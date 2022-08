CARRUSEL DE LA FAMA del 14 de agosto de 2022 por Néstor Trujillo Herrera

Entornointeligente.com /

LA CLÍNICA MÉRIDA es el primer esfuerzo del sector privado en materia de salud, realizado en Mérida, mañana va a estar cumpliendo 60 años y como merideños, nos queremos unir a todas las instituciones públicas, privadas y particulares, que seguramente celebrarán tal efemérides, por lo que ese emprendimiento ha significado para mejorar la calidad de vida de Mérida y sus merideños. El Dr. Manuel Montilva, quien es el actual Director Ejecutivo de esa institución, nos va a reseñar esta tarde a través de «Carrusel de la Fama » por Éxitos 100.9, en la web exitosmerida.com entre la 1 las 5 pm, pudiéndose leer esta nota en fronteradigital.com.ve los orígenes, desarrollo y evolución desde sus comienzos en 1962 hasta el presente. Comenta el Dr. Montilva que el proyecto inicial fue del Dr. «Chichí» Paredes y que, posteriormente, esa idea giró en torno a la creación del «Grupo Médico Mérida», entre cuyos integrantes se recuerda a los doctores: Albin Opalinski, que estuvo al frente de la misma por lo menos 20 años, entre 1969-1989, Jesús «Chucho» Avendaño de 1989-1998. Luego le correspondió al Dr. Elio Rangel Osuna 1998-2006., continuó el Dr. Jose D’Filippis 2006- 2015, bajo cuya dirección se logró la construcción del segundo piso. Finalmente, el Dr. Edgar Uzcátegui quien dejó su cargo hace algunos meses cuando me correspondió asumir la dirección. Los merideños recordamos que a lo largo del pasillo principal de esa edificación situada en la Av. Urdaneta, se apostaban médicos de mucho prestigio como: Juan de Dios Celis Dávila, Eulogio Angulo, Eloy Dávila Celis, José Gregorio Lacruz, Gabriel Picón, Daniel Amado Ortiz Cordero y Hugo Dávila Lamus, Jorge Molina Burgoin, Juan Carlos Avendaño, Alberto Peregrinni, Héctor Acosta, José Enrique Machado quien lleva más de 59 años en ese centro de salud y al quererlo entrevistar, nos ha dicho que se encuentra hospitalizado, pero que le desea a la Clínica Mérida muchos éxitos en el futuro. Esperamos la pronta y segura recuperación de este médico y político de tan larga data en sus actividades. Es imposible no mencionar a la muy atenta, simpática, dinámica y profesional Ana María Muñoz, Galeno Sardi, Diego Dávila Spinetti, Clerser Altamiranda, Octavio Villasmil Febres, Luis Miguel Villasmil, Carlos García, Alberto «El Gato» Noguera, Alberto Pérez, la muy atenta, elegante y con extraordinaria sensibilidad humana Vilma Reinosa, Aníbal Mussa Tobías, Richard Páez Monzón, Freddy Castillo, Cloris Uzcátegui y Maite Rangel. Finalmente, el Dr. Montilva reconoce méritos al director saliente, el Dr. Uzcátegui, quien echó las bases para continuar con la actualización y modernización de la institución . «Hoy día, la Clínica Mérida está abierta para todos los médicos reconocidos que deseen ejercer su cirugía y emergencias en nuestras instalaciones; somos una clínica abierta». Felicitaciones a la «sexagenaria» pero aún joven Clínica Mérida, extensivas a todo los profesionales: médicos, paramédicos, personal administrativo y de servicio.

