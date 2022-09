CARRUSEL DE LA FAMA del 18 de septiembre de 2022 por Néstor Trujillo Herrera

Entornointeligente.com /

PALMARITO, poblado que perteneció antes al estado Zulia, pasó a formar parte del Distrito Libertador de nuestro Estado desde 1904, en virtud de un tratado firmado por el Presidente de la República Cipriano Castro y los gobernadores de los Estados Zulia y Mérida, Adolfo López y Esteban Chalbaud Cardona, respectivamente. Hoy es parte de municipio Tulio Febres Cordero y actualmente es la parroquia Independencia. Esta fue una manera inteligente de actuar en beneficio de Mérida al permitirle una salida al mundo en su conexión con el lago de Maracaibo por el mar Caribe. Esta población está muy alejada de la capital, 212 kilómetros nos separan y es un pueblo mayoritariamente de pescadores, para el cual los distintos gobiernos le han procurado además de viviendas que siempre han estado pintadas de múltiples colores y una buena vialidad desde la carretera Panamericana, de cuya falta de mantenimiento hoy se quejan sus pobladores, un balneario en las playas del lago, y hoy, que es el «DÍA MUNDIAL DE LAS PLAYAS», vamos a viajar a ese pueblo que está habitado por ascendientes africanos que trajeron en la época colonial para trabajar en las haciendas de cacao en la zona. El baile de San Benito constituye unas de sus tradiciones cristianas más arraigadas y su gastronomía a base de pescado, resaltada por sus sancochos, mojitos, chicharrones de pescado y queso servidos con tostones, ensalada y arroz. No podemos olvidar las cocadas, besitos de coco y el «calabazate» que reafirman su particular vianda. La TSU Raquel Caballero, hasta hace poco tiempo Prefecto de «PALMARITO», nos va a dejar conocer las realidades de esa zona playera que debería ser una «Tacita de Oro». Ella dice que los turistas son los que le dan vida al pueblo, muchos habitantes viven de esa actividad además de la pesca y la gastronomía dulce y salada. Las comunicaciones en PALMARITO son difíciles, el wifi funciona mal. Ella es en la actualidad la Registradora Civil de la Parroquia. Habla de las bondades del pueblo, pero dice que todo necesita mayor atención. Llama a los gobernantes para que lo apoyen. Finalmente la señora. Raquel expresa que la vía hacia PALMARITO está en muy malas condiciones.

EL PADRE PEDRO MORENO UZCÁTEGUI, se marchó de este mundo con el cáliz lleno de satisfacciones adquiridas durante los 65 años de su misión pastoral. Ya quisiéramos escuchar la voz de tantos privados de libertad que en muchas cárceles acompañó, aconsejó, consoló y sobre todo les procuró la tranquilidad y serenidad que requieren quienes sufren esas penas. Imaginamos que les bendecía y les daba la Santa Comunión. Fueron muchos los recuerdos que afloraron del «Tío Padre» como le llamaban algunos familiares, otros amigos y alumnos acudieron al velatorio y sepelio como el colega Ramón Sosa Pérez, de cuyas sentidas y agradecidas palabras nos ha hecho llegar una copia, las que oirán esta tarde, tarde de «Carrusel de la Fama » entre la 1 y las 5 pm., a través de Éxitos 100.9 de Mérida, para el mundo en www.exitosmerida.com , pudiéndose leer esta reseña en fronteradigital.com.ve sus palabras estarán acompañadas de tal vez la última intervención radial que hizo el Padre Moreno, el pasado 26 de agosto, en Carrusel de La Fama, con ocasión de los 50 años de la muerte de su compañero de oración, Mons. José Rafael Pulido Méndez.

