Cartas ao director

Cartel del fuego Imagine que vive num país com perto de metade dos meses do ano com risco de incêndio muito elevado, ou máximo. De seguida, imagine que esse mesmo país onde vive opta por não deter meios pesados próprios para o combate aos fogos.

Neste caso restam-lhe duas soluções, ou o tal país se contenta com os meios leves ou médios à disposição – imagine que o tal país que tem teria cerca de 92.000 km2, dispõe de cerca de meia centena de pequenas aeronaves operacionais – ou aluga a terceiros e conta com a ajuda de países terceiros para obter transitoriamente estes meios pesados.

Como politicamente é custoso sustentar que em qualquer país que arde frondosa e regularmente se dispensam os meios pesados de combate a fogos, então nesse país hipotético só restava uma solução para colmatar a falta de meios pesados detidos pelo Estado… o aluguer.

Então, como decorrência dessa necessidade recorrente (porque não dizer mesmo constante, uma vez que todos os aparelhos necessitam de manutenção e a mesma pode em alguns casos demorar meses… durante o Inverno), esse hipotético Estado todos os anos tem de lançar procedimentos concursais para aluguer de meios pesados, com valores que hipoteticamente podem chegar a 80 milhões de euros, ou depender do empréstimo desses meios por Estados que também eles sofrem de incêndios na mesma altura do ano.

Agora diga-me o caro leitor se nesse hipotético Estado não se estariam a criar as condições ideais para cair nas mãos de um qualquer hipotético «Cartel del fuego», num mercado de serviços extremamente especializados, com poucos operadores económicos que tenham em stock as quantidades necessárias de Canadair CL-415 (custo unitário de 38 milhões de dólares), e que, como tal, podem fazer o preço de aluguer que bem entenderem, ou coisa pior (hipoteticamente, claro!).

Pedro Betâmio de Almeida, Lisboa

Fogos rurais: não faltam meios É inevitável que surjam, de todos os lados, comentários e opiniões sobre tanto fogo rural. Gostaria de deixar uma notas sobre esta afirmação: «Não há falta de meios.» O primeiro-ministro foi peremptório ao afirmar que não há falta de meios e na verdade, este ano como em todos os demais quando se entra na saison dos incêndios (é melhor falar de rurais porque florestais era se fosse só «floresta» que ardesse), os milhões aparecem, e assim não há falta de meios – o que há é falta de estrutura organizada no território nacional. Já ouvi dizer a um alto responsável que quem pensa assim está ultrapassado, pois os tempos hoje são outros – e realmente são outros, nunca houve tantos incêndios de grandes proporções.

Os bombeiros continuam a ser os heróis desta luta inglória porque lhe faltam outros elementos que dantes, nesses tempos ultrapassados (…), combatiam ao seu lado. Parece que hoje [ontem] há uma greve de guardas florestais, de quem nunca se ouve falar a propósito de incêndios rurais – eles, o primeiro escalão dos técnicos florestais que foram classificados como polícias e recambiados para a GNR –, pois que os reposicionem onde eles deviam estar e os motivem para serem de novo os primeiros aliados dos bombeiros.

Com os melhores cumprimentos

Fernando Santos Pessoa, Faro

Atirar dinheiro às chamas É já quase um clássico de Verão. Assim que começam os grandes incêndios, os media procuram ouvir os experts na matéria. O Eng. Tiago Oliveira, presidente da AGIF – Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, é certamente um dos mais qualificados e uma das pessoas que mais sabe e mais tem tentado que as coisas, em termos de prevenção, avancem.

Aquilo que mais me impressionou numa das recentes entrevistas que concedeu a uma televisão (quando questionado sobre a percentagem do que já foi feito desde 2017 em termos de prevenção), foi a resposta que deu: «Cinco por cento, faltam noventa e cinco.»

Como diria António Guterres, é só fazer as contas. Um por cento ao ano, são precisos cem anos.

Admiro a persistência e resiliência do Eng. Tiago Oliveira para ainda não ter desistido. Menos paciente foi a professora Helena Freitas (outra das especialistas ignorada), que desistiu quando percebeu a pouca apetência dos governos para investir nos territórios despovoados e na reorganização da floresta. É mais fácil atirar dinheiro às chamas.

J. Sequeira, Lisboa

O novo aeroporto de Lisboa Começo por me confessar leigo na matéria; uso apenas uma coisa chamada bom senso, para com ele fundamentar o meu ponto de vista, livre de qualquer interesse.

Realmente, é urgente resolver a saturação do aeroporto Humberto Delgado. Beja seria sem dúvida a forma mais rápida, pois pouco mais precisaria do que a conclusão das auto-estradas para Lisboa e para o Algarve. Entretanto, seria desenvolvido o aeroporto militar da Ota (ou de Figo Maduro) que, com alguns quilómetros de linha de caminho de ferro, com excelentes e rápidos comboios para a capital, seria uma solução igualmente de resolução breve e relativamente económica.

Moral da história: assim teríamos mais infra-estruturas de valor acrescentado, mais económicas e de mais rápida execução. Se estou errado, por favor expliquem-me porquê.

António Barbosa, Porto

