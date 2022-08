Cartes a Marito: «Toho tojapiro túnare»

Entornointeligente.com /

Según la sentencia de este caso registrado en Murcia, España , el encargado de una finca agrícola debe pagar 6.000 euros de indemnización tras haber confesado violar a una trabajadora del lugar, oriunda de Paraguay .

Además, el tribunal de la región estableció que el acusado, de nombre Celso , tenga la prohibición de acercarse a la víctima, cinco años de libertad condicionada a su compromiso de no delinquir y también que participe de un programa de educación sexual, evitando así ir a la cárcel.

¿Es posible en Paraguay eludir la cárcel con un acuerdo con una víctima de violación? Ante constantes casos de violencia y coacción sexual en mujeres en Paraguay, uno podría preguntarse si este acuerdo , conciliación o mediación -como lo establece la ley- sería posible.

Al respecto, la abogada Sonia Von Lepel confirmó que esto está directamente prohibido en la legislación paraguaya, ya que la medida de conciliación no puede aplicarse en ningún tipo de crimen . Esto incluye claramente la coacción sexual.

La profesional del derecho resaltó que la mediación puede llegar a darse en caso de delitos , no así en crímenes . En caso de un acuerdo entre ambas partes -acusado y víctima-, ahí podría conciliarse un procedimiento abreviado, detalló.

«Esto no está permitido en Paraguay para ningún tipo de crimen ; esa salida procesal no está estipulada en esos casos. No es que un homicida mata a alguien y luego puede ofrecer una conciliación», explicó.

¿Cuándo puede darse una conciliación? El abogado penalista José Casañas Levi precisó que un acuerdo puede darse entre las partes cuando se trate de un caso que implique un daño contra algún patrimonio o el honor o reputación de una persona , mientras sea un delito.

Consultado sobre la posibilidad de acordar con el autor de una violación, vehementemente también aclaró que esto es imposible en Paraguay, ya que al tratarse de un crimen, el caso irá a juicio.

Sobre el caso registrado en España, Casañas Levi indicó que habría que ver la legislación de ese país y también leer la sentencia para identificar cómo se produjo el acuerdo.

