Cartismo va tras votos del campo y promete no subir impuestos

Horacio Cartes y Santiago Peña, quienes apuntan a la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y la presidencia de la República, respectivamente, en representación del Movimiento Honor Colorado (HC) visitaron el distrito de Yguazú , de Alto Paraná, este sábado.

En horas de la mañana de esta jornada mantuvieron una reunión con productores e intendentes del departamento, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

El ex presidente de la República y su ex ministro de Hacienda prometieron que si el cartismo vuelve al gobierno en el 2023, brindarán todo su respaldo al sector del campo, creando las condiciones necesarias para su pleno desarrollo.

«Estamos para crearles las reglas del juego y yo, en compromiso, siempre que Dios me permita que llegue a mi querida Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado, va a haber un partido al servicio del gobierno, para que puedan trabajar, realmente», expresó Cartes.

Repudió que en el Congreso se proponga una suba tributaria en medio de un año crítico debido a la sequía.

«Mucha gente no entiende del campo, que plantea hasta una legisladora de mi partido, ‘cómo en Argentina pueden retener 35% y acá no podemos retener siquiera un 15%’. Esa es la gente que no sabe lo que es el dolor de cuello, mirando todo el día arriba a ver si llueve o no, cuándo viene la sequía, cuándo hay que refinanciar», criticó.

Peña, siguiendo esa misma línea, cuestionó que pese a las pérdidas y caída de la producción por la sequía que golpeó al campo se haya tenido que pagar por la exportación. «No tiene ningún sentido», agregó, por su parte.

En esta oportunidad ambos referentes colorados se limitaron a no hacer alusión a los ataques, que se vienen dando contra el cartismo de parte del oficialismo, por sus supuestos vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero y el terrorismo.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el principal rival de Horacio Cartes para la presidencia de la ANR, incluso en la víspera siguió arremetiendo contra el cartismo, tildándolo de «oscuro, marginal y sucio».

