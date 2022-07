CARRUSEL DE LA FAMA del 24 de julio de 2022 por Néstor Trujillo Herrera

Entornointeligente.com /

LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE NUESTRA UNIVERSIDAD estará cumpliendo 90 años el miércoles 28 del corriente. La única decano en su historia, la Profesora Marta Saldivia de Sandia, Doña Marta, con 62 años de egresada, ha sido invitada esta tarde a «Carrusel de la Fama » a través de Éxitos 100.9 entre la 1 y las 5 pm, pudiéndose escuchar en la web exitosmerida.com o leer esta reseña en fronteradigital.com.ve , para que nos haga un recuento de los recuerdos que guarda de esos años, entre los que cuenta que en la conmemoración de los 25 años de la facultad (1957) dio lectura a la placa que adorna la entrada de la antigua sede de la facultad. Doña Marta, ocupó todos los cargos desde estudiante, preparadora, profesora, jefe de departamento, directora y decano, por supuesto que jubilada también.

Entre los nombres que menciona, los de la foto que se adjunta, sentados: Manuel Padilla, Miguel González Jaimes, Luis Fargier, Leopoldo Garrido, Jaroslav Breck y Raimundo Goetz. De pie: Fernández Huerta, Rojo, Andrés Zabrostki, Restituto Ferrer Soto, Edmundo Lulo, Alfonso Cuesta y Cuesta, Francisco Lluch, Roberto Vargas, y Emilio Lombardi. Un gran ausente aunque siempre presente el Dr. Rosendo Camargo Mora, cree que estaba de Postgrado en New York. Y como en Mérida y en el país, hablar de Ingeniería en la ULA es hablar del Profesor Camargo, aquí está él, generoso, amable y respetuoso como el mejor merideño, quien nos hace una retrospección de los inicios de los estudios de ingeniería, haciendo un pase rasante por la fundación de los estudios de esta carrera y el desarrollo de la misma en estos 90 años de historia, de la que él forma parte.

Finalmente, el Profesor Carlos Muñoz Bravo, (hijo de un connotado profesor universitario el Dr. Carlos Emilio Muñoz Oraá, ex profesor de la cátedra de Humanidades en Ingeniería), quien es actual decano encargado de la Facultad, hace un esbozo de la realidad que viven las escuelas que integran una de las más importantes facultades de la ULA y hace un llamado a todos los relacionados con las misma, para que nos aboquemos a los distintos actos que se han organizado con motivo de este nonagésimo aniversario.

LA SEMANA PASADA POR LAS RAZONES QUE TODOS CONOCEN DE SOBRA , el programa «Carrusel de la Fama » no estuvo en el aire, por lo que en respeto y resguardo de nuestras acreditadas fuentes, vamos a reponer en principio los segmentos correspondientes a la Asamblea de Fedecámaras, donde el Dr. Raúl Huzzi, nos hace un análisis del aporte que la Universidad de Los Andes, a través de Faces, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, donde es Decano, hizo, como aporte al documento final que produjo la central patronal, cuyo nombre es: «Camino al Destino de Venezuela 2035». De igual manera dejaremos escuchar al Presidente de Fedecámaras Mérida, el Arq. Marcos Delgado, quien habla sobre el éxito de la asamblea y su significado para Mérida.

FRANCISCO MATA, nacido en Juan Griego, Porlamar, el 24 de julio de 1.932, estuviera hoy cumpliendo 90 años, sin embargo, el pasado 24 de enero se cumplieron 11 años de que éste laureado cantante y compositor margariteño se marchó al lado de la Virgen Del Valle. «El Chico Toño», como lo llamaban sus admiradores y amigos íntimos, también era conocido como «el cantor de Margarita», esta tarde Eslliam Valbuena nos dejará escuchar las mejores canciones guaiqueríes, de este compositor que en la mayoría de sus temas alababa su tierra, como en aquel que dice: «Amigo turista te felicito/por visitar mi tierra tan bonita / pasea por todos sus pueblecitos / y verás lo hermosa que es mi Margarita» .

