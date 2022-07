CARRUSEL DE LA FAMA del 31 de julio de 2022 por Néstor Trujillo Herrera

Entornointeligente.com /

LA LEY DE LA ZONA FRANCA, CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE MÉRIDA por la cual se luchó tanto, fue derogada «sin pena ni gloria», al punto que nadie o casi nadie ha dicho absolutamente nada. Esta derogatoria dio pie a la aparición de una figura conocida como «Zonas Económicas Especiales», espacio que tiene como finalidad impulsar el turismo, el comercio y la generación de bienes y servicios, entre las que lamentablemente por ningún lado se menciona a Mérida. Sin embargo preocupados por tal apatía e indiferencia, hemos podido llegar hasta El Vigía, donde nos enteramos que el Abogado y Arquitecto Ender Ochoa, Concejal de Alberto Adriani, con estudio en Manejo de Cuencas Hidrográficas, ex Coordinador Técnico de Corpoandes, ex Presidente del Centro de Ingenieros de El Vigía, lidera un equipo multidisciplinario que cuenta con la anuencia del Alcalde Segura y lo hemos contactado para que a través de «Carrusel de la Fama», por Éxitos 100.9 en la web exitosmerida.com , entre la 1 y 5 pm, pudiéndose leer esta reseña en fronteradigital.com.ve , nos deje conocer los elementos técnicos y las variables que están manejando con representantes de Trujillo y Zulia las que, por cierto, pueden leer en forma exclusiva en nuestra columna. «Esta idea, tiene por propósito concertar un acuerdo socio-político para que se declare una Zona Económica Especial, en un área determinada en el occidente del país, más concretamente, en parte del Sur del Lago de Maracaibo. Estaría conformada por el conglomerado de diez municipios pertenecientes a los estados Zulia, Mérida y Trujillo. Y serían los siguientes del estado Zulia, los municipios Colón (Santa Bárbara-San Carlos) y Francisco Javier Pulgar (Santa Rosa de Lima-El Chivo), Sucre (Caja Seca). Del estado Mérida, los municipios Alberto Adriani (El Vigía), Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales), Andrés Bello (La Azulita), Caracciolo Parra y Olmedo (Tucaní), Tulio Febres Cordero (Nueva Bolivia) y Julio Cesar Salas (Arapuey). Del estado Trujillo, la Ceiba (La Ceiba). Esta es una zona que se destaca por poseer grandes inversiones del estado venezolano en infraestructura para el desarrollo, entre las que cabe señalar la carretera Panamericana (Troncal 001), un aeropuerto internacional el «Juan pablo Pérez Alfonso», un Hospital Tipo IV, dos grandes zonas industriales, dos universidades autónomas, dos universidades experimentales, módulos y extensiones de Universidad Bolivariana y Unefa, institutos tecnológicos y cientos de escuelas de básica y diversificada, un acueducto triestadal, dos corporaciones regionales de desarrollo y laboratorios para la investigación agrícola, obras de control de inundaciones, saneamiento de tierras y muchas obras más. Pero también en el fomento y desarrollo de la inversión acompañando la del Estado, se encuentra una muy importante y es la inversión de los particulares, de los ciudadanos, que junto a su familia han emprendido proyectos que se convirtieron en industrias productoras de prosperidad económica, generación de empleo e igualmente grandes inversiones para hacer producir el suelo y de allí los derivados de la tecnología que se requiere crear para optimizar los procesos. Por mencionar algunas, en forrajes y cruces genéticos en bovino y técnicas en el manejo de rebaños de búfalos. El desarrollo rural de los sectores privados acompañados del Estado, han generado grandes áreas de explotación agrícola y pecuaria en la planicie y en los diferentes pisos altitudinales de la cordillera andina, sobre todo en la parte que corresponde a Mérida. Es tan importante que disputamos los primeros lugares en producción nacional en los rubros de aceite de palma, plátano, cacao, carne, leche, camarones, frutales y hortalizas. Y es tal el avance de fomento de bienes y alimentos, que ya se comenzó entre los productores solicitar certificaciones de origen e indicadores geográficos, con toda la carga de valor intangible, pero que reconoce la calidad y el prestigio, en el exigente mundo de la calidad. Éste pudiera ser el último eslabón de la cadena en productos como cacao, plátano, carne de búfalo. Esta introducción es un aporte al gran debate que se debe generar en torno a la creación de la Zona Económica Especial, Sur del Lago de Maracaibo, para la exportación, considerada de tipo mixto». Aquí está la gran oportunidad del organismo que sustituye a Corpoandes para demostrar y hacer efectivo sus programas, proyectos y capacidad de trabajo para apoyar y contribuir a la consolidación de esta magnífica idea nacida en El Vigía, en manos de entre otros el colega Ender Ochoa.

