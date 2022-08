CARRUSEL DE LA FAMA del 21 de agosto de 2022 por Néstor Trujillo Herrera

Entornointeligente.com /

EL EQUIPO DEL PUEBLO MERIDEÑO, «Estudiantes de Mérida», parece estar en problemas y que se han agravado desde que su Presidente falleció, en un accidente aéreo, hace algunos meses. En la búsqueda de alguna persona que nos pueda informar sobre esta triste realidad, hemos encontrado al Dr. Damián Cloquell, egresado de una universidad de Barcelona, España, como Médico Bucal y de la ULA obtuvo el título de Odontólogo, donde ejerce como profesor e investigador y quien es parcial del equipo, por convicción y sentimiento de pertenencia, toda vez que desciende de una de las glorias del equipo del pueblo merideño, el argentino Medardo Alberto Cloquell, él nos ha confesado muchas cosas, entre otras, de la forma como el equipo pasó a manos oficiales en un momento cuando hubo inversionistas que quisieron echarlo adelante, menciona a Johan Santana y Ezio Valeri. La crisis se evidenció cuando el equipo tuvo que viajar en avión militar y por tierra, cuando se produjo el deceso trágico del jugador Carlos De Castro y hasta sanciones por deudas de la FIFA y FVF. Luego es vendido a los Toni en el 2016, estos levantan la divisa roja y blanca y allí es donde comienza el dolor de cabeza en el 2019, cuando quedan campeones y clasifican a la Copa Libertadores de América, se hacen acreedores de un premio en metálico que se estima en 3 millones de dólares, el que previo acuerdo se reparte entre los directivos y jugadores del equipo. Esos recursos llegaron a finales de 2021 y no se le entregó la parte correspondiente a los jugadores, quienes están demandando al Estudiantes FC, lo que se ha convertido en un problema que se ha agravado a raíz de la muerte del presidente, Christian Toni, el pasado mes de junio, quedando ahora la propiedad del equipo en manos de sus herederos, los que al parecer no han mostrado ningún interés en propiciar un desenlace. Esta situación es muy crítica, no se divisa claridad en la problemática, permaneciendo el riesgo, que en enero el equipo descienda a segunda división o desaparezca. En sus declaraciones el colega periodista, corresponsal del diario Meridiano, a quien pueden escuchar esta tarde en Carrusel de la Fama entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve llama la atención del Gobernador para que interceda en la búsqueda de un resultado satisfactorio a este problema que en nada favorece al equipo Estudiantes de Mérida ni a Mérida. Se habla que el equipo ha sido puesto en venta pero igualmente se mencionan cifras alejadas de la realidad, dijo finalmente Damián Cloquell.

EL GOBIERNO NACIONAL no acompañó a los empresarios en su Asamblea Nacional número 78 celebrada el pasado mes de julio aquí en Mérida, donde se presentó un documento titulado «La nueva Fedecamaras: Camino hacia el 2035», en el que se plasman los lineamientos que el empresariado nacional propone para los próximos años, lineamientos que parecen no interesarle al oficialismo, por lo que llama la atención que a escasas dos semanas del inicio de su gestión, el nuevo gobernante de Colombia, Gustavo Petro, ha convocado a los empresarios del país representados en el Directorio de Fedecámaras, quien se ha hecho acompañar de varias de sus delegaciones estadales, para conversar seguramente de los planes a desarrollar durante el inicio de su gobierno, entre los que se cuentan, la apertura de la frontera. César Guillén Lamus, quien es tesorero actual de la patronal de los empresarios nos va a comentar sobre los resultados de esta importante reunión. Lo propio hará el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, abogado y periodista José Miguel Monagas, quien refiere la importancia de la reunión.