EL VICERRECTORADO ACADÉMICO es el segundo cargo en importancia, después del Rector de la Universidad. Es la oficina que tiene a su cargo la responsabilidad integral de establecer los programas, métodos, procedimientos, reglamentos, supervisión y evaluación de las actividades académicas de la universidad, decimos integral, porque entendemos que allí se incluyen educandos y educadores. Quizás sea la oficina responsable directa de la calidad de los profesionales que egresan y por ende aumentan y/o sostienen el prestigio nacional, internacional o mundial que tiene una Universidad, en el caso que nos ocupa es la Universidad de Los Andes, de cuyas «Bodas de Oro» nos hemos enterado de parte del Dr. Carlos Guillermo Cárdenas Dávila, quien ha ostentado ese Vicerrectorado Académico en dos oportunidades, acompañando a los Rectores Néstor López Rodríguez (1988-1992) y Felipe Pachano Rivera (1996-2000). En su escrito reconoce la labor de la actual titular de esa oficina, cuando dice: «Con los actos programados por positiva gestión de las profesoras Patricia Rosenzweig Levy y María Teresa Celis, a la sazón Vicerrectora y Coordinadora Académica, elevamos el Vicerrectorado a lo más alto del academicismo. Actos que prestigian y resaltan la alicaída vida universitaria». Pues para corroborar lo dicho y la significación real de ese Vicerrectorado, hemos convocado a «Carrusel de la Fama «, esta tarde a la Dra. Patricia, quien es licenciada en Física y luego de su maestría en 1983, fue la primera mujer egresado con Doctorado (Ph D) en Toledo, Ohio, USA, en Física con especialidad en Astrofísica, ha sido Decano de la Facultad de Ciencias en dos períodos y en los últimos 14 años ha estado al frente del Vicerrectorado de nuestra Universidad. La Dra. Patricia nos habla sobre los orígenes del Vicerrectorado Académico y recuerda al Dr. Chuecos Poggioli como su primer titular electo. Es la médula, el epicentro de la universidad. Estudios de post grado, Codepre, Auditoría Académica, el Consejo de Desarrollo Curricular que contemple las salidas intermedias, el estudiante no queda desamparado. Garantiza la formación docente, la educación a distancia o presencial. Es muy amplia la explicación pero puntualiza en Serbiula y habla del Servicio Comunitario que debe cumplir el estudiante antes de egresar. Comenta del presupuesto menguado, fuga de cerebros, empleados, obreros y estudiantes. Hemos mermado de 48 mil estudiantes a 14 mil. Esa es la razón por la cual han hecho esta asamblea porque abrió las compuertas para la relación directa con los demás organismos que conforman el estado el que ya está en ejecución.

JOSÉ IGNACIO AMEJEIRAS ES EL NOMBRE DE UN ARQUITECTO de origen Español, egresado de la Universidad de Los Andes, ha dejado su huella imperecedera en nuestro entorno. Durante su época estudiantil fue preparador y auxiliar docente en la materia Diseño de esa Facultad. Ignacio, como lo llaman sus colegas y amigos, está casado con una «preciosa merideña», la Ing. Civil Dulce Agostini Santaromita, con quien ha procreado 4 hijos y alcanzan la media docena de nietos. Fue directivo del Colegio de Arquitectos de Mérida y de la Junta Directiva de la Cámara de Turismo. Recuerda con afecto a Carlos Páez Ortíz, con quien colaboró en los primeros dibujos del diario Frontera. A Ignacio Amejeiras hace unos días nos lo hemos encontrado «por estas calles» y me ha comentado que vive y trabaja muy feliz en Madrid. Se desempeña como asesor inmobiliario en Engel & Volkers Madrid, donde el año pasado recibió un Certificado firmado por el Rey de España, de «Profesionalidad de Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Climatización y Ventilación-Extracción en la Escuela de Instaladores», Madrid. Entre los proyectos desarrollados en Mérida por Amejeiras, se recuerda la Remodelación del «casco» Urbano de la ciudad, consistente en los «Bulevares» de las calles 22 Canónigo Uzcátegui y 23 Vargas con las avenidas 2 Lora, 3 Independiente, 4 Bolívar y 5 Zerpa incluyendo la plaza Bolívar, esto como todo en Mérida, al principio fue muy criticado, pero hoy se pueden observar los resultados. El Complejo Recreacional «Vega Sol» en Estanques, el edificio «La Florida» en la avenida Las Américas» estructura que rompe el diseño tradicional del «Cartón de Leche» y el Edif. «El Diamante» metros abajo del hotel Prado Río. Recuerda que diseñó la sede de Lusitanos. Trabajó con la constructora Manfredi en el Conjunto Residencial Centenario, residencias Laura y Chama Mérida. También con los Marcolli y el grupo Del Vecchio donde diseñó en Tabay, el Centro Comercial «El Amanecer». En Maturín realizó varios proyectos importantes permaneciendo por lo menos 5 años en esa región. Recuerda a las autoridades que tienen bajo sus manos la administración pública, que en la utilización y remodelación de las obras arquitectónicas, se deben respetar las características de esas obras y el criterio profesional de sus autores y no pintarlas de colores que no van de acuerdo con su estilo. Sin duda, que el colega se refiere a la pintura azul y los símbolos oficiales que le han colocado a una de las fuentes de agua de la plaza Bolívar… y no ha pasado nada. Y uno como ciudadano se pregunta, qué pasaría si un día «La Fontana de Trevi», Los Campos Elíseos» o hasta el Panteón aparecieran así pintados, aunque en los tiempos que corren, no nos extrañe que una mañana nos encontremos una de estas edificaciones vestida de «Arco Iris» con las siglas LGBT y entonces Mérida ya estará en la era de «la escala Kinsey», la que clasifica la orientación sexual del ser humano.

