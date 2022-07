Cartas ao director

Entornointeligente.com /

Fogos em Portugal e cápsulas de café Tenho seguido as notícias sobre os fogos, quer nos jornais, quer na televisão. Sucedem-se pedidos de ajuda, apoios do Estado, sugestões para penas mais pesadas para os pirómanos, mas, até agora, ainda não encontrei resposta à seguinte questão: por que é que os soldados não intervêm na ajuda ao combate e prevenção dos fogos? Dizem, amigos meus, que é necessário determinada preparação para o fazer. Ora bem, quando vejo imagens de civis, com idade avançada, carregando baldes de água para apagarem o fogo, considero não ser necessária a dita preparação. Não estou a falar de integrarem os batalhões de bombeiros, mas sim de ajudarem as populações civis. Não só no combate, como também na prevenção, limpando matas e terrenos. Exemplo extraordinário foi o encontro de motards , em Faro, em que estes limparam e transformaram o recinto onde ficaram, deixando-o limpo. Por que não os soldados?

Outra questão: a recolha das cápsulas de café. Tem sido uma verdadeira luta para mim, desde o dia em que adquiri uma máquina de café com cápsulas. Que lhes fazer? (…) Acho que as juntas de freguesia deveriam distribuir recipientes, estilo Vidrões, para a recolha das ditas cápsulas, tendo em conta que um consumidor de café consome à volta de 1000 por ano. (…) Julgo ser necessário tomar medidas neste sentido e que cubram a totalidade do território.

Rosário Ávila de Melo, Lisboa

Um Povoador, um Lavrador e um Justiceiro Parte do nosso país encontra-se totalmente abandonada, sem planeamento florestal e sem aplicação da justiça para quem comete crimes como incêndios e outros. Por tudo isto, penso que precisamos de políticos com a visão de um D. Sancho I – «o Povoador» –, de um D. Dinis I – «O Lavrador» – e de um D. Pedro I – «O Justiceiro» –, obviamente com a introdução de todas as práticas de respeito pela liberdade de cada um. Se nada conseguirmos fazer, nada de bom teremos pela frente, uma vez que é por demais evidente que a população actual é insuficiente para manter o país a trabalhar como é necessário. Por que é que nada muda há pelo menos 20 anos?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Será possível? No seu artigo publicado hoje [ontem], o Dr. Manuel Soares ensaia uma hipótese relativa à arbitragem administrativa que me parece muito rocambolesca! Custa a acreditar que seja possível ocorrer realmente. Até faz lembrar o caso – igualmente inverosímil! – daquele jurista que, de manhã, vota leis no Parlamento; ao início da tarde, discute-as nos tribunais; mais à tardinha, nomeado pelo Parlamento para um conselho superior de uma magistratura, aprecia disciplinarmente a conduta de magistrados perante os quais discutiu as leis; e, mais ao fim do dia, senta-se à sua secretária e elabora um texto legal encomendado pelo Governo ao escritório para que trabalha (quem sabe, um dos dez de que falava o Prof. Lamas Leite?), a fim de ser apresentado ao Parlamento como proposta de lei. Não! Não seria possível! Diria mesmo: parece impossível!

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Cem anos depois – Manuel Loff Sou leitor diário do seu jornal, há mais de 15 anos. Conheço bem os escritos de todos os vossos colaboradores. Até sei – porque leio nas entrelinhas do que escrevem – a cor política que seguem. E, no texto do historiador acima mencionado, é só acusações de neofascistas, extrema-direita, ultradireita, nacionalismos, neoliberalismos, e muitos mais ismos se podem lá ler. Para o historiador, todos os países de «direita» são uns desgraçados, uns infelizes, e tenta fazer crer que as «direitas» jamais se justificarão. Que aponte Manuel Loff quais os países de extrema-esquerda/e ou comunistas onde existe ou onde existiu «a democracia justa, digna, de igualdade e bem-estar», como termina no fim do texto.

Artur Soares, Braga

A UE de joelhos perante Putin? A guerra na Ucrânia, que, ao que tudo indica, se prolongará no tempo, jogando com a capacidade de resistência, quer do lado dos ucranianos, quer do lado dos russos, está a revelar-nos objectivos diferenciados. Os russos estão determinados a conquistar parte do território ucraniano, mormente pontos estratégicos/territoriais de modo a encurralar Zelensky e o seu governo. (…) Por sua vez, Zelensky não desarma, resiste e afirma que haverá uma ofensiva do exército ucraniano para reconquistar as regiões que agora se encontram sob controlo russo. O que, convenhamos, se afigura uma tarefa muito difícil.

Por outro lado, a União Europeia, ao impor vários tipos de sanções, conjuntamente com outros países nos quais se destacam os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e a Austrália, não se dá conta (ou já deu?) que essas mesmas sanções, qual efeito boomerang , trarão dificuldades acrescidas ao European way of life dos países ocidentais? O próximo Inverno – continuando a manter-se o conflito – vai trazer, infelizmente, imensas dificuldades económicas e sociais à comunidade europeia se não houver alternativa suficiente ao gás russo que fornece o ocidente. Se Putin, de forma drástica, decidir cortar totalmente o gás russo e não houver alternativa, fará ajoelhar a Europa a seus pés. O que constituirá um opróbrio.

António Cândido Miguéis, Vila Real