EMPRESARIOS MERIDEÑOS estuvieron presentes en la LXXIII Asamblea Anual de Fedecámaras y uno de ellos, el Ing. Guillermo Valeri Dávila, quien formuló sus ideas y planteamientos de fondo en aras de fortalecer el propósito de la Asamblea, dice el Ingeniero Valeri que… «los empresarios de la región, como los sectoriales y centrales, coinciden en buscar un nuevo modelo de desarrollo, y así como la recuperación material de la nación y establecer una mayor fuerza de producción…». Habla de la relación patrono-trabajador. Se refiere a no haberse tomado en cuenta suficientemente por parte de la Asamblea, la Ley de Zonas Económicas Especiales, Ley de Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional. Finalmente se refiere a la ausencia de los organismos gubernamentales. El empresario Guillermo Valeri fue objeto de un reconocimiento institucional, consistente en el Premio Anual «Emilio Manella».

LA RONDALLA VENEZOLANA ESTÁ CUMPLIENDO 50 AÑOS … «y me quedo mirándote así y encontrándote tantos motivos, yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú (..)», este es el primer gran éxito de esta agrupación nacida a imagen y semejanza de los grupos de rondallas existentes en México y que, para 1970, habían grabado un LP titulado «Las más bellas canciones de Venezuela», rondallas que seguramente tienen su origen en ese tipo de agrupación constituidas por estudiantes universitarios que pululan en España, particularmente en la región de Galicia, alcanzando su máxima expresión en Santiago de Compostela… «Mocita dame el clavel, dame el clavel de tu boca, para eso no hay que tener, mucha vergüenza ni poca (…)». Es así como Luis Enrique Arismendi, un guitarrista-cantante nativo de Cumaná, fallecido hace unos 2 años, con Luis Espín, Ángel Guanipa acompañados del cantante y productor discográfico Pedro Lacorte, conforman esta agrupación que tantos éxitos ha tenido en estos 50 años de historia. La trascendencia de «La Rondalla» fue tal que el productor mexicano Rubén Fuentes produjo un larga duración con «La Rondalla Venezolana» y el Mariachi «Tapatío». «Chucho» Avellanet hizo otra bonita grabación donde están incluidos: Amarraditos y el bolero Traicionera, éste motivó a que los mejores cantantes de la época: Alfredo Sadel, Mario Suárez, Rosa Virginia Chacín, José Antonio García y hasta Rafa Galindo hicieran lo propio. Después un homenaje a Tito Rodríguez y voces como Pedro Infante fueron adaptadas al acompañamiento de la cincuentenaria agrupación, que hoy, a pesar de las dificultades judiciales existentes con la tenencia de su nombre, celebra sus «Bodas de Oro», lo que festejaremos esta tarde en «Carrusel de la Fama » con nuestro anfitrión Eslliam Valbuena Márquez, cuando a través de éxitos 100.9 entre la 1 y las 5 pm, pudiéndose sintonizar en la web exitosmerida.com y leer este segmento en fronteradigital.com.ve , nos deje oír a Celia Cruz con el tema «…que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos, que no muera y el canela de tu piel se quede igual…».

