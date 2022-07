Entornointeligente.com /

Cartão de crédito é o tipo de dívida mais comum entre brasileiros; veja dicas para usá-lo sem cair na inadimplência Serasa orienta os usuários de cartões de crédito a fazer uma análise da vida financeira e reorganizar todos os gastos. Por Renata Baptista, g1

09/07/2022 05h30 Atualizado 09/07/2022

1 de 1 O tipo de dívida mais comum é o cartão de crédito, responsável pelo endividamento para 86,6% das famílias endividadas. — Foto: Divulgação O tipo de dívida mais comum é o cartão de crédito, responsável pelo endividamento para 86,6% das famílias endividadas. — Foto: Divulgação

A parcela de inadimplentes – aqueles que têm contas ou dívidas em atraso – chegou a 28,5% das famílias brasileiras em junho, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), cujos dados foram divulgados nesta quinta-feira (7) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Já o percentual de famílias endividadas, ou seja, aquelas que têm dívidas (em atraso ou não), ficou em 77,3%. O tipo de dívida mais comum continua sendo o cartão de crédito , responsável pelo endividamento para 86,6% das famílias endividadas .

Inadimplência atinge nível recorde em 12 anos em meio à alta da inflação, aponta CNC

De acordo com pesquisa do Serasa eCred, quase metade dos consumidores brasileiros (47%) tem quatro cartões de crédito ou mais . Outros 18% afirmaram ter quatro cartões e apenas 9% dos entrevistados usa um cartão de crédito. Entre os entrevistados, 23% dizem ter três cartões e 21% afirmam ter dois.

«A pesquisa mostra a relevância do cartão de crédito na vida econômica dos brasileiros, mas ao mesmo tempo acende o alerta sobre os riscos da inadimplência», afirma Amanda Rapouzo, gerente do Serasa eCred.

Segundo ela, a população pode estar solicitando mais cartões para pagar contas que não consegue quitar por outros meios de pagamento à vista.

Para evitar a inadimplência, a especialista da Serasa orienta os usuários de cartões de crédito a fazerem uma análise da vida financeira e reorganizar todos os seus gastos.

Confira abaixo as dicas da Serasa para evitar ou sair da inadimplência :

Cuidados com o número de cartões de crédito : não existe um número limite ou ideal de cartões de crédito. O importante é saber usar os cartões para a melhor gestão da vida financeira; Veja se há necessidade de ter mais cartões : caso tenha vários cartões de crédito, é importante entender qual a necessidade de uso de cada cartão, os custos envolvidos (anuidade, por exemplo) e a capacidade de pagar mais de uma fatura; Fique atento às datas de vencimento : para garantir que o nome não fique negativado, pague o cartão em dia. Assim, aumenta a sua credibilidade no mercado e você consegue juros melhores e parcelamentos mais longos para realizar seus projetos; Use os benefícios governamentais : aproveite o recebimento de renda extra, como o 13º e o Saque Emergencial do FGTS, para quitar dívidas; Informe-se: É importante monitorar sempre o status do seu CPF e utilizar serviços como o Serasa Limpa Nome para quitar suas dívidas com descontos especiais, que podem chegar a 90%. Como saber se o CPF está negativado Anote todos os seus gastos : tenha noção do próprio orçamento. Esta dica pode parecer básica demais, mas é muito importante para manter a organização completa das finanças do mês; Use a regra 50/30/20 para dividir suas dívidas : 50% para gastos essenciais (como aluguel, comida, contas básicas), 30% para gastos variáveis (cartão de crédito, lazer, etc) e 20% para reserva de emergência.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