«ELS BOUS A LA MAR» en «Valenciano», y que en buen español quiere decir «Toros al Mar», es uno de los eventos más característicos de las fiestas patronales de Dénia, que es una zona vacacional localizada a unos 50 kilómetros del famoso balneario de Benidorm, perteneciente a la comunidad de Valencia (España). Pues nos hemos enterado que Dénia, con una playa que tiene aproximadamente 12 kilómetros sobre el Mediterráneo que mira hacia las islas Baleares (Mallorca, Ibiza, Cabrera y Formentera), tiene una población aproximada de 50 mil habitantes, llegando en la época de veraneo hasta unos 350 mil vacacionistas de España y distintas regiones del mundo, existe una modalidad distinta a la conocida y tradicional fiesta de las corridas de toros. Se trata de un espectáculo taurino declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1993, en él los participantes tienen como objetivo conseguir que el toro caiga al agua, pero sin empujarlo. Si el toro se da un chapuzón, un equipo de salvamento y rescate, conformado por varias lanchas con un personal especializado, le conduce hasta una rampa de salida a los toriles situada junto a la plaza. Algunos historiadores dicen que su data es de 1749. Se celebra en una plaza portátil instalada en el puerto junto al muelle pesquero en sesiones de mañana y tarde (13h y 19h). Las entradas solamente se pueden comprar durante las horas previas al festejo en la taquilla ubicada en la misma plaza. Los toros a lidiar, que no serán a muerte (Vaquillas y novillos ) son llevados hasta los corrales como en las Ferias de San Fermín, hacen un recorrido por calles y avenidas, de Dénia, hasta llegar a la plaza que es un semicírculo con su lado central (el diámetro), abierto al mar, donde caen los «morlacos» que como ya explicamos son auxiliados inmediatamente por equipos expertos en el rescate. Además durante esa semana también suele realizarse algún espectáculo taurino de «forcados «o recortadores que tiene lugar por la noche. Esta modalidad, de la que no teníamos información, nos la va a contar María del Pilar Marina, Mochón Ruedas (Pili), una temporadista, quien participó hace días en las fiesta de «Toros al Mar» y nos la va a ratificar Doña Angelines Gotor, una visitante de Zaragoza quien como buena «Mañica» (coloquialismo con que se les nombre a las personas de Aragón), aprovecha para promover las fiestas de nuestra Señora del Pilar el 12 de octubre. Escúchelas a través de éxitosmerida.com entre la 1 y las 5 de la tarde, pudiéndose leer esta columna en fronteradigital.com.ve .

«JAMÁS TE OLVIDARÉ, TE LO PUEDO JURAR, JAMÁS ME CANSARÉ, POR TÍ DE LLORAR (…)» , esta canción nos recuerda a «Chucho» Avellanet, nacido en Puerto Rico, hoy hace 81 años. Uno de sus primeros LP promovidos en el país con el nombre de «Amor y Mil Violines», contiene entre otros éxitos: «Pequeña», «Vanidad», «Mil Violines», Historia de Amor», etc., habiendo grabado con la «Rondalla Venezolana» temas como «Amarraditos» y «Traicionera», que nuestro anfitrión, Eslliam Valbuena Márquez, esta tarde los dejará escuchar en la maravillosa voz de este cantante que estuvo casado con la marabina Marisela Berti»… «por siempre esperaré, que vuelvas a mí, y hasta que llegue el fin, jamás te olvidaré».

LA TEMPORADA TURÍSTICA AGOSTO , está en pleno desarrollo y queriendo conocer como es su comportamiento y cuáles las expectativas que tiene el movimiento empresarial del sector Turismo que dinamiza la precaria economía local en estas fechas fijas del calendario vacacional, hemos invitado a la presidenta de la Cámara de Turismo, Alejandra Luna, quien nos va a comentar al respecto. Por cierto, son muy «parcas» y un tanto evasivas sus respuestas. Nuestra aspiración como la de todos los que allí hacemos vida, es que sea exitosa, lo que dudamos por lo complicada que está la prestación de los servicios: Electricidad, combustible, teleférico, aeropuerto, vialidad, salud y un largo etc., adornado por la falta de pago de las vacaciones y que se ha agravado con las excesivas lluvias que han azotado a la región, agregándole ahora movimientos sísmicos, que están afectando algunas zonas de la ciudad.

