Cartas ao director

Entornointeligente.com /

O fim de uma era…

Bem vistas as coisas, nunca foi mais oportuno utilizar esta expressão tão comum. A partida da rainha Isabel II marca realmente o fim de uma era relativamente boa para o Reino Unido depois de mais de 70 anos de serviço dedicado. Infelizmente, estamos agora à beira de um período escuro, volátil e até mesmo assustador para a Europa, e principalmente para o Reino Unido, que se arrisca a ficar cada vez mais isolado dos seus parceiros mundiais.

A economia do Reino Unido está sobre forte ataque. Inflação acima dos 10%, empresas a falir todos os dias, desemprego a aumentar a ritmo assustador, um Inverno que se aproxima sem energia suficientemente acessível para todos os cidadãos, um governo novo liderado por incompetentes e por uma pessoa que há 20 anos pertencia a outro partido (Liberais Democratas) e era descaradamente anti-monarca, a libra a baixar e a atingir o valor mais baixo de sempre em relação ao dólar, etc.

A rainha foi realmente um exemplo extraordinário de serviço a esta nação. Uma pessoa que me fez acreditar na monarquia (eu que nasci republicano mas que comecei a acreditar na monarquia através do exemplo de vida desta rainha). Sempre colocou os seus valores cristãos e cívicos acima de tudo e liderou esta nação como nunca se viu em mais parte alguma. Nunca se meteu na política e nunca interferiu com nenhum dos seus governos. Deve ter sido extremamente difícil esconder a sua própria opinião mas fê-lo por obrigação constitucional. Já o mesmo não se pode dizer do filho – o novo rei Carlos III. Enfim, penso que dificilmente teremos outra monarca como ela. Viveu uma vida extraordinária e serviu esta nação impecavelmente até aos últimos dias da sua vida com a nomeação da nova primeira-ministra Liz Truss apenas dois dias antes de morrer.

Paulo Colaço Dias, Londres

«God save the Queen»

​A rainha do Reino Unido desde 1952 partiu aos 96 anos. Isabel II foi a monarca com o reinado mais longo da monarquia britânica. Não sendo uma monarca de ruptura com o establishment britânico, e com poder decisório limitado a nível da governação, assistiu à guerra fratricida da independência da Irlanda. A sua serenidade e simpatia, a sua preocupação com questões sociais, o amor pelos animais não fazem esquecer todo o mistério à volta da morte de Diana, Princesa de Gales.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Portugal não ficou bem na fotografia

Não gostei de ver o Presidente do meu país metido naquela algaraviada comicieira de Jair Bolsonaro, a propósito da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa não o diz, mas admito que também ele se deverá ter sentido incomodado. Só por teimosia (bem avisado foi para não o fazer) terá ido às cerimónias oficiais, em Brasília. Marcelo não foi assim apanhado de surpresa e nem sequer o significado dos 200 anos da independência o isentam do incómodo. Envolveu-se a si e ao país num cenário sem sentido, pois que manipulado por um Presidente candidato. Mais valia o Presidente Marcelo ter comemorado a efeméride em Lisboa, com pompa e circunstância, do que viajar para o Brasil como figura secundária. Assim, Portugal não ficou bem na fotografia.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Marcelo no comício de Bolsonaro

Não foi por falta de aviso, vindo de muitos quadrantes. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter evitado estar presente ao lado de Bolsonaro neste 7 de Setembro.

Foi com imensa tristeza que o vi ao lado de Luciano Hang, um desprezível empresário vestido como um papagaio verde-amarelo, no palanque eleitoral do candidato Bolsonaro. Prestigiar com a sua presença um candidato de extrema-direita no Brasil não engrandece o histórico do Presidente de Portugal. Pelo contrário, é uma mancha. Pequena, é certo, em comparação com a sua grandeza de estadista.

Por mais que justifique sua ida a Brasília com o simbolismo da comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, o presidente Marcelo «jogou água no moinho» de um candidato-presidente que utiliza a data-pátria para fazer campanha de baixíssimo nível, simbolizada pela palavra de baixo calão com que comemorou a sua suposta potência sexual. Não tenho coragem de escrever o que Bolsonaro disse em Brasília, repetidamente, juntamente com a sua fanática turba de admiradores.

Presidente Marcelo, continuo seu admirador, mas foi triste vê-lo naquele palanque.

Carlos Henrique Vianna, co-fundador e ex-presidente da Casa do Brasil de Lisboa

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com