EL VIGÍA, LA CAPITAL ECONÓMICA DE MÉRIDA . Por razones técnicas, el domingo próximo pasado, no fue posible presentar el siguiente segmento, y dada la importancia que el mismo reviste, hoy hacemos la reposición: EL VIGÍA, LA CAPITAL ECONÓMICA DE MÉRIDA, luego que el municipio capital, Libertador y sus áreas de influencia dejaran de percibir los ingresos que tenía por concepto del funcionamiento de una de las universidades más importantes del país, la Universidad de Los Andes, que además generaba un buen número de empleos directos e indirectos y que dinamizaba la economía con la presencia de por lo menos 45 mil estudiantes, y, habida cuenta que el mermado presupuesto del Estado pareciera significativamente comprometido con el gasto corriente, pues es muy poca la inversión que se observa, está celebrando un nuevo aniversario de la fecha que se asume para su fundación, 27 de julio de 1892, son 130 años y aún está fresco el recuerdo de la llegada del ferrocarril, las plazas del Tamarindo y El Platanero, el puerto terrestre de Mérida originado desde 1954 con la construcción de la carretera Panamericana, hoy conocida como la Troncal 001 (T001), por cierto, abandonada a su suerte, donde convergen Táchira, Trujillo y Zulia, el aeropuerto más importante de la región y un área metropolitana muy amplia, unos 200 mil habitantes con una economía agrícola, pecuaria e industrial pujante, contando con la presencia de varios institutos universitarios y una extensión de la ULA, pues hemos querido conocer un poco más de su realidad, invitando a una mujer, que desde su temprana edad ha incursionado en la política de esa ciudad y el estado, a través del partido Acción Democrática, donde ha sido desde miembro del CES y Secretaria de esa seccional, concejal por lo menos 20 años, la recordamos como Diputado Suplente de la Asamblea Legislativa y hoy convertida en Presidente del Concejo Municipal de Alberto Adriani, luego de declinar sus aspiraciones como alcaldesa y apoyar la candidatura del colega locutor y ex presidente de la Asociación de Comerciantes de Alberto Adriani, Lisandro Segura. Me refiero a Eligia Jáctiva, mujer sencilla, emprendedora, honesta y con una visión clara de la realidad de El Vigía, que hoy, por lo comentado, es una región muy importante para Mérida. No en balde, hace algunos años un grupo de políticos visionarios, llegaron a plantear la creación de un nuevo estado, teniendo como base El Vigía. Escuchen esta tarde en «Carrusel de la Fama», a la presidenta del Concejo Municipal de Alberto Adriani, Eligia Jáctiva, a través de Éxitos 100.9 FM., entre la 1 y las 5 pm, pudiéndose sintonizar en la web como exitosmerida.com o leyendo esta semblanza en fronteradigital.com.ve .

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE RESEÑAN LOS PORTALES DIGITALES DE LOS DIARIOS DEL PAÍS Y QUE LEEREMOS PARA USTEDES DICEN: OMS declara emergencia global por la viruela; Maduro: Bolívar está más vigente que nunca; El PSUV instaló en regiones Congreso de la nueva época; La CIA advierte que interviene en elecciones; Redoblan control en Maiquetía por repunte del Covid; El dólar causa estragos en la economía de la región; Rusia pondrá estación satelital en Venezuela; Habrá hasta 12 vuelos semanales Venezuela-España; La libre convertibilidad regirá en las Zonas Especiales Económicas; Gobierno de España facilitará ingreso de inmigrantes al mercado laboral; La actividad económica creció moderadamente en el primer semestre; 23 presas políticas son víctimas de tratos crueles; Cabello: el PSUV redobla la lucha contra la corrupción; Autoridades encabezaron actos por el día de Caracas; Niños huyen de matanza en Haití; Argentina promueva la integración plena de Venezuela al Mercosur; Llegaron 2.9 millones de vacunas anti polio; Canciller de Catar en Caracas; Gobierno inicia arreglos en los aeropuertos de Venezuela; Docentes no regresarán a las aulas si no les pagan las vacaciones; Las refinerías del país solo están procesando el petróleo Iraní; Comercio informal el empleo de los migrantes; Tres miembros del atletismo cubano se fugaron a EEUU; Venezuela defenderá su oro; Vacuna de la viruela sirve para la del mono; Venezuela en el tablero geopolítico; Tribunal británico niega a Maduro el control del oro; Venezolanos con permiso especial de permanencia podrán renovar sus títulos en Colombia; Este 1 de Agosto entra en vigencia el pase de bioseguridad; Debuta la compañía de Ópera Teresa Carreño.

