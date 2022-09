CARRUSEL DE LA FAMA del 25 de septiembre de 2022 por Néstor Trujillo Herrera

Entornointeligente.com /

EL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO CHAMA y su anunciada puesta en servicio el próximo mes de diciembre, es la noticia que más expectativa ha generado esta semana por la importancia que reviste para el desarrollo de El Vigía y sus áreas de influencia. Por los 15 años que han pasado desde su inicio, esta obra de infraestructura, como muchas otras, que en el tiempo se han ejecutado en Mérida, parecía echada al olvido. Pues «Carrusel de la Fama», queriendo refrescar un poco los orígenes, planificación, proyecto y construcción de la misma, ha conversado con el colega Adrei Rojas, quien además de propulsor, desarrolló con un equipo multidisciplinario de ingenieros el proyecto del mencionado puente, el que toma en consideración que esta población es un centro sub-regional de primer orden, en donde se concentra una gran población y su influencia en la Zona Sur del Lago, lo que se explica en el informe que leerá. Recordamos que su empresa, Constructora «El Vigía», edificó una primera etapa. Para ponernos en contexto de la realidad de la obra, pongamos atención a lo que decía Noticias 24, el 15 de agosto de 2013, hace 9 años: «Inician construcción del segundo puente sobre el río Chama: el proyecto finalizará en 2 años.» (Caracas, 15 de agosto. Noticias24) – «Este jueves, se iniciaron los movimientos de tierras en el área en la que será construido el estribo este del puente sobre el Río Chama, en El Vigía, estado Mérida, informó este jueves el ministro El Troudi durante un contacto con Diálogo Bolivariano, programa que dirige el presidente Maduro. El ministro para Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, explicó que el proyecto contempla la edificación de todo un sistema vial, que incluirá 35 kilómetros de nueva vialidad, distribuidores y vías de conexión». «A partir de este momento la obra ha arrancado, estamos en la fase de movimiento de tierra para la construcción de los estribos que es el punto desde donde comienza a proyectarse el puente. Además de forma paralela se irá construyendo toda la vialidad que le he comunicado: más de 35 kilómetros. Esperamos tener todo el proyecto finalizado en 24 meses, 2 años. Tanto el puente, como los 5 distribuidores como las 5 vías de enlace como la vía perimetral de El Vigía», informó el Ministro. En este caso, el Lic. Guzmán Araque, Gobernador del Estado y conocedor de esa realidad como defensor del pueblo», saca un as debajo de la manga para levantar de una manera significativa su gestión de gobierno en 10 meses (aproximadamente 21%). Ojalá y como lo ha anunciado, en diciembre, al consumir el 25% de su tiempo útil, entre en funcionamiento esta importante obra, la que va a beneficiar ampliamente a esa comunidad en el horizonte del desarrollo integral, esto, si el proyecto es ejecutado como fue concebido.

«UN CORAZÓN PARA CADA CORAZÓN» es el lema que utiliza la Organización Mundial de la Salud, OMS, para conmemorar este 29 de septiembre, como lo hacen desde el año 2000, el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares cobran más de 17 millones de vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. Con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento, hemos invitado a uno de los más reputados cardiólogos de Mérida, el país y la comunidad internacional, el Dr. Carlos Guillermo Cárdenas Dávila, hartamente conocido, egresado de la Facultad de Medicina de la ULA, hace más de 52 años con Post Grado en el Iahula y maestría en Houston, Profesor Titular jubilado, miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología, fundador y sostenedor de Facicardio (Fundación Amigos del Corazón) y fundamentalmente humano, caritativo y altruista, puesto de manifiesto suficientemente en este tiempo de crisis generalizada. Es, además de médico, entre otras cosas, articulista, orador, Miembro de Número de la Academia de Mérida y no dudo en calificarlo como uno de los pocos «Caballeros» que están quedando entre nosotros. Confieso que soy su paciente y al final de la consulta, repite: «Una gran proporción de los problemas cardiovasculares podría evitarse con una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco». Finalmente, el Dr. Cárdenas informó que en Mérida ha sido creada La Casa Merideña del Corazón, con el propósito de contribuir a la prevención de las enfermedades cardiovasculares, su presidente es el Dr. Tulio José Núñez Medina, quien señaló que la visión de esta fundación es un mundo sin enfermedad cardiovascular a través de acciones, educación e investigación científica. Desde esa casa se hacen esfuerzos para convertir a Mérida en una ciudad modelo mundial de la prevención de la salud cardiovascular. Escúchelo esta tarde en «Carrusel de la Fama» a través de Éxitos 100.9 entre la 1 y las 5 pm., en la web exitosmerida.com pudiéndose leer esta columna en fronteradigital.com.ve .