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE RESEÑAN LOS PORTALES DIGITALES DE LOS DIARIOS DEL PAÍS Y QUE LEEREMOS PARA USTEDES, DICEN: Volvieron tripulantes de Emtrasur; este mes salen a la venta acciones de CANTV; UNESCO: postulan a la arepa como patrimonio cultural; migrantes venezolanos serán traslados a base militar; Maduro enviará a adolescentes a Irán para recibir «formación científica»; Vocera de la Casa Blanca para Latinoamérica es venezolana; PDVSA renueva flota de cisternas; en Margarita esperan una oleada de visitantes rusos; Carabineros reprimen a estudiantes en Santiago; Federer cuelga las raquetas; EE.UU. amenaza a Maduro con intensificar las sanciones; Movistar, Movilnet y Digitel aumentaron en septiembre las tarifas; Diosdado Cabello llama «inmorales» a Luis Fonsi y Olga Tañón; migrantes: arma política en los Estados Unidos; Liberan 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur;

MÁS NOTICIAS: Petro quiere a Maduro en el diálogo del ELN; Objetivo miseria cero; Armada hará monumento a la batalla del Lago de Maracaibo; Oscar D’Leon añora vivir en Venezuela; El 26S se podrá viajar a Venezuela en carro o avión; Panamá niega que exista fosa común de emigrantes; Petro pidió a Maduro que sea garante en las negociaciones con el ELN; OPEP: producción de PDVSA subió 94.000 barriles en Agosto; Zelenski pidió que Rusia sea declarado un Estado Terrorista; Es legal grabar policías en alcabalas; La OMS asegura que está cerca el fin de la pandemia; Venezuela evalúa retorno a la Comunidad Andina de Naciones; La OPEP en Miraflores; En Noviembre activarán tres vuelos a Dominicana; Ningún representante de Venezuela fue invitado a excequias de Isabel II; Cifras del BCV indican que la inflación en agosto fue de 8,2% ; Maduro pide a los jóvenes forjar una nueva ética; El Aissami: Ramírez otorgó concesiones sin fundamento legal; Antigua y Bermuda buscan independencia; Gremio alerta sobre venta de remedios chimbos; Féretro Real llega a Londres; Ex alcalde chavista acusa a fiscal de dirigir una red de corrupción; Intercambio comercial entre Colombia y Venezuela llegará a $800 millones este año; Decenas de diputados regionales rusos desean la dimisión de Putín; Murió el extraordinario músico falconeano Aquiles Báez; Útiles escolares el dolor de cabeza anual.

ANDREA BOCELLI nacido en un pueblo de Pisa, Italia, el 22 de septiembre de 1958, va a cumplir el próximo jueves, 64 años y vino al mundo con problemas de glaucoma, el que se agravó y lo hizo definitivamente invidente en un percance como jugador de fútbol, ocurrido a sus 12 años. Como músico es multi instrumentista (piano, flauta, saxofón, etc.), cantante, escritor y productor musical. Ha grabado 12 óperas completas y discos con temas clásicos y música romántica. Es conocido internacionalmente y ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Es egresado de la universidad de Pisa como abogado. Tiene una fundación llamada ABF, Andrea Bocelli Fundación, que tiene como misión construir un mundo mejor a través del amor hacia los menos privilegiados. Bocelli se ha presentado en casi todos los países del mundo desde China hasta New York, pasando por la pirámides egipcias. También se presentó en el sepelio de su entrañable amigo Luciano Pavarotti con quien actuó en el «Pavarotti & Friends». Para nosotros además de los clásicos europeos, escuchamos con especial gusto los temas de Consuelo Velázquez, Agustín Lara, Armando Manzanero, Julio Iglesias ente otros y que podremos disfrutar esta tarde presentados por Eslliam Valbuena Márquez, nuestro anfitrión.

