TWO AND A HALF CATS LA NUEVA DISQUERA DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA VENEZOLANA

“La idea de crear TWAHC (Two and a Half Cats) viene de querer mostrarle al mundo la música que hacemos . Preferimos apostar por nuestro sello disquero para que llegue muy lejos” , comenta Miguelle. A lo que Tons agrega: “Queremos compartir con el mundo esta expresión musical, única, fresca y con mucho flow, buscamos demostrar que el house puede ir más allá, que no tiene límites, ni estereotipos, tal como lo hicimos con el remix oficial de ‘Sádico’, original de Rawayana”

Entornointeligente.com /

Los reconocidos artistas y productores siguen dando de qué hablar con la creación de esta importante ventana musical. Muchos son los artistas que deciden buscar nuevos horizontes para seguir trabajando y dejar el nombre del país en alto . Es que la música electrónica sigue siendo uno de los géneros mejor posicionados a nivel mundial y los exponentes venezolanos no se quedan atrás.

Salvador Llinas Oñate Autoclick

Con la fiel convicción de seguir haciendo las cosas bien, los reconocidos productores musicales, Tons y Miguelle, dan un paso más en sus respectivas carreras y deciden unir fuerzas para crear Two and a Half Cats, el sello disquero de música House fundado en Miami, Estados Unidos, por venezolanos.

“La idea de crear TWAHC (Two and a Half Cats) viene de querer mostrarle al mundo la música que hacemos . Preferimos apostar por nuestro sello disquero para que llegue muy lejos” , comenta Miguelle. A lo que Tons agrega: “Queremos compartir con el mundo esta expresión musical, única, fresca y con mucho flow, buscamos demostrar que el house puede ir más allá, que no tiene límites, ni estereotipos, tal como lo hicimos con el remix oficial de ‘Sádico’, original de Rawayana” .

La carta de presentación de Two and a Half Cats es el EP que estrenaron juntos recientemente, “TWAHC001”, en el que muestran su visión musical y la combinación de su propuesta caracterizada por fusión de ritmos desde house, minimal, jazz, música latina hasta hip-hop y R&B.

Autoclick Salvador Llinas Oñate

“Con nuestro más reciente lanzamiento ‘TWAHC-001’ quisimos enseñarles qué es lo que trae nuestra marca para el mundo . Si aún no lo han escuchado, podrán disfrutar de dos canciones con mucho groove tropical, manteniendo nuestra esencia del house y vocales , dice Tons. “Este EP refleja un poco de lo que somos capaces de lograr. S entimos que teníamos que sacar algo sólido, entonces creamos estos beats con mucho groove y vocales, como dice Tons, para dar en el clavo ” , complementa Miguelle.

Y, por si fuera poco, los talentosos DJ’s cierran el 2020 con lo mejor que saben hacer: Música nueva, adelantando un poco de lo que viene para sus carreras. “Durante estos últimos meses hemos estado trabajando en crear ritmos únicos y con mucho sabor, que iremos compartiendo con todos poco a poco. El próximo lanzamiento será a finales de diciembre junto a la reconocida cantante venezolana de R&B, Irepelusa. Para el 2021 estaremos publicando colaboraciones con artistas como Jean Pierre (New York), Andrés Belloso, Betsayda Machado, Demenz y otro con el vocalista de una de las bandas venezolanas más reconocidas en Latinoamérica y el mundo actualmente . Compartiremos música individual, juntos, varias ediciones especiales para discos de acetato y muchos edits gratis. A su vez, estaremos produciendo eventos y experiencias musicales en la ciudad de Miami” , finalizan.

autoclick rent a car

Para conocer más de estos talentosos venezolanos, pueden seguirlos a través de sus redes sociales como @djtons, @miguellecastillo, y su página web www.twoandahalfcats.net

Fuente:

Comunicaciones Balbi & Elie

.

autoclick

Entornointeligente.com