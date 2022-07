Carta Semanal Caso Carlos Lanz debate jurídico

Entornointeligente.com /

Hola mis apreciados lectores, los saludo.

Braulio Jatar Alonso

Braulio Jatar Jun 27, 2022 Carta Semanal 20J l FBI Caso Avión Iraní- Tren de Aragua…

Braulio Jatar Jun 20, 2022 Están masacrando nuestros desplazados No podemos seguir siendo indiferentes; debemos dejar de asumir con inhumana desidia las graves noticias que tienen como personajes, de una muy trágica trama, auténticos seres humanos muriendo en selvas, desiertos, pavimentos y caminos polvorientos.

Nuestros desplazados son personajes de carne y hueso incrustados en una especie de pergamino que chorrea la sangre de un dolor intenso, por lo que estamos exigidos a sentir su dolor como heridas en nuestros propios cuerpos.

Es hora de que nos hagamos voceros de cada uno de los que viven un infierno mientras apuntan alcanzar un paraíso lejano, desconocido, peligroso, vaporoso, que podríamos llamar el espejismo del desespero.

De acuerdo con cifras de Medicina Legal de Colombia entre enero y mayo de 2022 han asesinado a 367 venezolanos en territorio colombiano.

A principios de este año un migrante venezolano que viajó por más de cinco países de la región en busca de una mejor calidad de vida falleció en la frontera norte de Chile, convirtiéndose así en la segunda víctima mortal en esta inhóspita zona, su cuerpo fue hallado en el sector de Pisiga Carpa, en la comuna Colchane, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar con temperaturas extremas.

Esta semana Todo Noticias (TN) entrevistó a diversos migrantes venezolanos que cruzaron la selva del Darién y relataron las tragedias que presenciaron durante su recorrido en esa peligro ruta que usan las personas para tratar de llegar a Estados Unidos.

Una venezolana contó a ese medio la difícil experiencia de cruzar esa selva y que no le recomendaba a nadie pasar por ese trayecto, donde pudo ver cómo muchas personas fallecieron en el camino.

«Hubo una niña que murió y los papás se ahorcaron, una niña que se la llevó el río; una cantidad de personas que se murieron, hubiésemos sido nosotros. (…) No pensamos que era algo tan feo como eso que vivimos. No hallaba la hora de salir de esa selva», expresó.

El periodista estadounidense Jason Motlagh, que trató de atravesarlo en 2016, lo describió como el pedazo de selva más peligroso del planeta. Y BBC Mundo pasó siete días recorriéndolo.

También esta semana tres migrantes venezolanos murieron en un container en Chile tras inhalar monóxido de carbono de una estufa que encendieron para combatir el frío. Los cuerpos sin vida fueron hallados en la zona sur de Chile, en la región del Biobío.

De igual forma u na mujer venezolana de 41 años fue hallada muerta en el cruce fronterizo entre Chile y Bolivia este martes 12 de julio. La causa probable de su muerte sería hipotermia, debido a los -7 grados de temperatura que se registraba a esa hora en la zona».

Niños, adolescentes, adultos y hasta ancianos han sido desplazados de Venezuela por desesperación económica en casi todos los casos y persecución política en algunos de ellos, ambas realidades siguen contrariando ※ dejando la vida como prueba irrefutable de la falacia- la insensata consigna de «Venezuela se arregló».

! Es una especie de masacre lo que están sufriendo nuestros desplazados !

JUDICIALES Caso Carlos Lanz sin cadáver: ¿hay o no hay delito? Un homicidio sin un cuerpo, es siempre una apuesta judicial riesgosa. En el caso de Lanz no hay cuerpo tampoco armas asesinas, ni pruebas de ADN en lo que sería el alegado sitio de la escena del crimen, todo descansa en delaciones y una poco usual confesión ( por la forma en que se expresó) lo que hacen del asunto una puerta abierta a especulaciones ahora y en el futuro.

El principio de que «sin cuerpo no hay delito» existía en Reino Unido desde el año 1660 por el caso de William Harrison, que es conocido como el milagro de Campden. Harrison despareció ese año cerca de Chipping Campden -en el centro de Reino Unido- y tres personas fueron declaradas culpables y condenadas a la horca por ese crimen. Pero dos años después, Harrison apareció con vida y dijo que había sido secuestrado.