EL NIÑO JESÚS DE PRAGA, CUYO SANTUARIO está ubicado en el barrio «Malastrana» de esa capital, es visitado por más de 500 mil devotos de distintas partes del mundo cada año. El padre Anastacio Roggero de la Orden de Los Carmelitas Descalzos es su rector y desde hace 33 años asiste a la Misión del Niño Jesús de Praga en la República Centroafricana uno de los 10 países más pobres del mundo, que ayuda a asegurar la salud básicas, las necesidades sociales y educativas de la población indígena. Este sacerdote políglota, simpático, atento y dispuesto a compartir con quienes visitan ese santuario, nos comenta que cuando llegan venezolanos, él comprueba nuestra nacionalidad, pidiéndonos que interpretemos el aguinaldo tradicional «Niño lindo, ante ti me rindo, lindo Niño, eres tú mi Dios (…)», de seguidas, sin importar quienes se encuentren, irrumpe la tranquilidad del recinto, ayudando a los devotos a entonar el aguinaldo, lo que asombra a los presentes. Al momento, sin proponérselo todos los hispanoparlantes lo rodean y poco a poco nos va llevando a la sacristía donde enseña los documentos probatorios de esa misión en la nación centroafricana. Allí nos contó algunas realidades del Niño Jesús de Praga que es una advocación del Niño Jesús nacido en Nazaret y que guarda íntima relación con el Divino Niño que se venera en el Barrio 20 de Julio en la capital de Colombia, Bogotá. El padre Roggero, aprovecha la presencia de los visitantes y solicita alguna colaboración para la misión y al final, antes de impartir la bendición, nos obsequia con un buen número de estampas en castellano del Niño Jesús de Praga, con la condición que sean repartidas en nuestro país de origen, cuya oración transcribimos: «Señor Jesús, te tenemos frente a nuestros ojos como un niño, y creemos en que eres Hijo de Dios, que te hiciste hombre a través del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Igual que en Belén, también nosotros con María y José, los ángeles y los pastores, te veneramos y reconocemos que eres nuestro único salvador… Protege a nuestras familias, bendice a los niños de todo el mundo y haz que siempre nos gobierne el amor que has tenido para que seamos más felices. Tú que vives y reinas, en Dios Padre, por la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, Amén» Benedicto XVI, 28 de septiembre 2.009. A este sacerdote que no quiso revelar su nacionalidad pero que a grandes rasgos se advierte Italiano, lo vamos a escuchar esta tarde en «Carrusel de la Fama» por Éxitos 100.9 entre la 1 y las 5 pm, pudiéndose sintonizar en la web como exitosmerida.com y leer esta reseña en fronteradigital.com.ve . Ahí, el sacerdote Rector del Santuario del Niño Jesús de Praga, imparte su bendición a todos nuestros escuchas.

EL INGENIERO FORESTAL NESTOR VILLASMIL, es el nuevo presidente del Centro de Ingenieros del Estado Mérida, CIEM, él, esta tarde nos va a ratificar el procedimiento técnico-jurídico utilizado por la Comisión Electoral de esa institución, presidida por el colega Benito Flores, mediante el cual fue designada por la «falta absoluta» (muerte del Ingeniero Jesús Godoy Bolívar), la Junta Directiva en funciones, la que cuenta con la presencia de los colegas María Amparo García, Brenda Coromoto Ramírez Torres, Franklin Vargas, Alirio Zambrano, Nieves Araguainamo y Douglas Paredes Marquina. En su intervención el colega Villasmil quien es merideño, egresado de la facultad de Ciencias Forestales y Ambientales en 1987, se ha desempeñado en CONARE, la Procuradoría del Estado Mérida y en el MARNR. Es pedagogo egresado de la Universidad Pedagógica Libertador mención Ciencias Naturales y está jubilado. En actividades gremiales fue directivo de Sitraenseñanza, directivo del Fondo de Previsión del Centro de Ingenieros y Miembro de la Junta Directiva del CIEM desde 2014. Nestor Villasmil nos va a referir las actividades que están adelantando con motivo de la celebración de un nuevo aniversario, ahora en septiembre de la creación del Centro de Ingenieros local, las actividades de Mejoramiento Profesional, los servicios médicos odontológicos, la fundación deportiva y la preparación de las actividades de la semana del ingeniero el venidero octubre. Desde esta columna deseamos éxitos a la nueva junta directiva de nuestro colegio profesional.

