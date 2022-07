Cartas ao director

Entornointeligente.com /

Esclarecimento Os estudos realizados pelos Aéroports de Paris (doravante AP) nos anos de 1998 e 1999 incidiram sobre as alternativas de expansão ou encerramento da Portela e sobre a análise comparativa das localizações alternativas na Ota e em Rio Frio, sem comparação ambiental. Em paralelo, mas contando já com resultados preliminares desta consulta aos AP, decorreu uma análise e comparação ambiental das duas alternativas de localização, confiada a uma equipa da Universidade Nova de Lisboa (doravante UNL) liderada pelo professor Fernando Santana.

O conjunto de resultados dos AP e da UNL permitiram a abertura duma consulta pública conduzida por uma Comissão criada no Ministério do Ambiente, reportando directamente à ministra Elisa Ferreira. Não coube ao secretário de Estado do Ambiente, José Sócrates, interferência decisiva sobre a escolha entre Rio Frio ou Ota. Do ponto de vista da avaliação ambiental, a intervenção foi da responsabilidade da referida Comissão, a título de proposta conclusiva dos seus trabalhos, e da ministra Elisa Ferreira, no uso do seu poder de homologação do relatório da Comissão.

Este relatório recomendou a rejeição da alternativa Rio Frio, sublinhando que este sítio integrava um importante corredor ecológico utilizado pela avifauna dos estuários do Sado e do Tejo. As intervenções necessárias para compatibilizar a situação com operações aeroportuárias teriam impacte ambiental inaceitável.

Tendo a recomendação do relatório da Comissão sido homologada antes da data da conclusão do relatório final dos AP, os consultores, sem deixarem de manifestar preferência pela localização de Rio Frio sem considerar os correspondentes impactos ambientais negativos, confirmaram que a Ota era uma boa opção.

João Cravinho, ex-ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território

O direito das crianças e jovens à Educação Sexual A propósito do artigo de Maria João Marques sobre o direito das crianças e jovens à Educação Sexual, nomeadamente quando escreve o «Ministério da Educação que fiscalize os colégios religiosos que, santa autonomia, normalmente fogem da matéria, com a imbecilidade que o conservadorismo sempre traz», considero-a uma afirmação gratuita e que falta à verdade.

Tive os meus quatro filhos num colégio religioso (um desses que agora aparece no topo dessa parvoíce dos rankings), onde a formação e informação sobre a sexualidade, além do que compete ás Ciências Naturais e Biologia, foi dada com recurso a ginecologistas, psicólogos e testemunho de casais de uma qualidade que nunca vi acontecer nas escolas públicas frequentadas pelos meus netos.

O conceito de Educação Sexual é muito lato e vago e, como é óbvio, está muito dependente das opções cívicas e religiosas de quem a ministra. Não sou contra, de forma alguma, que nas escolas estatais seja dada formação nesta área, mas considero que devem os pais ser informados dos conteúdos ministrados e estes têm por obrigação dialogar com os filhos sobre a posição em que que foram fornecidos certos temas.

Já agora, era importante informar e esclarecer os jovens sobre o que acontece a muitas mulheres, em termos laborais, pelo simples facto de terem engravidado e como a sociedade civil e o Estado não cumprem as suas obrigações. Há leis sobre as quais se faz tábua rasa ou que por vezes se resolvem por via judicial, normalmente com indemnizações ridículas e não só no sector privado, mas também no Estado. Sei do que falo, pois esta situação passou-se com uma filha minha aquando da segunda gravidez.

António Barbosa, Porto

Abusos na Igreja As atitudes tomadas por D. Manuel Clemente e D. José Policarpo, ao esconderem crimes de pedofilia praticados por membros da Igreja, são lamentáveis, incompreensíveis e vergonhosas. Será que terão a humildade de vir publicamente pedir desculpa pelas atitudes tomadas? (…)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

As listas A Rússia publicou uma lista com individualidades e países que estão na lista negra de Putin. A Ucrânia deu a conhecer uma lista de pessoas que estão na lista negra de Zelensky. Afinal, a nova ordem mundial de que falam é uma interminável lista de perseguidos. Acerca de listas, guardo no coração a de Schindler, que salvou da morte certa milhares de judeus durante a II Guerra Mundial. Hoje, já circulam duas listas de sinal contrário sem oficialmente ter começado a III Guerra Mundial. Não é que cause muita admiração, tendo em conta que o homem é o único animal que mata por prazer. Não vai ser fácil a vida das crianças num futuro próximo, crescendo no meio do insulto, da guerra e do extremar constante de posições políticas. Nem o desporto escapa ao revanchismo e à violência. «Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso», escreveu Jorge de Sena, em Carta aos meus filhos , sobre os fuzilamentos de Goya.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

