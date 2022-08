Cartas ao director

Entornointeligente.com /

Mereceu a pena? Sim!

É curioso como Boaventura de Sousa Santos (BSS), em artigo de opinião no PÚBLICO, consegue fazer um balanço prévio da guerra que a Rússia declarou à Ucrânia, falando só da Ucrânia. Ah, e das mulheres! Mesmo não sabendo quem ganhará a guerra, em tese, há batalhas que foram ganhas, começando pela mulher que mais incómodos provoca a BSS, Úrsula Von der Leyen. As mulheres têm de ser mais competitivas e isso não está ligado a uma solução pacífica dos conflitos mas ao depois.

O que BSS e António Costa não entendem é que a proposta e a aceitação da Ucrânia em aderir à UE é a maneira mais eficaz de evitar que este enorme país caía nas mãos dos nacionalistas, nazis. Vai ser um longo trabalho que o povo ucraniano tem pela frente e que vão aproveitar muito merecidamente. Nazis, neo e afins até há na Rússia e em toda a Europa. BSS pensa mesmo que as armas que são fornecidas à Ucrânia não são registadas? Existe um manifesto, não se preocupe, a Interpol sabe-o perfeitamente.

Gosto de saber que BSS está preocupado com a transição energética, quem não está? Putin com toda a certeza que não!

Maria Silva, Lisboa

Na ponta da baioneta

Que saudades tenho dos tempos da «guerra» (fria, e ainda bem!), em que os «mandões» do mundo nos faziam crer, quantas vezes carregados de hipocrisia, que estávamos prestes a atingir a concórdia universal. A palavra de ordem era a cooperação, mesmo quando, na realidade, se esmordicavam, de faca nos dentes. Pelos jornais, assisti a infindáveis encontros bi, tri, quadri e multilaterais q.b. em que as partes, sorridentes, juravam a pés juntos que tinham chegado a acordo em tudo e mais alguma coisa, e o futuro só podia ser radioso.

Hoje, lamentavelmente, só me recordo de duas personalidades que, com genuinidade, desejam pactos de não-agressão: Francisco e Guterres. Todos os outros se pavoneiam nos écrans de dedo no gatilho, com ar de que só chegarão ao êxtase quando o premirem. Toma lá sanções, dá-me cá sanções, que assim é que nos entendemos. Diplomacia? Sim, se virulenta. Reciprocidade? Pois claro, mas agressiva.

Não sei em que sítio é que os diplomatas de antigamente escondiam os pruridos de se apresentarem cordatos, educados e cosmopolitas. Mas sei aonde é que os de agora deviam meter as suas recorrentes bravatas. Ignoram o significado de fair play , abundam em prosápia, e têm muita falta de juízo, não é?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Há falta de médicos ou falta de licenciados em medicina?

Segundo os relatórios internacionais, Portugal passou para o terceiro pais da Europa com mais médicos por cem mil habitantes. Eu sou um deles. Não se compreende, portanto, estas falhas constantes, no Sul do país, de médicos nas urgências e nos serviços de Obstetrícia. Aliás há mais pediatras e obstetras que em 2005 e nasceram em média menos 30 mil crianças nos últimos anos! Facilmente se chega à conclusão que é a falta de organização o que verdadeiramente está na origem de todo o problema.

Há muitos anos que o Grande Porto é um exemplo para o país da interligação entre hospitais e centralização num ou em dois deles, das valências mais carenciadas. Em Lisboa nunca houve essa vontade e eu sinceramente não sei explicar. Bem sei que a distância entre hospitais pode ser maior, mas só isso não justifica esta vergonha por que estamos a passar. Todos querem ir de férias ao mesmo tempo? Todos querem fazer as pontes para ir ao Algarve ou Alentejo? Ninguém se sacrifica, aparentemente, pelo bom funcionamento dos serviços? Será? Onde estão os directores de serviço, que, no meu tempo, faziam as escalas de férias de tal modo que nunca havia carências importantes no Verão? Eu, como interno, fazia as férias em pequenos períodos e até fora da época de Verão, para que não faltasse o número mínimo de médicos por especialidade no serviço de urgência. Sei que essa mentalidade de um certo sacerdócio desapareceu e que os médicos de hoje querem ser equiparados a qualquer trabalhador de qualquer empresa, mas ser médico não é ser engenheiro de uma multinacional qualquer. A medicina privada cresceu muito – eu sei – mas não pensem que se ganham fortunas nos hospitais privados a dar consultas ou na urgência. O trabalho é menor, a responsabilidade também – os casos graves são transferidos para os hospitais públicos – e haverá mais tempo para o lazer, mas isso dá cabo do SNS definitivamente. Criem de novo as carreiras médicas, paguem melhor, principalmente a quem trabalha nos Centros Hospitalares de referência e promovam a investigação clínica, que está parada há anos por falta de tempo para a fazer.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

