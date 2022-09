Cartas ao director

Entornointeligente.com /

Transportes públicos gratuitos

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) decidiu oferecer o título de transporte público mensal aos cidadãos idosos residentes em Lisboa. Anteontem, pelas 13h48, a minha mulher, que tem 75 anos, deslocou-se ao posto da Carris no Arco do Cego a fim de obter o respectivo cartão. Deram-lhe a senha AG 264, a qual referia que havia 140 pessoas na fila.

Na realidade, nas ruas adjacentes à entrada no posto (onde apenas havia dois funcionários) aglomeravam-se de pé e ao sol, sem o mínimo de condições, largas dezenas de idosos. Devido a problemas de saúde, a minha mulher decidiu não aguardar que a chamassem, o que, provavelmente, levaria algumas horas.

Será que o presidente da CML, Carlos Moedas, que não deixou de aproveitar tal decisão para se promover politicamente, tem conhecimento da referida realidade? E que medidas pensa tomar para se terminar rapidamente com tão degradante situação?

Carlos Baptista da Costa, Lisboa

Medidas do Governo

Aguardadas com expectativa, as medidas definidas pelo Governo no combate à crise em que uma grande maioria dos cidadãos se encontra, não deixam de ser medidas que muitos vêm como boas e que só são possíveis de implementar porque os cidadãos pagaram demasiados impostos, o que permitiu ao Estado arrecadar mais receita do que o previsto.

Tendo em conta que a previsão do aumento das pensões mais baixas para o próximo ano seria na ordem dos 7%, não é certo que as mesmas possam vir a ser actualizadas naquele valor, se tivermos em conta que os cidadãos vão receber valores antecipados, o que pode influenciar a actualização do valor das pensões mais baixas para 2023.

Se ao longo dos anos os cidadãos têm sido sobrecarregados com taxas e impostos, cujo pagamento reduz substancialmente os seus orçamentos familiares e a sua capacidade económica, contribuindo para a existência de uma folga orçamental, faz sentido que esses mesmos cidadãos sejam ressarcidos, caso contrário, se o critério das ajudas atribuídas influenciarem o aumento reduzido do valor das pensões no próximo ano, esse será meio caminho para perpetuar as dificuldades das pessoas e acentuar os níveis de pobreza do país.

Américo Lourenço, Sines

Será essencialmente uma questão de gestão?

Julgo que seria importante fazer um estudo completamente independente e tão isento quanto é possível ao ser humano e que fosse divulgado publicamente. Vem a isto a propósito da notícia da maternidade Alfredo da Costa de, com 55 médicos, não conseguir assegurar urgências todos os dias. Este estudo poderia começar por analisar o rácio de médicos desta instituição com o número de nascimentos nos anos de maior natalidade e com a situação actual. De igual modo, destituído de quaisquer preconceitos, comparar o número de nascimentos nas instituições privadas e o número de médicos desta área que aí prestam serviço. A partir das conclusões de tal estudo analisar a melhor forma de gerir o SNS.

Com uma análise muito básica, quando vejo nas televisões imagens de uma sala de partos onde estão seis ou mais profissionais durante um nascimento de parto normal e comparo com casos familiares em hospitais privados, onde um ginecologista, um anestesista e uma parteira são suficientes para a tarefa, fico um tanto perplexo.

António Barbosa, Porto

Independência energética

Seria útil que o Estado financiasse a instalação de painéis fotovoltaicos, com maior percentagem, total abrangência (de todos os interessados e não de uma selecção de candidaturas) e maior celeridade. Por outro lado, as empresas poderiam produzir energia excedentária e vendê-la. Tal procedimento constituiria para o Estado uma despesa a curto prazo, mas também seria, indirectamente, uma receita a médio prazo por efeito da abdicação de importação de energia. No mesmo sentido, não haveria necessidade do recurso, por exemplo, a barragens, cuja produção está cada vez mais irregular devido às secas. Com esta medida, que deveria ser implementada agora, parte da crise poderia ser mitigada. Mas, não esqueçamos, que existem lobbies contra os quais o Governo teria de ter coragem de lutar.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

