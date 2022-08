Carta abierta a la educación y a su hermana la del hogar

Entornointeligente.com /

Querida educación académica, quiero comenzar por decirte ‘lo siento’, ya que pese a mis esfuerzos por unir más aliados a favor tuyo desde la docencia hace ya 16 años con un pensamiento y visión futurista siglo XXI, en el camino me he encontrado una que otra piedra que quiere transformarse en muro para detener mis objetivos y no en puente para sumarte más seguidores. Gracias a Dios, mis objetivos no se han detenido ni se detendrán, porque he encontrado otros medios como estos artículos, podcasts, entrevistas locales e internacionales, e incluso foros donde he sido invitado para darte a conocer a través de temas que me apasionan.

Quiero también dedicarle unas líneas a tu hermana, la educación hogareña, la de casa. Cuán golpeada está y qué lejos se encuentra de superar su crisis; que desnutrida y débil se halla al no ser alimentada con ética, moral, responsabilidad y todos aquellos valores que construyen un país diferente y hacen de un hombre o mujer ciudadanos de bien; ya quisiera yo que más personas se convenzan de que, de la conducta de cada uno depende el destino de todos, y que tú, desde las aulas académicas, no eres el reemplazo de ella.

Cuán vulnerable se ha vuelto tu hermana la hogareña ante la ignorancia colectiva, la corrupción institucionalizada, la desacreditación, vanidad, envidia, el «yoquepierdismo», la indiferencia y la mediocridad moral; tú sabes, esa que se ha ido fortaleciendo por el ciberespacio y que de no seguir sus dogmas o a sus embajadores de valores negativos y llenos de desinformación mediática termina apedreando, censurando, bloqueando, burlando, discriminando, insultando y hasta amenazando a sus fieles seguidores.

Para que tú tengas más valor ante la sociedad, querida educación académica, hay que apoyar a tu hermana, la de la casa, con cultura y saber, para así evitar que el contenido vano de las redes creado por la ignorancia en su mayoría, se transforme en evangelios y que todos aquellos que traten de manipular nuestros sentimientos no se transformen en dioses, reyes o falsos líderes.

Ahora bien, mi querida educación académica, responsablemente debo decirte que tienes fanáticos por doquier, fanáticos que están locos por arriesgar su vida en cayucos en alta mar, pasan horas a caballo o caminan largos senderos sacrificando su vida familiar para llevarte a sitos donde ni los políticos en tiempos de campaña han llegado. Has tenido fanáticos que incluso dieron su vida por ti ante la falta de recursos como helicópteros o centros de salud cercanos o medicinas accesibles, pese a que sí hay dinero para otras actividades poco o nada éticas y desinteresadas en el bien común.

Tienes fanáticos que dan más de si, de su tiempo, de su vida o sueldo mismo para que un niño no tenga que treparse a un árbol para «agarrar» una señal de internet y, que esos mismos brazos que usó para subir al tronco, estén libres para recibirte abiertos de par en par porque sabe que cuenta contigo para su futuro.

Tienes fanáticos que no creen en burocracias, en reglas del siglo XIX que quieren, a través de herramientas del siglo pasado, imponerse sí o sí a generaciones del siglo XXI. Tienes fanáticos que valientemente combaten, cual Quijote ante molinos por vencer, muchos contenidos retrógrados que están hechos solo para destruir la inteligencia y la creatividad.

Tienes fanáticos que a diario se sientan a escuchar de verdad a los niños, a los jóvenes, a los futuros líderes de una nación y que, a través de ese diálogo profundo y filosófico a su corta edad, demuestran que son inteligentes y que, pese a la educación que reciben y la cultura que han adquirido con sus apenas 9, 12 o 22 años de edad, no han podido ser machacados del todo por sistemas empeñados, no en que todos tengan derecho a las mismas oportunidades, que es lo natural, sino en que los brillantes sean destrozados en la escuela para igualarlos a los mediocres.

No te imaginas, querida educación, cómo consuela comprobar que no siempre el sistema educativo actual puede con aquellos que son brillantes, y que hay niños y jóvenes que merecen respeto porque controlan su mundo, lo dominan cada vez mejor, y ahí, los ahora adultos y falsos líderes tendrán pocas posibilidades.

Que sean estas líneas un aliciente para que las detenciones sin motivo, las desactualizaciones, las críticas sin razón y los mediocres se retiren de tu paso y te dejen actuar para que puedas formar nuevamente desde las aulas o el hogar, a nuevos y más Churchill, Steve Jobs, santa Teresa, Juan Pablo II, Picasso, Van Gogh, Cervantes, Shakespeare, Mario Vargas Llosa o Isabel Allende. Soñadores que cambiaron o cambian el mundo con sus pensamientos y obras.

Ojalá que estas líneas hagan que los héroes, que sí existen realmente, comiencen a destacarse en tus santas aulas, y que los niños y jóvenes no los vean como personajes de ficción que solo aparecen en páginas de cómics.

Ojalá que más docentes sean respetados, admirados, copiados y hasta valorados económicamente por lo que saben y por lo que son cuando tienen ética y valor, porque estos, a través tuyo, mi queridísima educación, tienen en sus manos el futuro completo de un país, generación y mundo.

Y ojalá que el mundo se dé cuenta de que, cuando te dejan actuar de verdad, será cada vez más difícil para un político sin vocación convencer con sus falsas promesas, mediocridades vestidas de bonos, pavos o galletas a tus seguidores letrados, preparados, pensantes y con valores de acero.