MICHELE SCOMMEGNA, CONOCIDO COMO NICOLA DI BARI, es un cantante italiano nacido en la localidad de Zapponeta (Apulia), el 29 de septiembre de 1940, por lo que el próximo jueves estará cumpliendo 82 años. Ganó el Festival de San Remo en los años 1971 y 1972. En sus canciones se encuentra a menudo el tema de la emigración y el sentimiento de gran apego a la tierra natal. En la década de los sesenta comenzó su carrera musical; pero el tono de su voz no le permitió lograr el éxito con rapidez. En 1963 apareció su primer sencillo y al siguiente año logró cierta popularidad con el tema «Amor, Regresa a Casa». En 1965 fue invitado a participar en el Festival de San Remo, logrando llegar a la ronda final. En 1966 y 1967 se presentó en el festival, pero no logró llegar a la final. Su carrera continuó sin grandes sucesos, hasta que repentinamente en 1970, también en San Remo, logró reconocimiento al alcanzar el segundo lugar con el tema «La prima cosa bella». La consagración definitiva le llegó en el año 1971, y en 1972 repitió su éxito. En 1974 se presentó una vez más en San Remo y llegó a finalista. En 1972 también participó en el Festival de la Canción de Eurovisión. Por sus canciones en castellano goza de gran popularidad en Latinoamérica, entre ellas, «Los días del arco iris», «Lisa, la de los ojos azules», «Trotamundo», «Rosa», «Primera cosa bella», «Mi corazón es un gitano», y «Como Violetas». Sus éxitos lograron llegar a Argentina, Chile y otros países de Latinoamérica, donde realizó giras y presentaciones entre los años 70 y 80. En su época de oro grabó y cantó muchos temas, incluso en castellano; y sus canciones «Vagabundo» y «Guitarra suena más bajo», junto a otros más, recorrieron Latinoamérica y lograron situarse entre los primeros en los hit-parades. Su estilo tan personal y romántico sirvió para que se le comenzara a llamar el «Último Romantico», gracias a un tema con ese nombre, el cual popularizó y también sirvió para darle mayor fama… «El último, sé que soy el último romántico, soy aquel que cuando da una flor sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano si me amas (…)». Esta tarde Eslliam Valbuena será el anfitrión de Nicola Di Bari, el último romántico.

EL DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO en adolescentes, se celebra mañana lunes 26 de septiembre. A pesar que desde el año 1990 se registró un descenso en el número de embarazos en adolescentes, aún hoy en día, un 11% de los niños que llegan al mundo, lo hacen desde el vientre de niñas cuya edad oscila entre los 15 y 19 años. La gran mayoría de estos embarazos ocurren en comunidades de muy bajos ingresos, trayendo como consecuencia en muchos de estos casos el deceso de la madre durante las labores de parto o el fallecimiento del bebé. Eso sin contar que cada año, 3 millones de jóvenes deciden practicarse abortos que también les puede conducir a la muerte o las puede dejar estériles de por vida. Con el objetivo de acabar con esta realidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto a los países miembros de la ONU adoptar los siguientes 6 objetivos: Reducir el número de matrimonios en los que la mujer sea menor a los 18 años de edad. Fomentar la comprensión y el apoyo en los jóvenes para evitar los embarazos en menores de 20 años. Aumentar el uso de los anticonceptivos. Reducir las relaciones sexuales forzadas en adolescentes. Reducir y penar las prácticas de aborto en adolescentes. Incrementar el uso de servicios ginecológicos, prenatales, natales y posnatales en adolescentes. Para que nos de unas orientaciones que sirvan de ayuda a la educación sexual de debutantes en la sociedad, hemos invitado a una vocera calificada en el tema, tal es la Dra. María Eugenia Noguera Altuve de Avendaño, que es Gineco Obstetra, Profesora Titular e investigadora de la facultad de Medicina de la ULA, adscrita a ese departamento y en la actualidad es Coordinadora General de Postgrado de la Universidad de Los Andes. La Dra. Noguera es la jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Iahula. La actividad privada en su especialidad la realiza en la Clínica Mérida. Escúchela esta tarde en Carrusel de la Fama entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve .

LA ZONA DEL MOCOTIES continúa su ambiente festivo, en esta ocasión el Consejo Universitario de nuestra ilustre Universidad de Los Andes, celebra una Sesión Conjunta con el Concejo Municipal de esa localidad, donde entre otras actividades designarán la extensión de esa Universidad en Tovar, con el epónimo del Dr. Rafael Gallegos Ortíz, ya recordado en el programa Carrusel de La Fama, como escritor, director de Cultura de la Universidad de Los Andes y la Universidad Central de Venezuela, fundador del diario Frontera, cuyo centenario del nacimiento se está cumpliendo en esta fecha. El Profesor, Historiador, Escritor y Conferencista, colaborador de esta columna, Néstor Abad Sánchez, quien es el coordinador de los actos del centenario referido, nos va a describir estas actividades, en las que además, habrá misa solemne, concierto de la Orquesta Sinfónica de Tovar, develación de un mural en honor al homenajeado en su centenario, apertura de la exposición reencuentro 76. Durante la semana se realizarán otras actividades con algunas conferencias, recital de poesías y el día miércoles, a las 3:30 de la tarde, la Academia de Mérida celebrará sesión solemne en homenaje al centenario del Dr. Gallegos Ortíz, actuando como orador de orden su hijo.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓN se celebra cada 29 de septiembre. Pero veamos, ¿Qué es la Traducción? La traducción literal consiste en traducir un texto manteniendo, la estructura, la gramática y el orden de las palabras, y sustituyendo cada término por su equivalente más cercano en el idioma de destino. Un documento traducido que no este certificado por un «Intérprete Calificado», no tiene casi ningún valor en las embajadas, consulados, tribunales, notarías, instituciones bancarias, etc. Según un famoso especialista español, «una traducción debe decir todo lo que dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y la naturalidad que permita la lengua a la que se traduce». Y añade: «La traducción ha sido acaso el más importante procedimiento para la propagación de la cultura». La complejidad de los idiomas hace necesaria la presencia de profesionales expertos, que sean capaces de facilitar la comunicación entre dos personas que no hablan la misma lengua. Esto es básico para el facilitar el desarrollo y la diversidad cultural. Es decir, los traductores tienen la capacidad de conectar la realidad de dos culturas diferentes. Esa es la razón por la cual hemos invitado a una «Intérprete Público» en el idioma inglés, la Lic. María Teresa León B., ella se dedica a la traducción certificada u oficial de todo tipo de documentos legales y académicos. A la Lic. León Burguera la pueden localizar a través de su teléfono móvil 0414-7178424. Un ejemplo práctico de lo que es la importancia de la traducción, lo constituye cuando adquirimos una computadora o un electrodoméstico y podemos leer el manual de instrucciones en diferentes idiomas. Los libros o los estudios científicos se traducen en diferentes idiomas para que la información y el conocimiento lleguen a todas partes. La traducción nos hace la vida más fácil y hace que en el mundo no existan las fronteras lingüísticas. En el ámbito de los negocios, por supuesto, también tiene un papel clave, ya que permite a las empresas probar nuevos mercados y ampliar sus negocios. Por lo tanto, por todos estos motivos, el Día Internacional de la Traducción es un día muy importante para todos.