RETROTRAERNOS A LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO PASADO es la propuesta que hizo el Ministro de Turismo a los merideños, al anunciar el funcionamiento del teleférico hasta la «Montaña» que es la segunda estación. Esto es un premio de consolación para quienes han insistido permanentemente en su funcionamiento. El ministro Padrón informó que próximamente estará funcionando el Sistema Teleférico de Mérida, Mukumbari. El teleférico está paralizado desde 2020 luego de haber recibido una inversión estimada en unos 500 millones de dólares y es el máximo atractivo turístico de la ciudad. Es un sistema integral, que como tal, debe ser operado. Su slogan: «El teleférico más alto y largo del mundo» será difícil posicionarlo en el mercado del turismo nacional e internacional con la parcialidad que se propone. Cualquiera puede pensar que el estado en que se encuentran las tres estaciones que faltan poner operativas presentan dificultades significativas, por lo que cuando entren en servicio, la que van a poner en funcionamiento (Barinitas-La Montaña), puede estar deteriorándose por exceso de uso. Esta solución ya la vivimos los merideños cuando en los años 60, activaron ese tramo para disfrutar de distintas actividades culturales y sociales, entre lo que se ofrecían actos oficiales como cenas, banquetes y fiestas vespertinas atendidas por el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Nacional de Hoteles de Turismo (Conahotu) que eran quienes tenían la concesión de operación de esos «cafetines». En distintas ocasiones hemos escrito que el Dr. Álvaro Sandia Briceño, conoce la vida y milagros de Mérida y los merideños, por lo que hoy nos va a recordar esta vivencia de este pasado reciente, incluso como Abogado que fue de ese organismo. El Dr. Sandia nos habla del teleférico que fue construido en 30 meses y de alguna manera quiere establecer patrones de comparación entre el ayer y el hoy, de esa obra que hoy es solo un referente. Escúchelo esta tarde en «Carrusel de la Fama» a través de Éxitos 100.9 entre la 1 y las 5 pm., en la web exitosmerida.com , pudiéndose leer esta reseña en fronteradigital.com.ve . Para nuestro parecer esta situación es preocupante y en nada ayuda los grandes esfuerzos que realiza el gobierno local, que no maneja recursos propios, ni tiene autonomía económica y quien requiere no «paños de agua tibia», sino un fuerte espaldarazo del gobierno central para hacer realidad ésta y otras promesas tantas veces ofrecida y que maneja el Lic. Guzmán Araque con harto conocimiento desde que desempeñaba sus funciones como «Protector del Pueblo».

ARIADNA THALÍA SODI MIRANDA, ES THALÍA , va a cumplir el día viernes 26 de agosto 51 años y esta tarde en «Carrusel de la Fama» la vamos a recordar a esta cantante del pop latino, bachatera, dance pop, es actriz y empresaria mexicana. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Thalía ha vendido más de 25 millones de discos desde que debutó con la banda Timbiriche. «Piel Morena», «Amor a la Mexicana», «Entre el mar y una Estrella», «Tú y yo», «A quien le importa» son algunos de los temas que nuestro anfitrión Eslliam Valbuena Márquez nos va a dejar escuchar esta tarde, permitiéndonos conocer un poco más de la personalidad de esta «Piel Morena», que está considerada en el mundo como «la reina de las telenovelas» y es quizás la actriz más conocida de este género en el mundo.

