Casa Branca: Joe Biden «respira bem» e está com níveis de oxigénio normais

O coordenador de resposta à pandemia do governo dos Estados Unidos, Ashish Jha, referiu esta quinta-feira que o Presidente Joe Biden «respira bem» e que os seus níveis de oxigénio são normais, depois de ter testado positivo à covid-19.

Na conferência de imprensa diária, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, especificou que os sintomas leves do chefe de Estado norte-americano são congestão nasal, fadiga e «ocasionalmente uma tosse seca que começou na noite passada».

Karine Jean-Pierre e Ashish Jha foram questionados sobre como Joe Biden foi infetado, mas ambos evitaram responder, com a porta-voz do Presidente a referir que é algo «que não importa».

Subscrever Ashish Jha acrescentou que, depois de falar com o médico do Presidente, Biden recebeu o primeiro ciclo do medicamento antiviral oral Paxlovid.

Por agora ainda não se sabe com qual variante da covid-19 o governante foi infetado, mas o coordenador de resposta à pandemia do governo dos Estados Unidos apontou que os resultados do laboratório devem ser conhecidos no espaço de uma semana.

Quer a primeira-dama, Jill Biden, quer a vice-presidente, Kamala Harris, testaram negativo para a covid-19 esta quinta-feira.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, escreveu na rede social Twitter que «está a passar bem», depois de ter testado positivo à covid-19.

Joe Biden publicou depois um vídeo onde aparece com um fato azul-marinho numa varanda da Casa Branca, garantindo que se encontra bem e a explicando os sintomas que sente.

«Olá pessoal. Suponho que já tenham ouvido falar, esta manhã testei positivo para a covid-19», realçou o democrata no vídeo, onde relembra que está vacinado com duas doses e dois reforços.

«Agradeço as vossas perguntas e preocupação, mas estou bem. Estou a trabalhar duro e continuarei a trabalhar . Enquanto isso, obrigado pela preocupação, mantenham a fé, tudo vai ficar bem», acrescentou.

De acordo com a Casa Branca, Biden tem «sintomas muito ligeiros» e vai ficar isolado, «enquanto continua a cumprir integralmente todas as suas funções», nomeadamente realizando reuniões por vídeo e por telefone.

Ainda assim, Biden teve de cancelar uma viagem à Pensilvânia, onde iria propor um aumento do financiamento para a polícia norte-americana, no valor de cerca de 37 mil milhões de dólares (cerca de 35 mil milhões de euros), para combater o crime, incluindo 13 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros) para contratar e treinar 100.000 novos agentes nos próximos cinco anos.

Biden, 79 anos, está totalmente vacinado, depois de ter recebido duas doses da vacina contra o novo coronavírus da Pfizer, pouco antes de assumir o cargo, em janeiro do ano passado, tendo ainda recebido um primeiro reforço, em setembro de 2021, e uma ​​​​​​​dose adicional em 30 de março deste ano.