PRIMICIA: S.E.R. BALTAZAR ENRIQUE PORRAS CARDOZO, estará en Santiago de Compostela los días 17, 18 y 19 de octubre, ese último día, el 19 de octubre en la Misa del Peregrino, entregará a los Obispos Gallegos la Reliquia de José Gregorio Hernández y espera contactar en ese acto a la numerosa colonia Gallego-Venezolana que vive en esa región de España. Posteriormente, el Cardenal Porras Cardozo irá a celebrar la fiesta litúrgica de José Gregorio Hernández en Roma, el 26, día de su nacimiento en 1864, y el encuentro por La Paz, con JGH copatrono de dicha cátedra en la Pontificia Universidad Lateranense, ubicada en San Juan de Letrán, en Roma y denominada por Juan Pablo II como «La Universidad del Papa». Como sabemos, la canonización del Beato venerado por los hispanoparlantes está bastante adelantada cuyo anuncio en cualquier momento esperamos con ilusión, particularmente los venezolanos.

EL PROF. AMILCAR RIVAS DUGARTE nos invita a participar en el programa «AULA MAGNA», el que estará conformado por una serie de videos de obras interpretadas en los espacios del Aula Magna de La Universidad de Los Andes. En esta ocasión el Prof. Amilcar Rivas, pianista de reconocida trayectoria nacional e Internacional interpreta la obra «Estampas» del compositor Claude Debussy. El estreno de este proyecto lo podremos disfrutar hoy domingo 25 de septiembre a las 4:00 pm en Venezuela y las 10:00pm., en Europa, a través de https://youtu.be/dOX28sCg5ys .

EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS celebra su aniversario número 49 de haberse publicado la Ley de Ejercicio Profesional, dejando así abierto el lapso para la celebración de las «Bodas de Oro» de esta profesión que tanta importancia y significación ha cobrado en los últimos años. Un Contador Público es el experto en contabilidad y el profesional preparado para tener una visión integral de las empresas y todo tipo de organizaciones a partir de la comprensión de sus números: saber cuánto gana o pierde, cuánto tiene, cuánto debe, si está creciendo o no, si cumple sus objetivos, si genera valor y cómo. Esta tarde en «Carrusel de la Fama» el presidente local del Colegio de Contadores Públicos, Lic. Elí Saúl Rojas Ruíz, se dirigirá a sus colegas y a la colectividad Merideña en ocasión del día del contador público y de iniciarse en Venezuela los preparativos para celebrar el próximo año, por todo lo alto el 50 aniversario de esa institución.

EL TURISMO ES UNO DE LOS POLOS DE DESARROLLO de la economía de Mérida y así lo han tenido presente todos los administradores que hemos tenido. La Organización Mundial del Turismo, OMT, ha seleccionado el 27 de septiembre de cada año para conmemorar esta actividad y hoy «Carrusel de la Fama» viaja a España, país que hasta julio de este año ha recibido más de 34 millones de personas, convirtiéndose en uno de los centros receptores más importantes del mundo, donde Don Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Asociación Española de Periodista y Escritores de Turismo, nos va a dejar un mensaje referido al tema seleccionado este año por la OMT, como es «Repensar el Turismo». Él dice que viajar se ha convertido en una necesidad a la que aspiran miles de millones de personas, ciudadanos ávidos de nuevas experiencias. El siglo XIX es la etapa más trascendente para el desarrollo de la industria del turismo, llegando a convertirse en una de las mayores industrias del planeta, es el avión quien hace que el turismo se dispare como actividad industrial, refiere el presidente de FIJET España, Don Miguel Ángel González Suárez, las cifras de la organización mundial del turismo, diciendo que el año antes de la pandemia se movilizaron en el mundo 1.500 millones de personas, esto sin contar los movimientos internos de cada país, finalmente dice, que es producto de la declaración universal de los derechos humanos reconociendo a todos los trabajadores el derecho a las vacaciones, las mejoras en las condiciones laborales en muchos países y el aumento de la clase media. También el organismo del sector privado de nuestro estado, va a dejar conocer su punto de vista en fecha tan especial. La presidente del organismo, Alejandra Luna se referirá a la realidad que vive este sector tan importante para la diversificación de la economía local. Habla de una reingenieria del turismo. Dice que Mérida está referido como un destino de preferencia nacional. En poco tiempo lograremos los niveles de productividad que nos hemos planteado. Al final llama a los gobiernos nacionales y local para que acompañe al sector en esta intención y que en los próximos días participará en representación de los tres estados andinos en el Foro Nacional del Turismo.

