Cartismo busca debilitamiento de Marito

Villalba remarcó que en esta línea, el juicio político fue utilizado, como en el 2019, como un instrumento de amenaza y negociación entre las dos facciones de la ANR, que como partido lleva décadas manejando el Estado, en un claro ejemplo de lo que se denomina “captura del Estado” por parte de élites que favorecen sus intereses, en desmedro de la ciudadanía

El movimiento Honor Colorado, del ex presidente Horacio Cartes, estuvo presente como gobierno en todo el periodo presidencial de Mario Abdo Benítez. La politóloga Mabel Villalba sostuvo que Cartes, entre los ex presidentes de la República, hasta ahora es el que más poder ha concentrado en Paraguay, no solamente en el Congreso, sino también en otras instituciones estatales.

“Además, representa uno de los grupos económicos más poderosos del país”, consideró la analista, tras fracasar el juicio político a Mario Abdo en Diputados.

“Esto ha quedado patente en la gestión de la pandemia. Esta captura del Estado constituye una amenaza permanente para el sistema democrático en Paraguay“, significó.

PLAN CARTISTA. A criterio de la politóloga, el cartismo está siguiendo una hoja de ruta para buscar retomar el poder, primero en las elecciones municipales, y luego preparar el terreno para las generales.

“Lo que se puede entrever es que uno de los objetivos del grupo Honor Colorado es el debilitamiento del Gobierno (específicamente del movimiento Añetete) para tener ventajas en las internas de la ANR y luego en las elecciones municipales de este año, y con miras a las elecciones generales del 2023″, sentenció.

No obstante, sostuvo que la serie de movilizaciones ciudadanas, en varios puntos del país, desde hace 14 días están visibilizando una situación de rechazo al partido de Gobierno.

Las protestas ciudadanas se iniciaron con el hartazgo social por la falta de medicamentos en los hospitales y el viacrucis que viven los familiares de enfermos de Covid-19, que deben vender todo lo que tienen para costear la crítica situación sanitaria. A esto se sumó la incapacidad del Gobierno para conseguir las vacunas contra el coronavirus.

“Más allá de valoraciones puntuales, la quema de su edificio (Colorado Róga) posee una carga simbólica contundente, que habrá que ver si se traduce en los resultados de las elecciones municipales de este año”, significó Villalba. Las internas municipales se realizarán dentro de tres meses y luego las generales se harán en octubre.

El presidente Mario Abdo Benítez fue salvado por segunda vez, por el sector que integra Honor Colorado que no acompañó el pedido de juicio político.

De esta manera, la administración de Abdo viene arrastrando la crisis política por la incapacidad de gestión, la serie de denuncias de casos de corrupción, cuyas investigaciones no avanzan en la Fiscalía y la falta de liderazgo para establecer acciones a nivel político.

El Gobierno ahora debe enfrentar dos años electorales antes de entregar el poder en el 2023. Las internas para las generales arrancan dentro de un año.

