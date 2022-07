Carta em defesa da democracia brasileira reúne mais de cem mil assinaturas

Entornointeligente.com /

Um manifesto em defesa dos valores da democracia e do sistema eleitoral brasileiro reuniu mais de cem mil signatários em apenas um dia, incluindo várias personalidades do mundo jurídico e empresarial. A carta está a ser interpretada como um apelo à sociedade civil para travar potenciais abusos e ataques como aqueles que o Presidente Jair Bolsonaro tem lançado contra as instituições democráticas.

A carta vai ser apresentada publicamente a 11 de Agosto, mas em menos de 24 horas desde que foi publicada online reuniu mais de cem mil subscritores, de acordo com a Folha de S.Paulo . Entre eles estão antigos juízes do Supremo Tribunal Federal (STF), magistrados, advogados e professores de Direito, bem como nomes importantes do mercado financeiro e do mundo artístico.

O documento não refere especificamente o nome de nenhum dos candidatos às eleições presidenciais de 2 de Outubro, mas faz uma defesa dos valores e instituições democráticas construídas nas últimas três décadas e alerta para um «momento de imenso perigo».

«Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira», escrevem os autores da carta. «São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e sectores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional», acrescentam.

O manifesto faz uma defesa muito concreta do sistema de voto electrónico em vigor no Brasil há vinte anos e que recentemente tem sido questionado por Bolsonaro e pelos seus apoiantes, que o consideram vulnerável a fraudes, embora sem nunca terem fornecido qualquer prova. «Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas electrónicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a Justiça Eleitoral», afirmam os subscritores.

Para a oposição a Bolsonaro, as constantes críticas e ataques contra a segurança do sistema de voto brasileiro têm o objectivo de desacreditar a honestidade dos resultados eleitorais das eleições de Outubro, para as quais as sondagens atribuem um forte favoritismo ao ex-Presidente Lula da Silva. Criando um clima de desconfiança em relação aos resultados, Bolsonaro poderia tentar contestar uma potencial derrota, abrindo caminho para uma crise institucional imprevisível.

O Presidente desvalorizou o manifesto, garantindo que defende a democracia. «Não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia», afirmou Bolsonaro durante uma convenção partidária na quarta-feira.

Desde que a carta foi divulgada na Internet, o site onde está alojada já foi alvo de mais de 1500 ataques informáticos, segundo a Folha de S.Paulo .