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE RESEÑAN LOS PORTALES DIGITALES DE LOS DIARIOS DEL PAÍS Y QUE LEEREMOS PARA USTEDES , dicen: 300 mil nuevos bachilleres ya tienen cupo universitario; Ucrania y Rusia pactan corredor marítimo para exportar cereales; Cendas: Canasta Alimentaria familiar de junio se ubicó en 459,84 dólares; nueva forma de vacuna para el VIH y el Covid; Aruba y Curazao negocian la reapertura de la frontera marítima; nueva capa de polvo del Sahara llegó al país este viernes; Sub variante de Ómicron dispara casos; Maduro pide revolucionar el Sistema Nacional de Policía; Ola de calor por toda España provoca incendios; Banco del libro defiende la vigencia del texto impreso; El Saime retoma proceso de citas para el pasaporte; Oposición en la UCV gana en las 11 facultades; Alza en dólares pega más en comida y bebida; Sub variante provoca ola de contagios de COVID 19 en el mundo; Paso de onda tropical causa lluvias en todo el país; Arrancó el festival de cine en Mérida; La pérdida de electrodomésticos la otra cara de las fallas eléctricas; Denuncian que más de 70 venezolanos están desaparecidos en las selvas de Darién; La UE compra más vacunas en el caso de la viruela del mono; Dos leyes al mes ha aprobado la AN este año; 3.000 fallecidos semanales en Europa por ola de COVID; Cumbre tripartita en Teherán; España extraditó a estafador de jubilados; Gobierno evalúa adelantar pago de aguinaldos; EEUU sancionará a países que detengan absurdamente a los ciudadanos; OMS alerta por nueva ola de COVID en Europa; Saime con nueva plataforma reinició servicios; Creadas 5 Zonas Económicas Especiales; Se instaló congreso con mayoría de izquierda; Aumenta la xenofobia contra los venezolanos en Colombia y Ecuador; Presidente alerta de repunte de COVID 19; Irrespetar tasa del Dólar del BCV tiene pena de cárcel; Iberia programa vuelos hacia Maiquetía; Fedecámaras apuesta por la recuperación de Venezuela; Los salarios dolarizados han perdido poder adquisitivo; Venezuela está a la cabeza de Sudamérica en embarazos de adolescentes; Emigrar para vivir con miedo; Cabello: es por plata la campaña de migración por Darién; Se instaló en Caracas nuevo embajador de Argentina; Inspeccionan la finca donde mataron a Lanz; Conindustria pide reglas justas para competir; Policías y pesusvistas bloquearon movilización de trabajadores; La UE adopta medidas contra Rusia que incluye el veto al oro; Población negra y latina de EEUU invierten más en criptomonedas.

LA DIÓCESIS DE EL VIGÍA- SAN CARLOS del Zulia, con sede apostólica en El Vigía, capital del municipio Alberto Adriani de Mérida, teniendo como advocación a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuyo titular, siendo sufragánea de la Arquidiócesis de Maracaibo, es el Excelentísimo, Mons. Lic. Juan de Dios Peña Rojas, quien es natural de Acequias y es egresado del Seminario San Buenaventura de Mérida con estudios en la Javeriana de Bogotá, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y la Universidad Santa Rosa de Lima, Caracas. Monseñor generosamente nos va a realizar una exposición de la realidad social, económica, espiritual y religiosa que vive la Diócesis a su cargo. Expresará los programas que se desarrollan a través de instituciones como Cáritas y una serie de organizaciones privadas que expresan su solidaridad con los más necesitados. Se refiere a El Vigía, como una tierra de oportunidades, donde se viene a trabajar. La Diócesis de El Vigía – San Carlos del Zulia, sigue creciendo y pronto graduará dos nuevos sacerdotes para así completar 50 al servicio de la Diócesis. Hace 28 años, cuando su creación, tenía solo 13 sacerdotes, muchos de ellos extranjeros y de avanzada edad, hoy el 99,99 % son nativos y con promedio de 40 años de edad. Las ferias de El Vigía potencian la economía deprimida de la zona. Habla del colapso de los servicios públicos y reconoce que la actual administración municipal hace un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Dice Monseñor que nuestra gente es trabajadora y cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. Escúchelo esta tarde en Carrusel de La Fama.

