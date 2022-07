Cartas ao director

Entornointeligente.com /

E não se pode revogar também a TAP?

Estamos habituados desde há 50 anos a vermos um impasse na definição do futuro aeroporto de Lisboa, fazer e desfazer, decidir e reavaliar. O que não estávamos à espera era de que em 24 horas fosse possível decidir e anular uma decisão estratégica desta dimensão. Ao fim e ao cabo escolher a localização para um aeroporto não é como escolher o local para uma rotunda.

Independentemente do futuro político que o excitado ministro posso vir a ter, ou a não ter, este inacreditável episódio demonstra a absoluta falta de noção de responsabilidade de quem é suposto governar-nos… dir-se-ia: «Não as medem!». E não as medem de todo!

Neste momento é-me difícil encontrar palavras publicamente admissíveis para qualificar esta coisa. Só me saem palavrões. Só lamento não irmos a tempo de revogar a renacionalização da TAP e esta ser uma empresa normal que, antes de pensar em plenários, tenta ganhar a vida.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Continuamos a brincar aos aeroportos

A brincadeira continua. Para António Guterres era na Ota, para José Sócrates em 2009 era Alcochete, para Passos Coelho em 2011 era Montijo, opinião que António Costa foi mantendo até que, e como somos um país rico tivemos durante horas a solução fantástica de investir no actual aeroporto de Lisboa, começar a construir Montijo para logo a seguir iniciar estudos de impacto ambiental para Alcochete. Em 2009 a Ordem dos Engenheiros tinha afirmado categoricamente que, em termos técnicos e não políticos, Alcochete era a melhor solução. Convém não esquecer, todavia, que desde 2012 e até 2062 a ANA pertence à Vinci, não sendo bem conhecidas as obrigações desta quanto à ampliação da Portela, sabendo-se que a opção da Vinci é Portela mais Montijo. A novela vai continuar e foi alterada com a desavença entre António Costa e o ministro Pedro Nuno Santos. Tal como tem acontecido noutras áreas continuamos, lamentavelmente, a não ter governos que sejam capazes de estruturar nada a médio prazo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Razões a voar e novo aeroporto a esperar

A novela do aeroporto começa a justificar medidas sem demora dentro dos princípios democráticos que a nossa sociedade consagra. Em todo este processo são apontadas razões políticas e técnicas. Muito bem. O problema é que os impasses nas técnicas surgem sempre, aparentemente, como uma segunda versão das políticas. Razões essas a voar e o novo aeroporto a esperar. Resultado: o problema assim tenderá a eternizar-se, sem andar nem desandar, encalhado em estudos que uns aprovam, mas que outros rejeitam, carecendo de decisão atempada. É urgente uma decisão, para o que o governo deve estar unido numa estratégia, e não o primeiro-ministro mostrar que pensa de uma maneira e ministros de outra. Dessa forma são tiros nos pés… Às oposições também se exige responsabilidade. O governo tem a obrigação democrática de as ouvir, mas estas também devem mostrar que não servem só para se opor, antes esforçarem-se em soluções de diálogo duradouro, que não irredutível. E que resultem no sentido da salvaguarda de um imperativo nacional, que a democracia anseia por construir. É no que devem convergir os representantes do povo, a bem do desenvolvimento do país que é o nosso.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A NATO mais forte

A decisão da NATO de aumentar a sua força de prontidão de 40.000 para 300.000 efectivos vai obrigar a um esforço financeiro enorme pois essas forças terão de estar bem equipadas e treinadas e tendo em conta os ensinamentos que o conflito na Ucrânia tem trazido em termos tecnológicos. A isso acresce a necessidade de se recrutar pessoas que queiram exercer a profissão militar.

Serão os Estados mais ricos e com indústrias de ponta na área da Defesa que irão usufruir com a nova corrida aos armamentos que a cimeira de Madrid parece ter assumido como um dado adquirido. E como as armas actuais têm custos proibitivos, preparar e armar uma força militar muito mais elevada do que a actual será um desafio tremendo para os membros da NATO mais frágeis e com Forças Armadas quase obsoletas como é o caso português.

Será que os 2% do PIB com a Defesa vão ser cumpridos por um governo que, como os anteriores, sempre desprezou as questões ligadas à segurança nacional e àqueles que a garantem?

Manuel Alves, Lisboa