Esto tuvo un dramático impacto en las leyes de Inglaterra y el principio de «sin cuerpo no hay delito» se mantuvo en las cortes inglesas por los próximos 294 años, hasta que otro caso, el de una niña de diez años volvió a darle vuelta a la regla.

«Interrogado frente a su casa, Nodder o «Tío Fred», que en ese entonces tenía 50 años, negó cualquier relación con el caso, pero otros testigos afirmaron que poco antes del mediodía habían visto a un niña en su casa. Y, de hecho, cuando las autoridades ingresaron a la vivienda hallaron varios dibujos hechos por un menor y huellas digitales. Nodder fue arrestado. Además, otros testigos señalaron que la tarde anterior lo habían visto en un autobús acompañado por una niña». El caso de Mona Tinsley fue fundamental para que finalmente en 1954 ese principio fuera eliminado de la ley inglesa.

« Una acusación por asesinato puede estar basada en evidencia circunstancial si es lo suficientemente convincente. Ahora bien: aunque el principio no existe más, es bastante difícil probar un crimen sin un cuerpo» señala el historiador de temas legales Benjamin Darlow / Fuente BBC

España y República Dominicana también lo permiten

Por su parte en países como Estados Unidos, España y también República Dominicana se han hecho del principio de «sin cadáver si hay delito»

En el año 2014 , Ramón Laso , es el primer condenado en España por homicidio sin que hayan aparecido los cadáveres, sin confesión ni testigos ni restos biológicos que lo incriminen. Pese a la falta de pruebas, fue sentenciado en octubre de 2014 a 30 años de cárcel, una pena ratificada después por el Tribunal Supremo. Sin embargo, él aún defiende su inocencia.

La historia de Laso, sin precedentes judiciales en España porque no es igual al caso de Marta del Castillo (donde hubo confesión) ni al de José Bretón (donde se encontraron huesos)- tiene dos etapas y una coincidencia: las infidelidades . Fuente El Mundo de España.

En República Dominicana tan solo en agosto de 2020Miguel Ángel Jorge Cruz (Miguelito el Sicario) se ha convertido en el primer condenado a 30 años de cárcel por un asesinato en el cual el cadáver de la víctima no pudo ser hallado. El expediente acusatorio narra que la tarde del 27 de junio 2017, el condenado Miguel Ángel Jorge Cruz y la víctima Ramón Adolfo Rodríguez Castillo acordaron reunirse en una estación de combustible, ocasión que presuntamente aprovechó Jorge Cruz para asesinar a Castillo Rodríguez y posteriormente desaparecer el cuerpo de la víctima.

Se hace evidente que aún en los países que han acogido el principio de «sin cadáver hay delito», se hace difícil la condena dentro de un sistema de justicia independiente e imparcial.

En el caso de Carlos Lanz el Ministerio Publico tiene la confesión de la persona acusada, y eso iguala el proceso a otros como el Marta del Castillo , en España.

Confesión de la ciudadana Mayi Cumare, en relación con el ciudadano Carlos Lanz En nuestro sistema judicial la confesión pueden darse en toda etapa del proceso, pero tiene un procedimiento formal que debe cumplirse llegado el momento.

Respecto de la confesión, CHIOVENDA ha sostenido, entre otras cosas, lo que se transcribe a continuación:

«Es la declaración que hace una parte de la verdad de los hechos afirmados por la contraria y que perjudican al que confiesa (…)

En el proceso penal venezolano para que la confesión sea considerada dentro del procedimiento especial de admisión de hechos(que trae como consecuencias la reducción de la pena) el reconocimiento de los hechos contenidos en la acusación debe ser realizado dentro de la etapa que establece el código orgánico procesal penal.

