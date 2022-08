Carta abierta al Presidente Maduro…ex senador colombiano, Pablo Victoria quiere enlodar a Bolívar

Entornointeligente.com /

Excelentísimo Señor Presidente:

A mis ochenta y tres años es la primera vez que me dirijo por escrito a un Primer Magistrado de mi país, habiendo tenido sobrados motivos para haberlo hecho en la llamada Cuarta República. Esta misiva no es para tratar asuntos políticos y menos para hacerle observaciones sobre la conducción del Estado venezolano bajo su presidencia. Es con un fin superior porque se trata del permanente asedio que el ex senador colombiano, Pablo Victoria, economista, político, escritor y filósofo tiene en contra de la egregia figura del Padre de la Patria el Libertador Simón Bolívar. Ya son muchos los años consagrados a la denostación, al vituperio, al insulto y al vejamen que vienen tomando cuerpo en las redes sociales a través de YouTube tratando de enlodar el sagrado nombre del hombre más grande de América. He tratado por todos los medios de contactar a este señor para que me acepte el reto de debatir sobre la vida y obra de Simón Bolívar y de Francisco de Miranda y todo esfuerzo con tales miras ha sido infructuoso. Teniendo el poder de los medios ha formado alianza con un historiador argentino que embiste en contra de San Martín y con más rigor en contra de Bolívar, llamado Patricio Lons, llegando al extremo de falsear acontecimientos históricos mostrando al Libertador como un loco, ladrón, libertino, cruel, sanguinario, traidor y déspota. Sus sesiones por YouTube son dos veces por semana y han anunciado un mayor espacio para su maléfica labor. Las nuevas generaciones tan adictas a las redes están asimilando solamente el discurso de estos señores porque no hay un programa que los combata y los desenmascare ante la opinión pública. Señor Presidente yo soy venezolano, economista con maestría en La Sorbona. Llevo cuarenta y dos años dedicado al estudio de la vida y obra de nuestro Libertador. Tengo un ensayo histórico biográfico del general Francisco de Miranda que terminé hace doce años sin poderlo publicar por razones estrictamente económicas. Las gestiones con editoriales no han prosperado. Mi labor de investigación en archivos de Venezuela y España me han hecho poseedor de una prueba irrefutable, documentada, en la que puedo aseverar que Simón Bolívar no pudo haber hecho preso a Miranda la fatídica madrugada del 31 de julio 1812, en la residencia del coronel Manuel María de Las Casas sencillamente porque no se encontraba presente. Esto, como me señaló uno de los historiadores que leyó mi manuscrito, es un tsunami histórico porque acabaría con más de doscientos años en que se acusa a Bolívar de haber apresado a Miranda, hecho que no deja de resaltar en sus exposiciones el señor Pablo Victoria. En resumen Señor Presidente yo le pido a usted como Jefe de la Nación donde nació el Padre de La Patria que en una contundente acción de gobierno le salga al paso por diferentes medios tanto nacionales como internacionales a estos detractores. YouTube debe servir también para el propósito de enjuiciarlos a través de programas donde salga a relucir la verdad histórica y probarles la sarta de mentiras y de sentencias fuera de contexto para cumplir con sus malsanos propósitos. Pierden el tiempo. Bolívar a medida que pasan los años se agiganta más. No permita usted Señor Presidente que esta injuria continúe sin que no haya consecuencias. El que ofende al Libertador Simón Bolívar ofende a todo un pueblo, ofende a la Patria. La saña del historiador colombiano Pablo Victoria contra Simón Bolívar lo ha llevado a dictar conferencias utilizando instituciones como Casa América en Madrid que debe ser centro de luces y no refugio para la injuria, el ludibrio y el escarnio a Simón Bolívar . Conociendo su admiración y devoción por nuestro Libertador estoy seguro que tomará cartas en este asunto que de manera directa ofende a nuestras fuerzas armadas y también lo ofende a usted como supremo conductor de la Patria de Bolívar.

Atentamente,

CI 191….

Correo: [email protected]

LINK ORIGINAL: Aporrea

