido Benítez», confirmó en un mensaje.

En representación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), figura Silvera Gallinar.

Hutteman aclaró que el 25 de agosto el Ejecutivo remitió al Senado la propuesta de candidatos y el 8 de setiembre del corriente, la Cámara Alta les prestó el acuerdo correspondiente.

Cristina Muñoz había sido nombrada como presidenta de Erssan en octubre de 2013, por el presidente de la República Horacio Cartes. En octubre de 2018 venció su mandato al frente del ente, pero el presidente Mario Abdo Benítez permitió que ella continuara en el cargo hasta hoy.