LOS DOCENTES PRIMADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE NUESTRA UNIVERSIDAD, FUERON: Andrés Zavrosky, Manuel Pocaterra, Luis Elbano Zerpa Diaz, Juan Luis Mora W., Harry Corothie Chenel, y Alban Lataste Hoffer, no hay un número cierto de inscritos para ese primer curso, pero se presume que por el grupo de graduados no fueron más de 25. Esta historia cumplió ayer 54 años, según el decreto firmado el 17 de septiembre de 1968 por los doctores Pedro Rincón Gutiérrez y Ramón Vicente Casanova, Rector y Vice Rector Secretario respectivamente. El economista Nelson Angulo Calanche, quien es egresado de las primeras promociones de esa facultad nos envió la siguiente nota: «Los estudios de Economía comenzaron en septiembre de 1.958, adscritos a la Facultad de Derecho, ocupando el espacio del Teatro Cesar Rengifo, para ese entonces el Decano Fundador fue el Dr. Manuel Pocaterra Jiménez (+), al momento se inscribieron varios profesores, entre ellos Jorge Francisco Rad, el Dr. Ismael Valero, de las facultades de Derecho y Farmacia respectivamente, así como estudiantes de Mérida y del interior del país. En el año 1.959 cambia de sede a una casa ubicada diagonal a la Capilla Corazón de Jesús en la Av. 4 Bolívar y posteriormente se muda para la sede del Colegio de Médicos que estaba en construcción, luego se ubica en la Facultad de Humanidades en la Av. Universidad, donde funcionó hasta que logró su sede propia en el Núcleo Universitario «Liria». Cabe destacar, que además de los estudios de economía se crearon las escuelas de Administración, Contaduría y Estadística. El Decano de Faces, Dr. Raúl Huizzi Gamarra, esta tarde en «Carrusel de la Fama» a través de Éxitos 100.9 FM., entre la 1 y las 5 pm, pudiéndose sintonizar en el mundo en la www.exitosmerida.com y leerse esta columna en fronteradigital.com.ve llevará un mensaje a la colectividad universitaria de Mérida y Venezuela, particularmente a los relacionados con los estudios de economía en esta importante efemérides, tal es, el LXIV aniversario de la Facultad de Economía, hoy, FACES. NOTA: Recuerdo que uno de los integrantes de la primera promoción, Miguel «Miguelito» Rojas Bracho, murió en un accidente aéreo ocurrido el 22 de diciembre de 1974 en un avión de «Avensa» donde perecieron los 66 pasajeros y los 6 tripulantes del Douglas DC-9.

DON «CHUY» LEÓN, como los merideños lo conocíamos, se llamaba JESÚS MARÍA LEÓN NIETO, mejor conocido como Don Chuy o «Chuy» simplemente, fue un comerciante establecido aquí en Mérida, era propietario entre otras cosas del hotel «Tinjacá», ubicado en la avenida 3 Independencia, entre las calles 20 y 21 y a la derecha de la entrada al hotel, instaló un establecimiento que todavía está en el recuerdo de los citadinos, «La Casa de las Fantasías», era fabuloso, vendían juguetes en general, carritos y muñecas, pero también allí se encontraban los mejores perfumes y colonias de la época, por ejemplo Agua de Colonia Jean Mary Farina de «Roger& Gallet, París», «Old Spice» , Agua de Lavanda «Puig», había productos de Elizabeth Arden, bisutería, crema «C» de Ponds, etc. y muchos más como pisa corbatas, «mancuernas» para las mangas de doble puño y «yuntas» para el cuello del «liquiliqui». De este ciudadano y comerciante, que no fue Doctor ni era ostentoso, nunca se supo que fuera político, ni que hubiera ocupado altos cargos, nos va a hablar Rómulo Rivas, actor, productor, empresario y emprendedor, que fue su sobrino político, pero para Rómulo siempre fue Tío Chuy, después su consuegro y luego abuelo de sus nietos. Rómulo nos hace, no sé si un canto, una oración o un cuento de la vida de los pocos «Caballeros» que se están marchando de la Mérida de antaño. Era un hombre generoso en el amplio sentido de la palabra, en Diciembre hacía más de 700 hallacas para salir a compartir. Repartía alimentos en los hospicios y era muy caritativo. Participaba en la acción social en beneficio de los más necesitados. Era integrante de la feligresía del Santo Sepulcro, miembro de Las Granjas Infantiles y del Dispensario Monseñor Chacón. Era cristiano a toda prueba como lo puso en evidencia con la partida de dos de sus hijos. En noviembre cumpliría 94 años, pero siempre lúcido y sonriente, sus familiares lo cuidaban que no saliera pero en un descuido se ponía su cachucha y se fugaba en mototaxi a departir con su gente. Chuy, o mejor Don Chuy, -no jugué metras con él- se marchó y Rómulo Rivas, el fundador de la casa de teatro «Rafael Briceño» va a rezar una oración por su tío Chuy…, «Adiós árbol bendito, por favor déjanos tu sombra». Todo esto y muchos más, junto a las favoritas que hemos seleccionado para la celebración de los 50 años de Carrusel de La Fama, entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve . Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940.

Mérida, 18 de septiembre de 2022

