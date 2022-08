Cartes a Marito: «Toho tojapiro túnare»

Entornointeligente.com /

Con el solitario gol de Emanuel Morales , Rubio Ñu eliminó a Cerro Porteño en la Copa Paraguay y clasificó a los octavos de final, aumentando la racha negativa del ciclón en el torneo de integración.

Posterior al duelo, el entrenador azulgrana Francisco Arce , analizó el trámite y citó algunos factores que influyeron en el fracaso.

«No hay mucho que explicar. Creo que si se juega así como hicimos nosotros hoy, no importa el rival contra el que uno juegue . Igualmente el rival de hoy hizo todo, se empeñó, se esforzó y nosotros no conseguimos evolucionar en nada. En el primer tiempo nos ganaron prácticamente en todas las disputas».

«Reconozco que yo me pongo en frente de la carreta, yo soy el conductor y es real que yo no quiero transferir esa responsabilidad, pero a partir de ahí la cancha no miente . Cerro Porteño es un equipo grande, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la tarea individual y a partir de ahí mejorar como equipo», añadió.

A pesar de haber dejado fuera de la convocatoria a referentes como Federico Carrizo, Alexis Duarte, Juan Patiño, Jean Fernandes , entre otros, Arce aseguró que: » No fue un equipo alternativo , el equipo que pusimos hoy, cualquiera de ellos o todos ellos ya fueron titulares la semana pasada o un tiempo atrás, esa no es una disculpa . No estuvimos a tono, no estuvimos en un buen día», sentenció.

