Carta abierta al Presidente Gustavo Petro

Entornointeligente.com /

«Su sagrada oportunidad: Porque no basta con defender los derechos de los indígenas»

Desde Wahinkpe Topa

Felicitaciones a usted y a su Vicepresidente por su victoria, ya que se relacionan especialmente con sus valores. Sé que las noticias lo nombran a usted como el «primer izquierdista de Colombia», pero prefiero evitar esa retórica de «nosotros contra ellos» o «uno u otro» que lleva a usar la preferencia en lugar de la investigación y la reflexión moralmente relevantes. Por ejemplo, mi alegría por su éxito está relacionada con su reconocimiento de la importancia de la «indigenidad», un tema que he estudiado durante muchos años. Así, me honra que usted ya haya designado a tres líderes indígenas para importantes puestos del gabinete que incluyen a:

Leonor Zalabata Torres , como Embajadora de Colombia ante la ONU. Como mujer arhuaca y miembro de la Confederación Indígena Tayrona, con una excelente trayectoria en la defensa de los derechos humanos, su voz será vital.

María Patricia Tobón Yagari, como directora de la Unidad de Víctimas del Gobierno, creada en virtud de la Ley de Víctimas y Reparación de 2011. Miembro del tercer grupo indígena más grande de Colombia, los Embera, su experiencia en derecho constitucional y derechos humanos en tierras indígenas servirá para hacer más justicia.

Giovanni Yule , para dirigir la Unidad de Restitución de Tierras. Líder Páez (Nasa) y asesor del Consejo Regional Indígena del Cauca y ex gobernador del resguardo de Huellas en Caloto, será una voz fuerte en apoyo del MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) y para el adecuado posicionamiento político de los indígenas de Colombia.

Si bien la labor histórica y las responsabilidades futuras de estas personas en relación con los derechos de los indígenas son de vital importancia, les escribo para sugerirles que les encarguen un objetivo significativamente mayor. Es un objetivo que apoyan muchos de los estudiosos del mundo. Su importancia se ve confirmada por el mayor estudio jamás realizado sobre la situación actual de nuestro mundo: el Informe de Evaluación Global de la Biodiversidad de las Naciones Unidas de 2019. El estudio concluye que el complejo conocimiento-práctica-creencia-visión del mundo de los Pueblos Indígenas tradicionales que, contra todo pronóstico, todavía son capaces de aferrarse a él, es la solución que se pasa por alto a nuestros desafíos globales existenciales . En otras palabras, ahora es el momento, nuestra última oportunidad quizás, de hacer algo más que intentar proteger a los pueblos indígenas, sus culturas, sus tierras y su soberanía. Es el momento de recordar la visión del mundo basada en la naturaleza que muchos aún poseen y que permitió a los humanos vivir en relativa salud, felicidad y armonía durante la mayor parte de la historia precolonial.

Como estoy seguro qué Usted sabe, Señor Presidente, tal sabiduría fue compartida por los Koghi Mamos de Colombia en la famosa película de la BBC de 1990, «Desde el corazón del mundo» . Los Kogui advirtieron que el «hermano menor» y su separación de la interconexión de la Naturaleza nos estaban matando a todos. El mensaje no era lo suficientemente necesario, por supuesto. Acabo de regresar de una conferencia con varios de los respetados Mamos cerca de Palomino, Colombia. Ellos saben que estamos en nuestros últimos momentos. Hablamos de cómo la sabiduría común de los líderes espirituales Kogui, compartida con los guardianes de la sabiduría indígena de todo el mundo, debe ser el principal motor de todo proyecto político, económico, social o educativo. De hecho, el Dr. Frank Bracho, economista/ecólogo formado en Stanford, autor de best-sellers y antiguo embajador de Venezuela en la India, me envió recientemente un correo electrónico en el que abogaba por que ese liderazgo kogui tuviera lugar desde la fuente de su sabiduría en la geografía del pico de la montaña costera más alta del mundo, lo que los Kogui llaman «Gonawindua» o «Corazón del Mundo». «Según la propia cosmovisión universal de los Kogui», escribe Bracho, «â€¦ esta geografía es un sublime tesoro prodigioso de Biodiversidad a través de diferentes «pisos climáticos» sucesivos». «Corazón del Mundo» es también un nombre apropiado para su micro ecosistema -muy emblemático y representativo, de hecho, de cómo podemos ver el muy amenazado macro ecosistema del planeta Tierra».

