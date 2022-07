Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Gangue do ‘mata-leão’ Luva de pedreiro Prévia da inflação Carteira de Identidade Nacional: mais de 40 documentos são emitidos nas primeiras horas em Porto Alegre Menina de 1 ano e 11 meses é uma das primeiras brasileiras a receber o documento. Emissões atualizadas acontecem no Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Por Fernanda Carvalho e Jeferson Ageitos, g1 RS e RBS TV

26/07/2022 13h15 Atualizado 26/07/2022

Carteira de Identidade Nacional: novo RG começa a ser emitido no RS nesta terça-feira (26)

A movimentação no Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Porto Alegre , foi intensa na manhã desta terça-feira (26). O local na Avenida Azenha, por enquanto, é o único a oferecer o serviço do novo modelo de carteira de identidade no Brasil, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) .

As filas tinham muitas pessoas que buscavam a segunda via do documento. Neste primeiro momento, porém, a CIN estará disponível somente para quem estiver fazendo a primeira via e apresentar o número do CPF . Segundo o IGP, das 141 pessoas atendidas, 43 fizeram a primeira via .

Antonella Fontana, de 1 ano e 11 meses, será uma das primeiras brasileiras a ter o registro oficial já no modelo atualizado. Ela tinha apenas a certidão de nascimento e, agora, poderá confeccionar outros documentos, como o passaporte.

«Entendemos que era importante fazer o RG para qualificar a identificação dela com as digitais e a foto», diz Gustavo Fontana, pai da menina.

1 de 2 Menina de 1 ano e 11 meses é uma das primeiras brasileiras a confeccionar nova carteira de identidade — Foto: Reprodução/RBS TV Menina de 1 ano e 11 meses é uma das primeiras brasileiras a confeccionar nova carteira de identidade — Foto: Reprodução/RBS TV

A vendedora Susana Kaczmarek também levou os filhos Rafaela e Kauan para fazerem a primeira carteira de identidade. Eles planejam uma viagem em setembro e, para viajarem de avião, precisam do documento.

«Foi supertranquilo, muito bom. Ainda mexi com eles: 'estão chiques!'», brinca a mãe.

Nenhum deles saiu com o documento em mãos. O tempo de confecção, que varia de cinco a 10 dias, atualmente, passará para 15 dias com o novo modelo . O local atende por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h .

«Não dependemos apenas do banco de dados do estado e do nosso sistema. A gente depende também do sistema da Receita Federal e, principalmente, do TSE [Tribunal Superior Eleitoral] , que é o campo biométrico de impressão digital, assinatura e fotos», afirma Flávia Viana Ferreira, diretora substituta do Departamento de Identificação do IGP.

Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão optar entre confeccionar a carteira de identidade no modelo antigo ou regularizar a situação para solicitar o documento posteriormente. Tire suas dúvidas sobre o documento abaixo.

CIN: veja todas as mudanças

Emissão do novo RG pelo RS começou nesta terça (26)

O objetivo da CIN é unificar o número do documento em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro geral, único e válido para todo o país. Haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira.

«É necessário que se tenha o CPF regularizado na Receita Federal. Senão, não vai conseguir fazer o documento. Vai ter que ir à Receita ou pelo site», diz Flávia.

Veja como será o novo RG

Parecida com o documento anterior, a nova carteira de identidade terá sua autenticidade checada por um QR Code. O documento também deve ser aceito como documento em viagens para países do Mercosul, já que segue o padrão internacional.

«Aquilo que não constar no documento impresso, estará no QR Code. Inclusive a impressão digital, que não vai mais ficar aparente. Doação de órgãos também é uma novidade», afirma a diretora.

Nas outras cidades do RS, a data prevista para o começo do serviço é 4 de agosto . E, sem setembro, deve ser aberto a toda a população. Mas não há motivo para tentar apressar o processo.

Para crianças de zero a 11 anos , o atual RG tem cinco anos de validade ; de 12 a 59 anos , 10 anos de validade ; e, acima de 60 anos , é por tempo indeterminado .