En tal sentido ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:

«Si bien el imputado o acusado (vid. Único aparte del artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal) puede reconocer su intervención o participación en los hechos que se le imputan, no es menos cierto que ese reconocimiento puede generar efectos jurídicos distintos dependiendo del contexto y la oportunidad en la que lo haga. (…) Así pues, tal reconocimiento puede darse dentro o fuera del proceso y, dentro de este último, en diversos momentos del mismo, por ejemplo, si en el curso del procedimiento ordinario se hace luego de admitida la acusación y posterior a la instrucción respectiva por parte del juez de control sobre la posibilidad de acogerse al procedimiento especial por admisión de los hechos…»

En el caso de la desaparición de Carlos Lanz, le corresponde a la principal acusada ratificar- durante la audiencia preliminar- si confirma su confesión y, se acoge al procedimiento de admisión de hechos, con la consecuente reducción de pena, o por lo contrario lo hace en otra etapa, en cuyo caso su declaración es considerada como un órgano de prueba al momento de su condena sin reducción en su condena.

Crimen sin cuerpo del delito, es posible pero también un acertijo en espera de una respuesta .

NACIONALES El trofeo de la tarjeta de la MUD. Las primarias será el procedimiento con el cual se elegirá el candidato o candidata que tendrá no solo el apoyo de la mayoría de la oposición, también será quien tenga la tarjeta de la «manito de la MUD», lo cual no es cualquier cosa.

Tengan en cuenta que esta tarjeta sido históricamente la opción más votada, y en caso como Barinas y Nueva Esparta, a pesar de tener en contra toda un arcoíris de opciones en la bando de todo tipo de opositores, la de la MUD se impuso por encima de las otras.

En Nueva Esparta a pesar de que Alfredo Díaz es derrotado de forma apabullante por Morel Rodríguez (42.48% Vs 14.53%), la tarjeta de la manito que impulsaba la candidatura de Díaz, fue la más votada en toda la región insular, demostrando su poder intrínseco, interior y emblemático.

Aunque María Corina Machado y Nicmer Evans están fuera de la plataforma unitaria podemos confirmar ※ de primera mano- que ambos tienen la intención de participar en el proceso primario de la oposición. En el lado adeco William Dávila anuncia su deseo de competir en las elecciones internas de su partido, contrariando la posición de Henry Ramos Allup y su candidato Carlos Prosperi.

@brauliojatara consecuencias de María Corina en primarias #primarias #mariacorina #parati #venezuela #pyfツ

♬ sonido original ※ brauliojatara «En AD no hay ningún bautizado, todo el que quiera aspirar, que aspire, que recorran el país», dijo Ramos Allup durante el acto celebrado en la sede del Colegio de Ingenieros, este jueves 2 de junio.

Un Nuevo Tiempo presenta a Manuel Rosales como el necesario en la transición de Maduro a la oposición. Mientras Voluntad Popular espera por México para decidir que hacer con Juan Guaidó, quien tiene de su lado a una parte de COPEI, y otro grupo de de seguidores colocados en cada partido del sector opositor.

Quien gana las primarias se lleva la tarjeta de la manito, el mas grande portaviones de todos en la oposición venezolana. Y eso no es poca cosa.

REGIONALES Cárceles anticonstitucionales Mal estado de los calabozos en Nueva Esparta incumple con el régimen de cárceles humanitarias establecido en la constitución, esta situación fue denunciada por familiares de las víctimas ante la organización «Una ventana a la libertad».

«La llegada del ciclón Bonnie a la Isla de Margarita afectó las estructuras improvisadas de los Centros de Detención Preventiva (CDP) de la entidad Insular que pocas veces se les da mantenimiento necesario»

Traumas y vulneraciones de derechos se vive en los calabozos de Nueva Esparta

El equipo de La TV Calle, por medio de una entrevista exclusiva, logró conversar con un ex presidiario del estado Nueva Esparta . Narró, en calidad de anonimato, lo difícil que fue sus días en los CDP de la entidad Insular y varios de los retos que tuvo que enfrentar bajo estas condiciones inhumanas en las que se encontraba:

«Metían hasta 20 personas en un mismo calabozo, cuando llovía nos mojamos. Para ir al baño era un proceso porque tenia que hacer mis necesidades frente a todas estas personas. Además, dormía en el suelo o si no me la pasaba recostado de la reja esperando que me dictaran mi medida de libertad»

Yo he estado allí, lo he visto, oído, sentido y sufrido, nadie me lo tiene que contar, es necesario generar las soluciones que sean necesarias para proteger los derechos humanos de los internos en las distintas dependencias carcelarias.

Braulio Jatar Alonso