Por supuesto, nuestra cosmovisión indígena original no sólo ha demostrado ser sostenible, sino también pacífica. Investigaciones sólidas revelan , sin nociones románticas, que la mayoría de las culturas indígenas anteriores al contacto eran sociedades relativamente pacíficas. Teniendo esto en cuenta, también quiero expresar mi agradecimiento por su afirmación de que la paz será una piedra angular de su gobierno. Según Carlos Ruiz Massieu, Jefe del Proceso de Verificación de la ONU para la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 que puso fin oficialmente a más de 50 años de guerra civil en Colombia, su gobierno es una «tremenda oportunidad» para la paz en la región. Esto incluye llevar la paz a los 60 millones de indígenas estimados en América Latina.

El problema es que la fuente de la paz reside en la cosmovisión de los Pueblos Indígenas que aún se aferran a ella, ¡no en la cosmovisión, por muy «liberal» que sea, de aquellos que la han perdido! Por eso hay que darse cuenta de que el camino hacia un mundo pacífico debe provenir de los preceptos de la cosmovisión de los propios Pueblos Indígenas tradicionales. Si bien el restablecimiento de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas es, por supuesto, importante, el estado de nuestro mundo requiere una reflexión metacognitiva sobre el fundamento de nuestra cosmovisión basada en Occidente. Se requiere una reflexión complementaria sobre la cosmovisión, viendo el continuo entre la cosmovisión dominante y la cosmovisión indígena como opuestos no dualistas que requieren un diálogo auténtico y una investigación sólida.

Esta «danza de los opuestos» debe originarse en la cosmovisión indígena no binaria. Su trabajo es encontrar a estos líderes, no a aquellos con títulos y actitudes occidentales que han olvidado lo que significa ser un ser humano en el planeta Tierra. Por supuesto, que Usted será criticado por elevar la cosmovisión indígena en un mundo que dedicó sus recursos hegemónicos a desestimarla. Pero ya se le critica por centrarse en los derechos humanos. Por ejemplo, los que juegan al «nosotros contra ellos» advierten que tu victoria representa un «huracán marxista» que amenaza a todo el hemisferio occidental. ¿Por qué no argumentar a favor de los preceptos fundacionales de la cosmovisión que pueden llegar a ser dialógicos y apoyarse mutuamente? Podemos hablar de tales preceptos de cosmovisión entre dominantes e indígenas como antropocentrismo/animismo; jerarquía/no jerarquía; alto respeto a la mujer/bajo respeto a la mujer y otros pares que pueden ser vistos mientras se busca la complementariedad en el cuadro de cosmovisión utilizado para el texto Restaurando la cosmovisión de parentesco.

Voy a presentar esta misma sugerencia en un círculo de discusión el 23 de agosto en la Convención Internacional de Veteranos por la Paz en línea , «De la fabricación de la guerra a la búsqueda de la paz» para introducir la prioridad de promover nuestra cosmovisión indígena tradicional como una forma de que VFP utilice un enfoque que funcionó durante el 99% de la historia de la Humanidad para abordar las causas de la guerra y las soluciones para la paz. Sin embargo, la posición en la que se encuentra ahora en relación con la influencia de toda América Latina hace que mi solicitud de su interés sea más importante. ¿Quizás podría acompañarnos en la conferencia?

Concluyo con una motivadora cita de apoyo de Paul Shepard, uno de los grandes pensadores ecológicos que comprendió lo que también aprendió el sexto hombre que pisó la luna, es decir:

«Sólo un puñado de visionarios ha reconocido que la sabiduría indígena puede ayudar a la transición hacia un mundo sostenible» ※ Edgar Mitchell , astronauta de la NASA . Paul ofreció la fuente de dicha sabiduría:

«Cuando comprendamos plenamente que las mejores expresiones de nuestra humanidad no fueron inventadas por la civilización, sino por las culturas que la precedieron, que el mundo natural no es sólo un conjunto de limitaciones, sino de contextos dentro de los cuales podemos realizar más plenamente nuestros sueños, estaremos en camino de una reconciliación largamente esperada entre los opuestos que son de nuestra propia creación» ※ Paul Shepard

Con todo respeto,

Wahinkpe Topa

Don Trent Jacobs alias «Cuatro Flechas»

Ph.D., Ed.D. https://www.fourarrowsbooks.com

.

Tags: Carta abierta Gustavo Petro Siguiente Gustavo Duque: Las primarias deben ser incluyentes, nadie es dueño de la oposición Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com