EL VIGÍA, LA CAPITAL ECONÓMICA DE MÉRIDA , luego que el municipio capital, Libertador y sus áreas de influencia dejaran de percibir los ingresos que tenía por concepto del funcionamiento de una de las universidades más importantes del país, la Universidad de Los Andes, que además generaba un buen número de empleos directos e indirectos y que dinamizaba la economía con la presencia de por lo menos 45 mil estudiantes, y, habida cuenta que el mermado presupuesto del Estado pareciera significativamente comprometido con el gasto corriente, pues es muy poca la inversión que se observa, está celebrando un nuevo aniversario de la fecha que se asume para su fundación, 27 de Julio de 1892, son 130 años y aún está fresco el recuerdo de la llegada del ferrocarril, las plazas del Tamarindo y El Platanero, el puerto terrestre de Mérida originado desde 1954 con la construcción de la carretera Panamericana, hoy conocida como la Troncal 001 (T001), por cierto, abandonada a su suerte, donde convergen Táchira, Trujillo y Zulia, el aeropuerto más importante de la región y un área metropolitana muy amplia, unos 200 mil habitantes con una economía agrícola, pecuaria e industrial pujante, contando con la presencia de varios institutos universitarios y una extensión de la ULA, pues hemos querido conocer un poco más de su realidad, invitando a una mujer, que desde su temprana edad ha incursionado en la política de esa ciudad y el estado, a través del partido Acción Democrática, donde ha sido desde miembro del CES y Secretaria de esa seccional, Concejal por lo menos 20 años, la recordamos como Diputado Suplente de la Asamblea Legislativa y hoy convertida en Presidente del Concejo Municipal de Alberto Adriani, luego de declinar sus aspiraciones como alcaldesa y apoyar la candidatura del colega locutor y ex presidente de la Asociación de Comerciantes de Alberto Adriani, Lisandro Segura. Me refiero a Eligia Jáctiva, mujer sencilla, emprendedora, honesta y con una visión clara de la realidad de El Vigía que hoy, por lo comentado, es una región muy importante para Mérida. No en balde, hace algunos años un grupo de políticos visionarios, llegaron a plantear la creación de un nuevo estado, teniendo como base El Vigía. Escuchen esta tarde en «Carrusel de la Fama», a la presidenta del Concejo Mnpal de Alberto Adriani, Eligia Jávita, a través de Éxitos 100.9 FM., entre la 1 y las 5 pm, pudiéndose sintonizar en la web como exitosmerida.com o leyendo esta semblanza en fronteradigital.com.ve .

EL DESARROLLO URBANO LOCAL es materia importantísima porque a través de el se conocen, entre otras cosas, las variables para la planificación de un desarrollo puntual, por lo que, la facultad de arquitectura de la ULA, está invitando a un post grado, en esa materia. La invitación la hace la Arquitecto, Profesora (PHD) Luzmila Trujillo Rojas, profesora de la facultad de Arquitectura y Diseño, coordinadora de la Comisión de Postgrado y del Programa de Desarrollo Urbano Local, ella está participando a todos los profesionales involucrados: ingenieros, arquitectos, sociólogos, economistas, médicos, abogados, etc., así como, a los políticos y público en general para que conozcan las bondades de este programa para lo que pueden solicitar más información a través de: @pedul.fadula donde encontrará los requisitos necesarios para tales estudios.

RAFAEL GALLEGOS ORTÍZ, periodista, abogado y Doctor en Ciencias Políticas, escritor, Diputado de la Asamblea Legislativa local, Secretario General de la UCV, primer Director de Cultura de la UCV y Director de Cultura de la ULA. Fue uno de los fundadores de El diario «Frontera» en esta capital, del diario «Vamos» en El Vigía, había nacido en Tovar el 26 de septiembre de 1922, por lo que en escasos tres meses, se cumplirá el primer centenario de su nacimiento. El Profesor, Investigador y Conferencista Néstor Abad Sánchez, conocedor a plenitud de este singular paisano, nos va dejar escuchar que Tovar, Pamplona, Táriba, Mérida y Caracas sirvieron como centros educacionales de Gallegos Ortíz, quien precisamente durante sus estudios en la UCV, compartía habitación con Domingo Alberto Rangel. Fue él, quien propició la Extensión de la ULA en Tovar, razón por la que el Consejo Universitario de la ULA, como un homenaje al centenario de su nacimiento, acaba de aprobar que la extensión que creó en la Sultana del Mocotíes en el año 1976 lleve su nombre: «Núcleo Universitario Rafael Gallegos Ortíz», así como una serie de actividades que llevará adelante con oportunidad de tan importante efemérides. Fue columnista de: «El País», «El Nacional», «Bohemia», «Últimas Noticias» y «Élite». Entre otros libros es autor de: La Historia Política de Venezuela, Garrote y Dólar, La Universidad y la Dictadura Dominicana, Cuentas y Cuentos de mi Pueblo, La Historia que no se ha querido contar y Madrugada de Negros. Todo esto y muchos más en Carrusel de la Fama entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve . Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940

Mérida, 24 de julio de 2022

