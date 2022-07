Cartas ao director

Entornointeligente.com /

Sobre incêndios Todos os anos é «mais do mesmo». Os incêndios cada vez são mais violentos e consomem tudo que lhes faça frente. E não são obras luciféricas do acaso ou meramente naturais. As ignições têm quase sempre o engenho maquiavélico do homem, ou por pura maldade, ou por simples negligência.

No entanto, as altas temperaturas são o fio condutor para que haja incêndios. E a sua propagação é tanto maior quanto menos limpeza florestal se faça, bem como em todos os terrenos ao abandono, pois não há quem os queira cultivar, havendo até muito ‘proletário’ ora ‘aburguesado’, que diz não fazer nada, porque compra tudo feito. De alimárias assim nunca rezará a História, pela incultura acumulada, que também ela é incendiária.

Diz o Governo, através de António Costa, que o «cadastro» dos terrenos em Portugal deve ser imediatamente actualizado, mormente no retalhadíssimo norte do país, onde existem milhares de proprietários que não sabem onde são as suas parcelas de terreno, uma vez que nunca lá puseram os pés, nem delas querem saber. Herdaram-nas dos avós, dos pais ou de outros antecessores. Pagam a «décima» – o imposto municipal sobre imóveis – e nada mais.

Assim, para se reverter tal situação de abandono, as autarquias devem vir a ter a curtíssimo prazo ferramentas necessárias, legais e jurídicas, para se apossarem de tais parcelas e vendê-las ou cedê-las a quem trate delas, mantendo-as minimamente limpas. Eu tenho oito prédios urbanos/rústicos descritos nos Serviços de Finanças, dos quais, através da AT – Autoridade Tributária e Aduaneira –, pago o respectivo imposto municipal sobre imóveis, mas de quatro desses oito não sei verdadeiramente a sua localização, os quais, por isso mesmo, ofereço gratuitamente à autarquia local. Assim, acabaremos por saber de quem são os prédios ao abandono.

José Amaral, V. N. Gaia

A origem da tragédia O PÚBLICO publicou a 13/07 uma das suas fotografias mais belas. Sob um céu de fumo e destruição, um homem jovem transporta aos ombros uma ovelha. O tronco despido, atlético e branco, o rosto tisnado, contraído pelo instinto telúrico de sobrevivência, narram uma vida de trabalho, pouco lazer e nenhum luxo. É uma imagem comovente e brutal, de uma beleza bíblica de Antigo Testamento. Do fogo apocalíptico, uma vida forte salvou uma vida frágil, e nada mais.

Milhares de quilómetros separam mentalmente aquela imagem do citadino enfadado no conforto climatizado do seu apartamento. É essa a origem da tragédia. Toda a classe política, sem excepção, nasceu na classe média urbana. Desvinculada da província dos seus maiores, este é o retrato que lhes resta do interior rural: um mundo de rústicos barbudos com animais às costas; uma gente ignara, que não frequenta drinks de fim de dia, que come carne, que não arranja as unhas. Uma gente que só aparece para se queixar, que só existe quando é vítima. Uma maçada sazonal, como os mosquitos da Comporta ou a Nortada de Moledo.

Bernardo Barahona Corrêa, Lisboa

Considerações Sou de Pousaflores, concelho de Ansião. Tenho observado nas imagens dos fogos o horror por este país fora. Quando vou à minha terra ou à terra de meu marido – Chão de Couce, concelho de Ansião – verifico que as casas estão rodeadas de árvores e matagais (silvas, canas, ervas, etc). Para uma boa prevenção, não deveria ser proibido plantar árvores junto das casas? E as juntas de freguesia e outros órgãos locais, não deveriam obrigar a limpar os terrenos?

Eu tenho lá um terreno. Vivo em Lisboa. Mas, de vez em quando, peço a quem me limpe o terreno das silvas e ervas e pago esse trabalho. Mas ninguém me chama a atenção para o fazer. Não o deviam fazer a mim, que vivo a 300 km de lá? E a todos? É tudo bonito aquando das eleições… mas e fazerem o seu «papel» como devem?

Gracinda Gaspar, Lisboa

Interior abandonado A propósito do editorial de ontem no jornal PÚBLICO, concordando com o seu conteúdo, alerto entretanto V.Ex.ª que, para além das questões das alterações climatéricas, o que se passa com o interior do país tem a ver com o abandono, o desleixo e as conivências dos poderes instituídos (sejam a nível central, regional ou local), que deliberadamente (ou por incúria), não só dificultam o investimento e a mobilidade dirigida (…) para tais regiões, como não dedicam qualquer apoio financeiro ou logístico a um bom funcionamento das localidades e sítios com potenciais ambientais extraordinários, deixando as terras ao abandono por falta de rentabilidade das mesmas, de que ninguém quer saber dado o anacrónico centralismo do país.

Não havendo qualquer investimento público do Estado ou dos fundos comunitários com esse desiderato, antes pelo contrário, a política seguida pelas ditas entidades nacionais e comunitárias tem sido de retirada de apoios aos agricultores e da pequena indústria, e para tal basta atentar no que é destinado às PMEs no recente quadro de apoios comunitários, impedindo o necessário desenvolvimento harmonioso do território nacional e a consagração constitucional do correcto ordenamento do território (…).

A. Patkoczy, Carcavelos

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com