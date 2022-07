Cartas ao director

Entornointeligente.com /

E quem paga? O Sri Lanka, antigo Ceilão, vive dias de grande tormenta. Populares invadiram o palácio presidencial e a residência do primeiro-ministro, o Presidente fugiu, o poder não está na rua, mas as portas estão escancaradas e as incertezas são muitas. Para trás fica um período de má governação, incompetente e corrupta, a quem o travão da covid-19 no turismo deu o golpe de graça. O país não consegue refinanciar a sua dívida nem garantir o mínimo de serviços do Estado. Bancarrota, assim se chama.

Não é situação rara e o passo seguinte habitual é financiamento sob tutela, tipicamente do FMI, forçando uma grande disciplina orçamental e controlo das finanças públicas. A particularidade aqui é que uma boa parte da dívida do país ser com a China, conhecida por financiar projectos de desenvolvimento (e outros) na sua esfera de influência, sem olhar demasiado para a qualidade da governação associada.

Assim sendo, o FMI terá alguma relutância em participar no reembolso desta dívida. A China também não deve estar muito interessada em aceitar algum tipo de restruturação; seria um precedente terrível, dada a sua enorme exposição a situações potencialmente análogas. Irá nascer um «FMI chinês»?

E, no fim, quem paga? Para já, paga o povo e, especialmente, os mais desfavorecidos. Nós, por cá, andamos mais preocupados com a legitimidade dos penteados…

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

O estado da nação Já o programa televisivo «É ou não é» da RTP1, conduzido por Carlos Daniel, aflorou o assunto epigrafado, tendo por painel de convidados Marina Costa Lobo, politóloga, José Maria Pimentel, economista, Carmo Afonso, advogada, e Luís Nobre Guedes, em que este último só más palavras teve contra o actual Governo, mas com grandes elogios a Luís Montenegro, actual líder do PSD. Entretanto, na SIC, José Gomes Ferreira, acerca do mesmo tema, só quis arrancar aos seus convidados palavras que fossem somente no sentido negativo da acção governativa. Finalmente, na Assembleia da República, a acção conjuntural do Governo de António Costa foi, através das palavras dos deputados da oposição, como uma alegoria rural de se malhar numa eira farta, em que o «caos» foi a palavra mais forte dos manguais. Só o partido que sustenta o Governo fez elogios.

Quase no fim dos trabalhos, um dos elementos do público presente nas galerias a assistir ao debate foi convidado a sair antes de botar faladura, talvez por indevido comportamento.

Moral da história: nem tudo vai bem, como nem tudo vai mal, como muitos almejavam que fosse.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A «desiludida» Paula Teixeira da Cruz (P.T.C.) é-o. Com Zelensky, que afirma ser «A grande ilusão», no artigo que escreveu no PÚBLICO de 20/7. Mas, não contente com o seu estado de alma relativamente ao Presidente ucraniano, desata a apodá-lo com epítetos que o desclassificam e, mais, o equivalem a Putin. Curioso, troquemos o «Zelensky» de P.T.C. por «Ocidente/NATO» dos comunistas e o discurso pouco varia. Essa «confluência» até se vê no início de ambos os discursos, onde não falta a constatação de que a Rússia invadiu a Ucrânia, para depois não retirar nenhuma ilação sobre essa verdade claríssima.

Neste momento do «campeonato», vir com esta diatribe contra Zelensky e, no fundo, contra a «estupidez» da maioria ocidental que, segundo P.T.C., é que vai na «faixa errada da estrada», é feitio ou soberba na sua pretensa singularidade? Venha o diabo e escolha. Claro que Zelensky e a Ucrânia têm defeitos, como todos, mas há escolhas a fazer e não equivalências espúrias! Lembra-se da 2.ª Guerra Mundial? E dos ziguezagues da União Soviética? E da inteligência dos Aliados com ela, durante aquela? Cara advogada e ex-ministra, faça das suas primeiras linhas de texto a causa principal desta guerra e «acerte as suas contas» com Zelensky lá mais para diante.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O tempo das desculpas A vaga de incêndios florestais desperta sentimentos vários, nomeadamente vergonha e indignação. Temos um pequeno país (não somos a Califórnia nem a Austrália), sabemos, ou devemos saber, tudo acerca do onde, do quando e do como começam a arder o mato e as árvores. Sabemos que as temperaturas elevadas e o vento forte não acendem fogos, salvo raríssimas excepções (se existem). Na iminência de uma vaga de calor, surge um ministro a advertir, a concitar as atenções, e, logo depois, os responsáveis a declararem que «tudo estava em posição» para defrontar o fogo. Esse ministro foi louvado pela sua intervenção, que teria conduzido a vários cancelamentos de viagens oficiais. Depois – o costume. A catástrofe anual – que, segundo quem sabe, nada tem de inevitável – adquiriu proporções agravadas pela temperatura anormal. Pareceu, afinal, estar tudo como dantes. Bombeiros a arriscarem a vida, água que faz falta, fogos por todo o lado (em zonas conhecidas), um clima geral de susto e desprevenção. Chegou, agora, com o ar mais fresco, a hora das desculpas. Vergonha é que não há.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

