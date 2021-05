Casa Grande rechazó “formas de proceder del presidente del INAU”

Entornointeligente.com / Emitió un comunicado en respaldo de la exdirectora de la División Jurídica Notarial del INAU ante las acusaciones del actual presidente del ente. Casa Grande, del Frente Amplio, emitió un comunicado al respecto de las declaraciones del actual presidente de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, sobre el hallazgo de 171 expedientes en un armario del INAU que no fueron tramitados por, en ese momento, quien fuera directora de la División Jurídica Notarial del ente, Andrea Venosa. Además de Venosa, Abdala también apuntó contra la exdirectora de la División de Sumarios, a quien acusó de “actos, hechos u omisiones irregulares”. En el comunicado, Casa Grande sostiene que cuando Venosa ingresó a la División Jurídica en 2016, no recibió información alguna sobre expedientes con atrasos. Además, asegura que cuando cesó en el cargo en abril del 2020, se realizó una nueva inspección en la que no hubo observaciones. Asimismo, aseguran que dicha división del INAU no tiene facultades para acceder a los expedientes de investigaciones administrativas y sumarias. Para poder hacerlo, se le tiene que presentar por la dirección del área correspondiente, “ya que están sujetos a reserva”.

Además, en el documento apuntan que en 2020, debido a la jubilación de la Directora de Sumarios, realizaron una inspección a dicha división. Como resultado localizaron un mueble con expedientes datados entre 2012 y 2014, con trámites detenidos. Por otro lado, Casa Grande señala que la investigación sobre el caso se mantiene en curso y, hasta la fecha, Venosa no recibió ninguna citación para declarar. A su vez, recuerdan que las denuncias públicas “representan una violación flagrante a las normas del debido proceso, violando el principio de reserva”. Casa Grande “rechazó las formas de proceder del presidente del INAU”, así como de algunos “órganos de prensa” y consideró que estos realizan “una acusación pública sin fundamento y basadas en presunciones, de la actuación de la Dra. Andrea Venosa en la administración del INAU del gobierno anterior”. Además, reafirman su apoyo a la declaración de la exdirectora en cuanto a su colaboración con la investigación administrativa se refiere. También sostienen “que la probidad de las personas públicas es un capital republicano y democrático, las acusaciones sin fundamento minan las instituciones. Toda persona en el desempeño de un cargo público debe ajustarse a normas, reglas y derecho, máxime cuando se ocupan las mayores jerarquías”. Asimismo aseguran que “las políticas públicas de infancia y la adolescencia, deben generar seguridad y certeza en la población” y que “todo mensaje de incertidumbre perjudica a los adultos responsables y a los propios niños, niñas y adolescentes”. Por último, Casa Grande manifiesta su confianza “en la actuación responsable” de Venosa. Resaltan la “carrera intachable” y la vocación por la niñez y adolescencia documentada a lo largo de los años de la misma, de la exdirectora, quien es “un ejemplo de una ‘mujer valiente’ en la política, todo lo que el país debería respaldar y cuidar”.

