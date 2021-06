Cartes llega a local de votación con fuerte dispositivo de seguridad

Entornointeligente.com / Rodeado de numerosos guardias de seguridad, el ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado , Horacio Cartes , llegó después de las 9.30 al Colegio Milciades Piñeiro de Asunción a depositar su voto en el marco de las internas del Partido Colorado.

El ex mandatario llegó acompañado del senador Antonio Barrios y se desplazaron hasta el puesto electoral en medio de un gran despliegue por parte de su personal de seguridad.

Los electores que se encontraban en el lugar lo recibieron con fuertes aplausos y al son de “fuerza líder”.

Embed Así llegó Horacio Cartes a la escuela Milciades Piñeiro para votar en el marco de estas Internas Municipales.

Gran despliegue de seguridad.

VIVO https://t.co/VixNY5OJCL #NPY #PyVota2021 #TuVotoEsEsencial pic.twitter.com/7zmL0qKdO2

— NPY Oficial (@npyoficial) June 20, 2021

Pese a los intentos por parte de la prensa para dialogar con el ex jefe de Estado, el contingente de seguridad no permitió ni el mínimo acercamiento.

No obstante, el senador Antonio Barrios fue su porta voz y aclaró que Cartes no iba hablar.

“Hay que respetar al señor ex presidente, no quiere hablar. El día que él quiera hablar, les va a llamar y va a hablar”, dijo el legislador y ex ministro de Salud.

Barrios fue consultado acerca de una reunión entre Cartes y el precandidato que cuenta con su respaldo, Óscar Nenecho Rodríguez. Al respecto, señaló que el político cumplirá una agenda familiar en el marco de la recordación del Día del Padre y, por el momento, no tiene previsto reunirse con Rodríguez.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com