EL DR. MARIO BRICEÑO IRAGORRY fue un abogado, político, historiador, diplomático y escritor que vino al mundo en la ciudad de Trujillo el 15 de septiembre de 1897, por lo que se acaban de cumplir 125 años de su nacimiento. En 1912 estudió en la Academia Militar de Venezuela donde conoció al posteriormente presidente de la República Gral. Isaías Medina Angarita. Dos años después, 1914, regreso a Trujillo donde ejerció el periodismo, trasladándose posteriormente a Mérida de donde egresó como abogado de la Universidad de Los Andes en 1923. Aquí, tres años más tarde contrajo matrimonio con la Srta. Josefina Picón Gabaldón. Su actividad como ciudadano fue muy amplia y diversificada, trabajó en la oficina de política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores al lado de Lisandro Alvarado, Jacinto Fombona y José Antonio Ramos Sucre. Docente en el Liceo Andrés Bello, Secretario de la Cámara de Diputados y Cónsul de Venezuela en Nueva Orleans. Presidente de los Estados Trujillo (e) y del Estado Carabobo y Secretario de la UCV. Se hizo miembro de la Academia Nacional de Venezuela en 1932. Embajador en San José, Costa Rica. Durante el gobierno de Medina Angarita fue Director del Archivo Nacional, presidente del estado Bolívar y presidente del Congreso en 1945. Al derrocamiento de Medina Angarita fue detenido y liberado posteriormente dedicándose a la abogacía. En 1946 recibió el premio Municipal de Literatura y el Premio Nacional por sus obras: «Casa León y su Tiempo» y «El Regente Heredia o La Piedad Heroica» respectivamente. Fue militante de Unión Republicana Democrática, URD, apoyando la candidatura de Jóvito Villalba. Fue embajador en Colombia. Tras el desconocimiento de los resultados de 1952 donde triunfó Villalba, se asiló primero en Brasil, luego en Costa Rica y finalmente en Madrid. Nuestro personaje, Mario Briceño Iragorry regresó al país en Abril de 1958, pero 2 meses más tarde, el 6 de junio de 1958 se produjo su deceso en Caracas. Para hacer una semblanza de su padre, esta tarde en «Carrusel de la Fama», transmitido entre la 1 y las 5 pm., a través de Éxitos 100.9, en la web exitosmerida.com pudiéndose leer esta reseña en fronteradigital.com.ve , hemos invitado a una de sus hijas Doña. Beatriz Mercedes Briceño Picón quien, con motivo del centésimo vigésimo quinto natalicio de su progenitor, dijo: «El pensamiento de mi padre alienta a rescatar la nación». Beatriz Briceño Picón continúa el legado intelectual de su padre como destacada periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), hispanista y licenciada en Artes Liberales por la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Navarra (España), directora ejecutiva de la Fundación Mario Briceño Iragorry desde 1983, exdirectora del Gabinete Asesor de Relaciones Públicas de Madrid Garp (1965-1973), así como columnista de los periódicos El Universal y el Diario de Caracas. Entre las obras más destacadas de su padre, publicadas entre 1921 y 1957, se recuerdan: «Horas», «Ventanas en la Noche», «El caballo de Ledezma», «Trujillo», «Lecturas Venezolanas» de obligatorio estudió en nuestro bachillerato, «La Tragedia de Peñalver» y «Mensaje sin destino». Los restos mortales de este ilustre Trujillano y Merideño, reposan en El Panteón Nacional. Todo esto y muchos más, junto a las favoritas que hemos seleccionado para la celebración de los 50 años de Carrusel de La Fama. Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940. Mérida

25 de septiembre de 2022