LEEMOS EN UN TUIT DE MARIO BONUCCI ROSSINI, Rector de la Universidad Los Andes, un mensaje que dice, «Amigos todos: Lo que está ocurriendo en la Facultad de Arte es estimulante»… Como al final dice «Por favor reenvía este mensaje a todos los que puedan, anexamos los comentarios del profesor Ricardo Ruíz, Director de Diseño Gráfico de esa facultad: «Estamos muy felices! Queremos felicitar a los Estudiantes y Profesores de la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la ULA, quienes acaban de ganar el certamen de The Future of Money de la Escuela de Diseño del London College of Communication, University of the Arts London (nótese que sus siglas son UAL, las nuestras ULA), una de las mejores universidades del mundo en el campo de las artes. Nuestros estudiantes han sido seleccionados para la exhibición final en Londres, en octubre de 2022 en la University of the Arts London». «El certamen de The Future of Money tiene más de una década desarrollándose, explorando diferentes facetas del diseño, el dinero y el pensamiento especulativo. En la última edición, está a cargo de Supra Systems Studio y con el apoyo de la Escuela de Diseño del London College of Communication, University of the Arts London, una de las mejores universidades del planeta en el campo de las artes, disputa el primer lugar en este campo. El tema del concurso es el dinero desde su significado, uso y posibilidades cambiantes en la actualidad». La invitación para la participación de la Facultad de Arte se inscribe «bajo la premisa de utilizar métodos creativos orientados al futuro y crear un proyecto que haga un cambio en un sistema financiero existente.» «Por ello estamos muy orgullosos, ya que el equipo conformado por estudiantes y guiados por un equipo de profesores de Diseño Gráfico han sido ganadores y ahora están seleccionados para la exhibición final en Londres, en octubre de 2022 en la University of the Arts London. Esto demuestra que la Facultad de Arte sigue cosechando éxitos, superando obstáculos y llenos de talento en cada uno de nuestros integrantes. Felicidades al equipo ganador: Andrea Miranda, María Gabriela Sulbarán , Angela Rodríguez, Karl Gavidia , Jeiver Gavidia. Acompañados por los profesores: Ingrid Suescún , Miguel Villafañe , Raúl Hernández. Además queremos agradecer a la profesora Nory Pereira quien fue el enlace y motivadora inicial para participar, al profesor Jorge Bastidas de Faces, quien contribuyó con la mirada interdisciplinaria que necesitábamos. Esto es motivo de alegría y éxito para la carrera de Diseño Gráfico, la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico, la Facultad de Arte, la Universidad de Los Andes y para el país, un grupo de jóvenes han dejado el nombre de Venezuela en alto. El Decano de esa facultad Jorge Torres, concluye: «Nos sentimos muy contentos de mostrar una cara positiva de nuestro país y de nuestra institución, la solución a nuestras dificultades pasa por la educación de calidad». Estas palabras del Decano quien insiste en agradecer a una ex alumna de esa escuela María Alejandra Luján Escalante (hija de los colegas Ignacio Luján y Mireya Escalante), por su extraordinaria colaboración para este logro, las vamos a complementar con su intervención esta tarde en «Carrusel de la Fama», entre la 1 y las 5 pm, a través de Éxitos 100.9, en la web exitosmerida.com , pudiéndose leer esta reseña en fronteradigital.com.ve . Nos sumamos a la felicidad de la ULA por este logro alcanzado, más en estos «tiempos de crisis».

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MÉRIDA, acaba de realizar una importante reunión, con el propósito de estudiar la posibilidad de reactivar esta institución que ha permanecido un tanto acéfala a raíz de la desaparición física de Maritza Lander y JA Albornoz, presidente y vicepresidente de esa asociación gremial. Fernando Chuecos Unda, a quien entrevistamos el pasado 4 de julio, día nacional de estos profesionales, es quien nos da esta primicia y nos comenta sobre la agenda acordada a fin de reactivar mediante algún método a convenir en asamblea la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos que tiene como sede las oficinas del Centro de Ingenieros del Estado Mérida. Esta Asamblea que ha sido convocada para el 11 de agosto, a las 4 pm en el CIEM, espera poder realizar un censo de sus profesionales para los efectos posteriores y tiene además la importancia de poner sobre la mesa de trabajo el «Anteproyecto de Ley del Ejercicio de la Arquitectura» que puede ser discutido y aprobado por la Asamblea Nacional sin que estemos informados plenamente acerca de su contenido y alcances.

