Cartas ao director

Entornointeligente.com /

Surpresas megalíticas

A notícia dada por Lucinda Canelas no PÚBLICO de ontem sobre o potencial megalítico descoberto em La Torre-La Janera, na província de Huelva, na margem esquerda do Guadiana, paredes meias com Portugal, constitui uma agradável surpresa, pois se trata, como tudo leva a crer, de um dos mais importantes complexos de arte pré-histórica da Península Ibérica. O acervo, com 526 peças recenseadas (menires, antas e, mesmo, dois cromeleques), pode rivalizar em importância com o complexo de menires e dólmens de Reguengos de Monsaraz.

A coincidência de ainda há dias ter elogiado um excelente livro de Victor dos Santos Gonçalves publicado há trinta anos (ed. UNIARQ, 1992) a respeito das notabilidades da arte megalítica de Reguengos, leva-me a destacar ainda mais este achado arqueológico, onde as vertentes natural, ambiental, antropológica, astrológica, religiosa e artística se mesclam com sabedoria.

Era assim há cinco, seis mil anos… E assim continua a ser a essência do Património Cultural, último refúgio de esperança num mundo cada vez mais desmemorizado sobre as suas origens e capacidades de gerar fascínio.

Vítor Serrão, Lisboa

Bombeiros

Na notícia «Apagam incêndios quando o país arde: o que motiva os jovens a serem bombeiros?», publicada no dia 16 de Agosto, é mencionado que um Bombeiro Sapador aufere de vencimento entre 960€ até perto dos 4000€. Tal informação não corresponde à verdade, pois os vencimentos dos bombeiros sapadores que estão no terreno são sim de 960.98€ ilíquidos, não existindo nenhum bombeiro sapador com vencimentos perto de 4000€, pois estes vencimentos são pagos sim, a comandantes de Regimento ou Batalhão (posto inatingível pelos bombeiros sapadores), e o valor exacto é de 3778.97€. Como não vislumbramos quadros de Comando nas frentes de fogo a trabalhar, a vossa informação transmite uma ideia errada e que em nada valoriza os bombeiros sapadores, que são os únicos bombeiros verdadeiramente profissionais, e que estão disponíveis para o socorro 24h por dia, todos os dias do ano, e a sair no imediato, ao contrário de quaisquer outros operacionais que estão no terreno.

Ricardo Nunes, dirigente nacional do SNBS

A luz de que precisamos

Aprovo (como não aprovar?) a carta em que o senhor Küttner se insurge contra a iluminação das ruas fora das horas «úteis» , em que efectivamente precisamos dela para circular em segurança , sem que tenhamos de andar com uma candeia . Há anos que venho reparando nisso nas ruas da localidade em que habito. A electricidade nunca foi barata no nosso país , por isso se morre tanto de frio no inverno como de calor no verão, em Portugal . Com a guerra na Ucrânia e a falta de chuva na Europa (e não só) com as barragens nos limites mínimos, os preços vão subir e os pobres mais vão penar… e morrer .

Domicília M. C. Costa, Vila Nova de Gaia

Proposta impactante, mas parcial e de difícil execução

No passado dia 14, na festa do Pontal, o presidente do PSD anunciou que o partido tinha apresentado na Assembleia da República um requerimento para, logo após a retoma dos trabalhos parlamentares, ser discutida uma sua proposta de criação de um plano de emergência social, o qual, para além do reforço do abono de família, se caracteriza por três medidas essenciais : atribuição, aos titulares de pensão até 1097 euros, de um vale alimentar de 40 euros em cada um dos meses de Setembro a Dezembro próximos; atribuição também de um vale alimentar, no mesmo período, a todos os que estão na vida activa com rendimento inferior a 1100 euros; e a transitória redução de IRS (apenas) nos 4.º, 5.º e 6.º escalões, porque (segundo ele) os três primeiros escalões estão englobados nas medidas anteriores.

Acontece, porém e devido a ter confundido o valor dos salários e pensões com o rendimento colectável, que com a redução apenas nos 4.º a 6.º escalões, ou seja, em salários de 1381 até 2950 euros e em pensões de 1381 até 2919 euros, os titulares de rendimento entre 1097/1100 e 1380 euros não beneficiam nem de vales nem de redução do IRS.

Por outro lado, não me referindo já à complexa operacionalização da atribuição e disponibilidade dos vales, principalmente a quem está em actividade, anoto a ausência dessa ajuda aos desempregados e aos beneficiários de prestações de apoio social. De difícil compreensão é, ainda e a título de exemplo, a concessão de 40 euros a um pensionista que aufere 1097 euros, enquanto um outro recebendo 1098 euros, mesmo que fosse abrangido pela redução do IRS, ficaria com um acréscimo de rendimento inferior a 1 euro.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com