2 de 2 Novo modelo da carteira de identidade brasileira em comparação com a antiga — Foto: Reprodução/RBS TV Novo modelo da carteira de identidade brasileira em comparação com a antiga — Foto: Reprodução/RBS TV

Veja o que muda na nova carteira de identidade

O que é a nova carteira de identidade?

O novo RG será estabelecido por meio de decreto do governo federal, previsto para entrar em vigor em 1° de março. Os institutos de identificação tem até março de 2023 para se adequar. O documento trará uma identificação única por meio do CPF para todo país e poderá ser consultado pela internet, a partir do recebimento.

O que muda?

Com a nova documentação, a numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por QR code, inclusive offline. Ou seja, apenas o CPF será considerado.

Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com um número, porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, atualmente é possível ter 27 números de RG no Brasil.

A medida prevê ainda que a nova carteira de identidade poderá ser considerada um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. O documento terá código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo que consta nos passaportes, e poderá ser lido por equipamentos.

No entanto, governo federal informou que o RG poderá ser considerado apenas em viagens internacionais a países do Mercosul e que a mudança é apenas no sentido de facilitar a verificação da validade do documento. Portanto, o passaporte ainda se faz necessário.

Como obter a nova carteira de identidade?

O governo federal informou que as secretarias de Segurança Pública de cada estado e do DF serão responsáveis pela disponibilização do novo RG. O prazo para que os institutos de identificação se adequem à nova norma é até 3 de março de 2023.

Essa é a data limite para que os órgãos estabeleçam um esquema de fornecimento do novo documento. O Executivo disse ainda que a emissão deverá ser gratuita.

O que acontece com a carteira de identidade atual?

De acordo com a norma estabelecida pelo governo federal, o RG atual continuará valendo por até 10 anos para população de até 60 anos. Para quem tem mais de 60 aos, o documento ainda será aceito «por prazo indeterminado».

Carteira de Identidade Nacional: novo RG começa a ser emitido no RS nesta terça

Qual motivo da unificação entre RG e CPF?

O governo federal informou que a mudança vai «simplificar a vida do cidadão», além de «coibir fraudes». Segundo o Executivo, como o documento permite checagem da autenticidade por QR Code, ele é mais seguro.

O que acontece se uma pessoa solicitar a carteira de identidade sem ter CPF?

O órgão de identificação local vai realizar, de imediato, a inscrição do cidadão no CPF, segundo o decreto. A orientação é de que as regras da Receita Federal sejam seguidas.

A nova identidade substitui algum outro documento, como a carteira de habilitação, por exemplo?

O governo federal informou que o novo RG não substitui nenhum tipo de documento que está em vigor, apenas a própria identidade atual. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo, ainda será necessária, já que tem uma finalidade diferente.

Quais documentos serão exigidos para a expedição do novo RG?

Para obter a nova identidade, o requerente deverá apresentar a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital. O documento será expedido em papel de segurança ou em cartão de policarbonato (plástico), além do formato digital.

O que consta na nova carteira de identidade?

Constam na nova carteira de identidade as seguintes informações:

Armas da República Federativa do Brasil, a inscrição «República Federativa do Brasil» e a inscrição «Governo Federal»; Identificação do ente federativo que a expediu; Identificação do órgão expedidor; Número do registro geral nacional; Nome, a filiação, o sexo, a nacionalidade, o local e a data de nascimento do titular; Número único da matrícula de nascimento ou de casamento do titular ou, se não houver, de forma resumida, a comarca, o cartório, o livro, a folha e o número do registro de nascimento ou casamento; Fotografia, em proporção que observe o formato 3×4 cm, de acordo com o padrão da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI), a assinatura e a impressão digital do polegar direito do titular; Assinatura do dirigente do órgão expedidor; Expressão «Válida em todo o território nacional»; Data de validade, o local e a data de expedição do documento; Código de barras bidimensional no padrão QR Code; Zona de leitura mecânica, de acordo com o padrão estabelecido pela OACI.

Adeus, RG: conheça a nova Carteira Nacional de Identidade

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com