EL SUEÑO AMERICANO se refiere a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para alcanzar una mejor calidad de vida. Este sueño para muchos lo constituye EEUU y se hacen planes y proyectos a fin de alcanzarlo. Esto no es fácil y pretendiendo ofrecer luces en torno a tan particular aspiración, hemos contactado para el programa de esta tarde a la Abogado, egresada hace casi 23 años de nuestra Universidad de Los Andes, Gabriela Chacón Araujo, quien hace tiempo advirtió la complicada situación que se nos venía encima y con una visión clara de ese futuro incierto, partió en unión de su esposo e hijos, buscando conocimientos y experiencias para alcanzar el «Sueño Americano» y ahora que lo ha logrado, de alguna manera, quiere coadyuvar a quienes tomen esta decisión a hacerla más llevadera y evitar riesgos que puedan causar molestias e inconvenientes que surgen al contactar a practicantes inescrupulosos de la actividad de migración, la que lejos de contribuir puede complicar las cosas con las autoridades de esa nación. Gabriela nos cuenta que, en su proceso de emigración, fue víctima de un par de estafas por aprovechadores de sus escasos conocimientos, hasta que fue ganadora de la Lotería de Visas, un programa del Gobierno Americano y a través de ella adquirió su residencia y la de su familia, Es amplia la disertación, pero dice claramente que hacer cuando se tome la decisión, por ejemplo, hay que demostrar que sufre persecución, tiene la vida en riesgo o ya fue víctima de un hecho que así lo compruebe a causa de su raza, credo o posición política. Violar las normativas de migración le hace perder oportunidades de asilo en EEUU. Una vez que usted tome la decisión de emigrar, lo más recomendable es que consulte cómo hacerlo de manera legal, muchos no conocen la posibilidad de ingresar con becas de trabajo, estudios, ser profesional probo, inversión o interés nacional y otras que está alentando el presidente Biden, como es el TPS que es una medida que le favorece aún, ya estando legal en el país. Después de explicar la realidad de la búsqueda legal del «Sueño Americano», Gabriela Chacón, nos invita a consultarla y pone a la orden los teléfonos y el correo electrónico de la oficina donde presta sus conocimientos: 561-3063893; [email protected] com y la pueden escuchar esta tarde a través de Éxitos 100.9 entre la 1 y las 5 pm, en la web exitosmerida.com o leerlo en fronteradigital.com.ve . Gabriela Chacón, al despedirse tiene gestos de lo que es una «preciosa Merideña» para con el programa y todos los que hacemos el «Carrusel de la Fama «. Gracias.

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE RESEÑAN LOS PORTALES DIGITALES DE LOS DIARIOS DEL PAÍS Y QUE LEEREMOS PARA USTEDES , dicen: César Pérez Vivas se postuló para la Presidencia de la República; Prevén que comercio entre Colombia y Venezuela podría alcanzar los 1.200 millones de dólares este año; La era Petro, jura cercanía con Venezuela; Bancos dan facilidad para abrir cuentas en dólares; Los migrantes irregulares son presa de los delincuentes; Petro: empieza la segunda oportunidad para Colombia; Intentaron pasar C4 por la frontera; bombardeo israelí deja 41 muertos en Gaza; Fuertes lluvias en Táchira deja familias damnificadas; Colombia emitió nuevas reglas para otorgar visas a los venezolanos; 9 adolescentes secuestradas iban a ser vendidas en Trinidad; Rusia está quemando el gas que no envía a Europa; Colapsó un tercer tanque petrolero en Cuba; Sistema 1×10 se activó para denuncias de corrupción; 6.500 escuelas estarán abiertas en vacaciones; Petro lleva al congreso reforma tributaria; Restringen la circulación de vehículos pesados; Hollywood llora la muerte de Olivia Newton John; Min defensa establecerá relaciones militares con Colombia; Protestas de los profesores universitarios por mejores salarios; El FBI allanó la casa de Trump en La Florida; Fuertes lluvias provocaron desbordamientos del Guaire; 89% de la población carcelaria en Venezuela está en manos de pranes; PDVSA desvía envíos de crudo a Cuba por incendios en Matanzas; El partido inaugural de Qatar se adelanta un día; Venezolanos pueden recibir sus remesas por pago móvil; Colombianos están ansiosos con reapertura de la frontera; Daños en 9 estados dejaron las lluvias; Fiscal del Caso del avión tiene relaciones con Israel y EEUU; Viruela del mono solo se transmite entre humanos; Vuelven las protestas y bloqueos en Panamá; Vinculan a tripulación de Emtrasur con la muerte del fiscal Pecci; Argentina no ve incidente diplomático con Venezuela; Producción petrolera del país cayó casi 100 mil barriles en Julio; Texas envía venezolanos a New York; Gustavo Petro: antes de las relaciones militares están las comerciales e institucionales; Retiro efectivo en tele cajeros subió a Bs 500; Los adultos y ancianos son ahora la mayoría en Venezuela; Los discos de vinilo resucitan; Félix Plasencia será el nuevo representante en Colombia; Sesiones conjuntas harán parlamentos de Colombia y Venezuela; Gringos conspiran para bajar precios del crudo; Petro devuelve Monómeros a Venezuela; Pagarán completo el bono vacacional; Retoman en Cuba diálogos con el ELN; Bajan muertes por Covid en América.

