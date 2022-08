Carvajal observa aval de Impuestos a un afín del MAS

Entornointeligente.com /

La representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, observó ayer que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) haya entregado la representación a un dirigente afín al MAS, Édgar Salazar.

«Nos hemos llevado la sorpresa de que ya no soy la representante legal de la Apdhb. La gente joven de impuestos internos me atendió. Me dijeron que no tenemos el NIT y que le dieron a Édgar Salazar, y pregunté con qué documentos, pero no me dieron una respuesta», informó.

En diciembre del año pasado, se llevó adelante un «congreso ordinario» impulsado por sectores afines al MAS en el que se eligió a Salazar como el nuevo presidente de la Apdhb.

En ese sentido, Carvajal explicó que antes del 15 de cada mes se deben cumplir con las responsabilidades sociales que generalmente se realizaban por internet, pero la semana pasada no podían ingresar.

El miércoles se dirigió a Impuestos, momento en el que los funcionarios le informaron que no podía hacerlos porque el registro está a nombre de Salazar. Al no encontrar respuesta, envió una carta el gerente distrital del SIN, Ranulfo Prieto. El jueves retornó a esa instancia para obtener una respuesta y logró una reunión con el gerente distrital, quien le informó que Salazar entregó un acta del congreso.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