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE RESEÑAN ESTA SEMANA LOS PORTALES DIGITALES DE LOS DIARIOS DEL PAÍS Y QUE LEEREMOS PARA USTEDES , dicen: Inyectar divisas al sistema ya no funciona para controlar el alza; Dólar paralelo alcista sigue su rumbo a 7,00 Bs.; Foro penal reporta que en Venezuela hay 246 presos políticos; Casemiro deja el Real Madrid; Llegan más insumos para hacer diálisis; En Argentina piden poner fin al bloqueo; Docentes recibieron completo el bono vacacional; Mas de 840.000 niños y adolescentes están separados de sus padres por la inmigración; Las iglesias siguen aisladas en Nicaragua; Latinoamérica debe saber la verdad sobre la guerra en Ucrania; Fue provocada la quema de los insumos renales; Maduro ordena cero fallas de agua para diciembre; Tribunal gringo dispone de fondos de PDVSA; Asoman vuelos hacia Colombia en Octubre; Dólar oficial BCV también supera los 6,00 Bs., Guerrilleros y delincuentes quieren la frontera despoblada; New York acusa a Texas de usar a inmigrantes que les envía como arma humana; Más de 300 empresarios venezolanos participarán en cumbre en Cúcuta; El gobierno no quiere a Juanes en Caracas; Fallas del Tuy III dejan sin agua a parte de Caracas; En Arabia Saudita mujer fue condenada a 34 años por comentarios en Twitter; 12 millones de hectáreas han sido entregadas para producción; Aumentan casos de viruela del mono en el mundo en un 20%; Argentina admite que el avión está secuestrado; Padrino: para EEUU, Venezuela es de interés estratégico; Lula Da Silva inició su campaña electoral en Sao Pablo; Llegó al país cargamento con equipos para Diálisis; Reino Unido aprueba la vacuna de Moderns para Ómicron; Vladimir Putín acusa a EEUU de querer prolongar el conflicto con Ucrania; Entró en vigencia nueva forma de contratación de extranjeros en España; Es un error creer que el COVID es gripe; Gustavo Petro: el gobierno de Guaidó es inexistente; Reabren en Mérida el teleférico Mucumbarí; Vehículos eléctricos producen en Maracaibo; El Vaticano avaló otro milagro de José Gregorio Hernández; Colombia plantea comprar gas a Venezuela; Juegos militares en Barquisimeto; Empresas colombianas están listas para volver; Empresarios harán gira por Colombia; Incendio destruye equipos de diálisis pata 7 mil pacientes; Depósitos quemados del IVSS albergaban equipos para diálisis; Detectan nueva modalidad de extorsión a través de mensajería.

EL BARRIO SANTA ELENA, conocido antiguamente como el Barrio Obrero o mejor, San José Obrero, no tiene una partida de nacimiento que se conozca, sin embargo, por ser relativamente cercana su formación y por haberse celebrado el pasado 18 de agosto el día de su patrona, dos profesionales nativos de esa localidad, José Omar y Edgardo Briceño Paredes, hijos del Sr. Juan de Dios Briceño, personaje histórico, por ser propietario de una de las pocas gestorías de vehículos que había en la ciudad y de un «Opel» adquirido en la Automotriz «Occidental» de Don Augusto Jugo Amador, automóvil dotado posteriormente de «doble mando» para ser utilizado como «Auto Escuela», nos van a relatar esta tarde en el programa Carrusel de la Fama entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve parte de la historia, desarrollo y consolidación de este popular barrio. Nos cuentan de las tradiciones deportivas, culturales, artísticas y del gran número de inmigrantes, particularmente italianos que allí se residenciaron y posteriormente se convirtieron en importantes empresarios de la construcción, también expresan el orgullo de sus hermosas mujeres: Sonia Bonilla, Zulay Colls, Marisol Bahamonde, Lina Del Valle Molina Leal, la madre de Estefanía Fernández Kruppi, nuestra Miss Universo.

EL CENTRO DE INGENIEROS DEL ESTADO MÉRIDA, CIEM, por sus siglas, ya tiene una nueva Junta Directiva. El colega Benito Flores Vielma, profesional de dilatada solvencia moral y experiencia en el campo gremial, en esta ocasión actuando como Presidente de la Comisión Electoral de este organismo, en sustitución del también Ing. Rafael Ojeda, nos va a relatar el procedimiento utilizado para hacer las designaciones y el basamento legal utilizado para los efectos. El nuevo Presidente de la Comisión Electoral nos dejó conocer los nombres de los integrantes de la nueva Junta Directiva, cuya presidencia recayó en Néstor Alberto Villasmil, vicepresidente: María Amparo García, Tesorero: Brenda Coromoto Ramírez Torres, Secretario: Frank Vargas y vocales: Alirio Zambrano, Nieves Cecilia Araguainamo y Douglas Paredes Marquina. Esta solución no es bien vista por el Ing. Alí Osorio Nava, electo Tesorero, miembro de las Asambleas Nacional y Local, quien actualmente, permisado por el CIEM, realiza un post grado en la Universidad de Salamanca, España, él esgrime algunos argumentos jurídicos como la violación del Artículo 3 del Reglamento Interno del CIV donde se estable el mecanismo para cubrir las faltas absolutas y menciona la subordinación de la Institución al Colegio de Ingenieros de Venezuela. En sus declaraciones propone lo oportuno que sería convocar a los Ex Presidentes del Centro local, para escuchar su opinión, llamar a la Asamblea de Representantes, que es el organismo deliberante y en última instancia incoar un Recurso de Amparo Constitucional solicitando el restablecimiento de los derechos jurídicos de la institución y sus agremiados. A la muerte del Presidente Godoy Bolívar, escribimos: «su permanencia como Presidente, garantizó la estabilidad de la Institución»

