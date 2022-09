Cartas ao director

Entornointeligente.com /

Festa do Avante!

Depois da grandiosa Festa do Avante! de 2022, venho aqui prestar a minha admiração e homenagem a todos os artistas que actuaram na dita festa. Foram largas dezenas entre os quais a fadista Carminho, o Jonas, o grande Vitorino Salomé, a Marta Ren e o Dino d’ Santiago. Obrigado por terem dado tanta magia e brilho à festa e por não se deixarem intimidar por ameaças e chantagens vindas daqueles que odeiam a Festa do Avante! e tudo aquilo que a mesma representa, uma enorme manifestação de carácter cultural e de fraternal convívio entre pessoas, que gostam da Festa. Bem podem os seus detractores vociferar, pois esta Festa foi é e será sempre uma grande festa! Ah, um abraço especial para o Dino d’ Santiago que disse «eu não vou à Festa, eu sou a Festa! «

Arlindo de Jesus Costa, Odivelas

Quem vem e atravessa o rio

«Vê um velho casario que se estende até ao mar». Assim contava a bela canção sobre o Porto, sentido. Quem atravessava o rio, na Arrábida, não junto à serra do Pilar, via de um lado o casario e do outro a bela foz do rio.

Hoje essa vista está conspurcada por uma construção que vem de lá de abaixo até uma altura pornográfica. Que é isto, que mais parece um pesadelo, é real? E não se pode demoli-la?

Carlos J F Sampaio, Esposende

Energia atómica pacífica e a guerra na Ucrânia

Em russo a palavra «guerra» é «voiná» e em ucraniano é «boina», pequenas diferenças fonéticas em línguas eslavas cujos falantes coabitam no mesmo território há séculos. Há 30 anos findava a URSS e a República da Ucrânia renascia independente da Rússia, pois o seu distante embrião nacional teve existência breve depois da I Guerra Mundial e da Revolução de Outubro, e novamente um nacionalismo renascido no decurso da ocupação nazi do território, na II guerra Mundial. Finda a Guerra Fria e a URSS, nasce a República da Ucrânia, sem ligação à nova Federação Russa, herdeira mais directa da URSS. Trinta anos. Aos 23 anos de duração da nova república, o golpe de Estado de Fevereiro de 2014 muda o regime e vai fracturar a sociedade multinacional, bilingue e de grande influência cultural russa. Cisão e catástrofe iminente, Crimeia, Donbass, invasão. Tchernobil sim, sinal da decadência soviética. Mas a maior central atómica da Europa é em Zaporijjia, e foi obra do período soviético. Que obra dessa dimensão foi feita depois? E agora a guerra, com todos os horrores, mais a mais entre povos irmanados por uma longa história. Quando a comissão da AEIA (Agência Internacional de Energia Atómica) se deslocou à central nuclear, para salvaguarda da segurança nuclear, houve uma tentativa falhada da tomada de assalto da central por uma brigada de elite militar ucraniana. Não se viram notícias na nossa imprensa. Porque não foi bem sucedida…

José Manuel Jara, Lisboa

O tio Patinhas

«Famílias Primeiro» foi o pomposo nome dado pelo Governo ao conjunto de medidas para minorar o aumento do custo de vida decorrente da guerra Ucrânia/Rússia. Os reformados que contavam no próximo ano com um aumento extraordinário das pensões podem esperar sentados. Mais uma vez quem tem boas reformas é beneficiado. O reformado que auferir 1000 euros recebe 500 euros. O reformado que auferir 500 euros recebe 250. Até para ser reformado é preciso sorte. Os 125 euros atribuídos a cada cidadão não reformado que receba até 2700 euros brutos mensais é balizado num tecto baixo. Conheço famílias que auferem pouco mais do que esse valor mas vivem sufocadas. Crise é crise. Esse apoio de 125 euros devia ser dado a todos aqueles que descontam em sede de IRS. É ingrato para quem auferir 2705 euros não ser abrangido. Pelo andar da carruagem, os povos trabalhadores da União Europeia é que vão pagar a insurgência da guerra.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

E o preço da garrafa de gás, sr. primeiro-ministro?

Tenho 76 anos, vivo na Senhora da Hora e tenho a sorte do prédio onde habito ter gás natural instalado. Apesar disso, não devo esquecer uma grande falha da ajuda anunciada e que é a não inclusão da botija de gás nas medidas e que, por isso, não contempla uma ajuda directa e imediata a quem tem que usar, quer queira ou não, gás em garrafa. O governo ainda está a tempo de incluir nas ajudas aos portugueses a compra da botija de gás que é usada, não por culpa de quem lá mora, em mais de 70% do território nacional. Aproveito a oportunidade para manifestar a minha incompreensão pelo facto de António Costa continuar a não querer taxar os lucros excessivos de algumas empresas, indo contra o que alguns países com PIB muito superior ao nosso já fizeram. Será que a Alemanha, Espanha e Reino Unido são extremistas perigosos ou será que António Costa tem medo de algo que nós não sabemos?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com