CANAGUÁ, «LA CAPITAL DE LOS PUEBLOS DEL SUR» y del municipio Arzobispo Chacón, está cumpliendo 150 años de su elevación a Parroquia Civil con el nombre de Libertad, nombre que fue derogado a solicitud del Padre «Hiebra» a la Asamblea Legislativa presidida por el Dr. Jesús Alfonso Herrera, y sus autoridades han organizado un vasto programa que contempla todas las tradiciones culturales y folklóricas tanto públicos, privados y religiosos: Carrera de Cintas, Cabalgata, el baile del «Pato», competencias deportivas, repique de campanas y quema de pólvora, veladas culturales, desfile institucional y presentación de los talentos regionales, no faltarán los honores al Padre de la Patria y el tedeum en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, acompañada de la sesión Solemne del Concejo Municipal, para la que ha sido designado como orador de orden el profesor, compositor, músico y licenciado en comunicación social José «Cheo» Rivas. Precisamente su Alcalde Omar Fernández, nos dejará escuchar esta tarde en el programa «Carrusel de la Fama» entre la 1 y las 5 pm por Éxitos 100.9 , pudiéndose sintonizar nuestra señal en la web exitosmerida.com , leyendo esta columna en fronteradigital.com.ve , el alcance del programa. Una comerciante y ahijada nativa de Canaguá, Mairene Mora, al preguntarle sobre el estado de la vía, nos dijo con optimismo: «no importa que esté mal, esto la convierte en más segura porque tenemos que conducir más despacio». Igualmente recibimos de la Sra. Gabriela de Mora un tema de la autoría de Silvino Molina, quien acompaña al niño Aarón Mora, alusiva a los 150 años de Libertad, hoy Canaguá . Saludamos con satisfacción a todos los «canagueros».

EL DR. EDECIO LA RIVA ARAUJO, CONOCIDO COMO «EL MACHETE», quien había nacido en Timotes el 23 de abril del año 1921, estudió en el antiguo colegio San José y se graduó de Abogado en la UCV, fue político, profesional del derecho, escritor y parlamentario, está cumpliendo 25 años de haberse marchado a parlamentar en los salones del cielo con sus otros colegas. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 por nuestro estado y presentado por el «Parrismo» la «Unión Federal Republicana» que después derivó en Copei, por lo tanto firmó la «Carta Magna» de 1947. Posteriormente fue electo diputado en los comicios donde triunfó Rómulo Gallegos, quien derrotó en su primera aspiración a Rafael Caldera. A la caída de Gallegos como todos los líderes sufrió persecuciones y actuó en la clandestinidad hasta el 23 de enero de 1958, cuando reaparece en los cuadros directivos de Copei, se recuerda que en una oportunidad pugnó por la candidatura presidencial de su partido y es entonces cuando, -si mal no recordamos- apareció la división de Copei con la fracción de «El Machete», que se enfrentó a los «Araguatos», representados por Pedro Pablo Aguilar. Durante el gobierno del Dr. Luis Herrera Campins fue gobernador de Mérida entre 1981 y 1982. Todo esto nos lo va a corroborar el Dr. Álvaro Sandia. Briceño, connotado jurisconsulto y conocedor de la «vida, obra y milagros de Mérida y sus merideños». Seguramente recordará su buen humor y sus discursos encendidos en el parlamento nacional. Al «Machete» lo sucedió en la gobernación el Dr. Germán Monzón Salas a quien hemos pedido nos evoque alguna anécdota de tan elocuente personaje, quien falleció un día como ayer 30 de julio de 1997, hace 25 años. Todo esto y muchos más en Carrusel de la Fama entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve . Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940

Mérida, 31 de julio de 2022