LA CÁMARA DE TURISMO como rector del sector empresarial de la actividad en la voz de su presidente Alejandra Luna, nos va a dejar escuchar su opinión en torno a la puesta en servicio del Teleférico de Mérida, hoy llamado «Mukumbarí», hasta la segunda estación, La Montaña, desde donde verdaderamente se divisa la meseta de Mérida con toda su espectacularidad. Dice que hablar de Turismo en Mérida es hablar del Teleférico. Acota que aplauden la idea, pero creen que el desarrollo de las empresas requiere de una planificación y que a pesar de haber solicitado una copia del proyecto del Sistema, nunca lo han suministrado. Queremos mantener unas relaciones de respeto y equilibradas. Se acumularon muchos años de desinversión y las mismas han llegado en forma tardía y no se ven los resultado. Nuestro crecimiento no se ve. Al final habla del encuentro de fronteras realizado recientemente en Cúcuta con la asistencia del nuevo ministro del ramo en ese país.

EL DR. JOSÉ MENDOZA ANGULO, nacido en Barinitas, Estado Barinas, el 6 de julio del año 1937, cumplió hace unos días 85 años y sin temor a equivocarnos, es uno de los grandes protagonistas del desarrollo del estado Mérida desde 1958, cuando estuvo involucrado como Coordinador del Comité Universitario en los sucesos que culminaron con el derrocamiento de la dictadura del General Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Egresó como abogado en 1959 y después como Licenciado en Historia en 1965 con mención «summa cum laude». Posteriormente en París alcanzó el Doctorado en Economía del Trabajo entre 1965-1967, logrando lo propio en Historia aquí en la ULA en 1968. Fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la ULA y fundador de la misma cátedra en la Facultad de Humanidades. También fue profesor de Historia de Análisis Económico y de Economía del Trabajo en la Facultad de Economía, y de Análisis Socio-Político en cursos de Postgrado. Su gestión como Rector (1980-1984), pese a las dificultades que hubo para superar, pues a él le tocó enfrentar «el viernes negro», fue muy importante para la Universidad. Destaca en primer lugar el hecho de haber evitado el cierre indefinido de la institución. Para ello fue esencial el apoyo de la comunidad universitaria en su totalidad y de la ciudadanía merideña, expresado en movilizaciones, protestas y peticiones en solidaridad con la Universidad, solidaridad que hoy no es efectiva, a pesar de lo que la ULA sigue representando para Mérida. Para que nos haga una semblanza del Dr. Mendoza Angulo le hemos pedido a su colega Ex Rector Genry Vargas Contreras, a quien consideramos como un «texto de consulta», por los vastos conocimientos que ha acumulado sobre el pasado y presente de la ULA y Mérida. El ex Rector como político llegó a ser Senador por su estado y luego Ministro de Justicia. En la actualidad es Miembro de Número en la Academia de Mérida, ostenta el Sillón No 5 y se mantiene activo desde el grupo de opinión que en conjunto con otros intelectuales fundó, conocido como «La Tertulia» desde donde se han publicado unos 70 documentos atinentes a la realidad local y nacional. A nosotros nos satisface y agradecemos que en distintas oportunidades el autor de tantos textos haya emitido su opinión para nuestro programa «Carrusel de la Fama» y sus oyentes, por lo que sentimos que por ésta y sobradas razones, es menester reconocerle méritos como uno de los grandes protagonistas del presente de Mérida y el País Nacional. El Rector Genry Vargas Contreras no duda en calificarlo como «Un ciudadano y universitario Integral» y afirma que constituye una referencia para las nuevas generaciones. Todo esto y mucho más, acompañado del resumen de éxitos de la 50 años del programa Carrusel de la Fama, lo podrán escuchar entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leer esta reseña en fronteradigital.com.ve . Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940

Mérida, 21 de agosto de 2022

