Cartas ao director

Pragmatismo político

Uma boa gestão autárquica mede-se pelo pragmatismo com que as tutelas, mesmo com a oposição de interesses instalados, incluindo os do turismo de massas, defendem de forma clara e sem subterfúgios o bem comum. No caso de Sintra, gigantesco é o dito bem comum, conforme se deve sempre lembrar: Património da Humanidade classificado pela UNESCO como Paisagem Cultural protegida, trata-se de um verdadeiro tesouro de valências naturais e culturais de dimensão mundial.

Por isso, vedar o acesso à Serra de Sintra, e a uma série de monumentos, reforçando a vigilância contra incendiários, e a limpeza das matas, para preservar com eficácia a Área Protegida da terrível vaga de incêndios que vem assolando o país, só pode merecer mesmo o nosso aplauso.

Para quem recorda os terríveis incêndios de 1981 na Serra, e na Penha Longa, é imperioso agir-se assim. Já basta a mágoa imensa de quem vê o nosso país devastado pelas ondas incendiárias (algumas delas, tudo leva a crer, fruto de mãos criminosas), como sucedeu no Parque Natural da Serra da Estrela, por exemplo.

Uma palavra de elogio, pois, para a presidência da Câmara Municipal de Sintra e para os pelouros envolvidos: em políticas de serviço público e de gestão de bens desta importância, o pragmatismo é um valioso aliado da cidadania democrática.

Vítor Serrão, Santarém

Relíquias

O que está no Arco do Triunfo, em Paris, tal como no mosteiro da Batalha são relíquias. São ossadas, não sabemos de quem mas representam todos aqueles que morreram pela pátria e que desta forma são homenageados. Em Siena está conservado um dedo de Santa Catarina.

No Porto há um coração de um rei que homenageou um povo que lutou por um liberalismo em oposição a um absolutismo e que por sua vez se tornou como agradecimento desse mesmo povo ao rei. Que tem isto de repugnante? Por ser uma víscera em vez de uma ossada? Esta atitude foi tomada na Idade Moderna e não na era medieval.

A independência do Brasil deve ser comemorada por Portugal, seja qual for o Presidente daquele país. Foi um exemplo que mais tarde ninguém foi capaz de repetir em relação às colónias.

Também não gosto de Bolsonaro mas isso não é extensível ao povo brasileiro. Tal como Putin, que é um déspota criminoso, não pode ser confundido com o povo russo, que tanto sofre com as suas políticas. Caso o pedido tivesse sido feito por Lula, teria Carmo Afonso a mesma posição como referiu no seu artigo?

Não devemos confundir a política, uma causa nobre, com os políticos, muitas vezes gente do pior. O que faz pensar é como num país como o Brasil não existe senão estas duas alternativas com capacidade de vencer as eleições.

António Barbosa, Porto

O debate no PÚBLICO em torno da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento

A propósito da disciplina Cidadania e Desenvolvimento (CD), António Barreto (AB) assinou no PÚBLICO um texto confuso e desconcertante intitulado «Escola, cidadania e democracia» (13 de Agosto). Francisco Teixeira (FT) foi lesto a responder-lhe com o artigo «O Ornitorrinco» (18 de Agosto), em que, directa ou indirectamente, apelidou AB de reaccionário ultraconservador, absurdo, surrealista, elitista e extremista de direita na linha de Bolsonaro. O que FT não vislumbrou (ou preferiu omitir) é que AB sustentou a tese do disparate da criação da disciplina autónoma de CD com o argumento de que as suas matérias são já leccionadas e avaliadas nas disciplinas de História, Geografia, Ciências Naturais, Psicologia, Sociologia, Português, Educação Física, etc., as quais estão incluídas nos currículos dos ensinos básico e secundário. E esse é o cerne da questão.

A disciplina de CD é redundante, artificial e dispensável. Os seus conteúdos são demasiado prolixos e sérios para serem tratados à vol d´oiseau , em tempos lectivos exíguos e dispersos (no ensino básico, 50 minutos semanais, durante um semestre; no ensino secundário, 50 minutos quinzenais, durante um ano lectivo), por professores que não estão cientificamente habilitados para abordar, com o esclarecimento e rigor adequados, todos os temas abrangidos pelo seu programa (interculturalidade, igualdade de género, sexualidade, educação ambiental, saúde, literacia financeira e educação para o consumo, instituições e participação democrática, media , segurança rodoviária, empreendedorismo (!), bem-estar animal, mundo do trabalho, segurança, defesa e paz…).

Como se isso não bastasse, no terceiro ciclo do ensino básico, esta inédita disciplina, alegadamente dotada de tão revigorante desiderato cívico, furtou tempos lectivos a História, disciplina que os tecnocratas do Ministério da Educação têm vindo, paulatinamente, a desvalorizar e a silenciar nos currículos dos ensinos básico e secundário.

Luís Filipe Torgal, Oliveira do Hospital

