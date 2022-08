Cartes podría pagar multa o tener arresto domiciliario por no comparecer ante CBI

Entornointeligente.com /

El senador Jorge Querey , quien preside la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero , señaló que los asesores jurídicos analizarán la nota enviada por el ex presidente de la República Horacio Cartes para no presentarse ante dicho organismo.

En ese sentido, calificó de llamativo el dictamen, ya que habla de estar exceptuado de acudir ante la comisión por ser senador activo y también vitalicio.

«El artículo 195 dice claramente quiénes están exceptuados. Yo, como ciudadano y senador, no estoy exceptuado; él debe venir», manifestó.

Asimismo, detalló que en caso de no comparecer, la ley reglamentaria establece que deberá pagar una multa o tener prisión domiciliaria por 15 días. «Eso vamos a solicitar vía juez, salvo recomendaciones de los abogados», adelantó.

De igual manera, dijo que no puede esconder el temor que le produce la actitud de los jueces, sea porque la Justicia está muy comprometida con grupos fácticos en el país, ya sean económicos y políticos vinculados al ex presidente Cartes, aunque no quiere prejuzgar sobre la decisión de los jueces y que espera sea positiva.

Nuevamente respondió que el tema de los fueros como senador solo hace referencia a un juicio penal o civil, pero no para la comparecencia ante la Comisión de Investigación Bicameral, que no puede acusar y mucho menos imponer un castigo.

El legislador sostuvo que la Constitución Nacional es clara respecto a la conformación de las comisiones y también sobre la comparecencia.

«Horacio Cartes no es el centro del universo, los horacios van a existir, pero el Estado y la República y nuestras instituciones están por encima de individuos que quieren esquivar y usar a las instituciones para sus cuestiones particulares», expresó Querey al ser consultado si le gustaría ver comparecer esposado a Cartes.

Finalmente, dijo que el informe contendrá todo lo referente al lavado de dinero y que el pleno de la Cámara de Senadores decidirá si tiene alcances para enviar al Ministerio Público.