DAVID JOSÉ LANZ, es un colega locutor bastante conocido en Mérida por su profesionalismo, el cual, le ha permitido insertarse en la comunidad valenciana (España), como tal, (pese a nuestras dificultades con la fonética y el léxico español). El colega ha sido productor independiente, presidente de las Ferias del Sol, director de emisoras y abogado, ese profesional de la radiodifusión, al igual que otros y en distintos campos emigró en la búsqueda de un mañana mejor y se insertó en «el sueño europeo», fue a España, pero la vida le jugó una mala pasada y ha tenido que enfrentar los rigores de un cáncer de colon, del cual se recupera satisfactoriamente, al tiempo que da gracias a Dios y a José Gregorio Hernández, por estar en la península ibérica, porque de lo contrario las cosas hubieran sido muy difíciles. David José Lanz, al saludarnos esta tarde, nos cuenta este capítulo de su vida y manifiesta con optimismo su deseo de recuperarse y volver al terruño donde alcanzó sus éxitos.

EL DR. LUIS FELIPE BARRETO GARCÍA , reconocido cirujano nacido en Mérida en agosto de 1916 y quien al inicio del ejercicio de su juramento hipocrático se marchó a ejercer en los campos petroleros, particularmente en las compañías «Gulf» y la «Shell», va a ser recordado esta tarde. El Dr. Barreto, como se le conocía fue profesor Titular en la Facultad de Medicina y se desempeñó como cirujano en el antiguo Hospital Los Andes, del cual fue su director, por cierto, el departamento de Cirugía del Iahula lleva su epónimo. Fue un hombre de excesiva sensibilidad humana, muchas veces aprovechadas por personas inescrupulosas. Trabajó como Director en la Organización de Bienestar Estudiantil, OBE. Fue médico en La Azulita. Como aficionado a la «tauromaquia», su hijo Henry cree recordar que actuó como novillero práctico en el coso de Belén. Con los años se convirtió en el primer cirujano y jefe de ese servicio en la plaza de toros «Román Eduardo Sandia», donde atendió varios percances sufridos por matadores de toros, de los que se recuerda en la Feria del Sol de 1991 al diestro español Antonio José Galán, al venezolano Rafael Orellana y al recientemente triunfador en las Ferias de San Fermín, entonces novillero, Jesús Colombo. La sala de primeros auxilios que el equipó, puso en servicio y dirigió en nuestra plaza monumental lleva su epónimo, Dr. Luis Felipe Barreto. Con sus prestaciones compró una finca en Ejido, en el Manzano, donde volvió a sus orígenes del campo. Uno de sus hijos, Henry, quien estudió bachillerato en La Salle y el Liceo Libertador es Ingeniero egresado de la Universidad Anglia Ruskin (Inglaterra), con maestría en Royal Town Planning Institute, también en Inglaterra, ha sido investigador en el Cidiat- Mérida, Profesor y Decano de Ingeniería en la Unellez, profesor de postgrados en la ULA, Unellez, UFM y UDO y con un extenso currículo en el sector público y privado, nos va a dejar escuchar una semblanza de su papá, al que hemos querido recordar a los 19 años de su muerte que se cumplirán este jueves 18 de agosto. Henry nos lo recuerda y nosotros lo vivimos, el Dr. Barreto fue mi padrino de Confirmación que el día de su sepelio, su brioso caballo y fiel compañero llamado «Diablo» fue llevado al cementerio y mientras su féretro descendía a la última morada, se escuchaba el relinchar y se observaba la inquietud de sus manos demostrando así su angustia por el viaje a la eternidad de su amo. Todo esto y muchos más en Carrusel de la Fama entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve . Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940

Mérida, 14 de agosto de 2022

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com