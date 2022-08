Entornointeligente.com /

CARRUSEL DE LA FAMA del 07 de agosto de 2022 por Néstor Trujillo Herrera LA REPENTINA MUERTE DEL PRESIDENTE DEL CENTRO DE INGENIEROS DEL ESTADO MÉRIDA, JESÚS GODOY BOLÍVAR, nos ha motivado a hacer una reflexión sobre esta situación -nada halagadora por cierto- en que suponemos se encuentran los presidentes y miembros de las juntas directivas de los gremios profesionales en el país. Sin duda, eso es producto del trabajo realizado por los afectos al régimen que desde, aproximadamente, el 2003 iniciaron una transición en la elaboración de un reglamento, que culminó hace por lo menos 12 años cuando se aprobaron por parte del CNE las «Normas para regular los procesos electorales de Gremios y Colegios Profesionales», las cuales entre otras cosas dicen: «DISPOSICIONES Generales artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto organizar los procesos electorales para la elección de las autoridades de los gremios y colegios profesionales, respetando su autonomía e independencia. ARTÍCULO 2.- Los procesos electorales de los gremios y colegios profesionales sujetos a la presente Resolución, se regirán por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la Ley Orgánica del Poder Electoral, por la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás Leyes, en cuanto le sean aplicables. Asimismo, se regirán por las Resoluciones que dicte el Consejo Nacional Electoral, y por lo establecido en los reglamentos electorales de los gremios y colegios profesionales». Lo cierto es que, desde entonces, ha habido pocas posibilidades de renovar esas juntas directivas, incluso, cada día la esperanza es más lejana. ¿Han escuchado ustedes que el CNE se haya reunido en los últimos meses desde que la Rectora Damelio, quien era Rectora Principal y Presidente de la Junta Nacional Electoral, ingresó como Magistrada al TSJ? Nos da la impresión que no son compatibles los dos cargos y nadie ha dicho de nombrar su sustituto. Ahora, el análisis que hago es sobre la realidad que les ha tocado vivir a estos presidentes de colegios y me refiero en Mérida, donde cuatro profesiones serios, responsables y luchadores se han marchado quedando sus cargos en posición de algún directivo que haya sido consecuente con sus electores, porque es fácil suponer que los otros miembros han renunciado, se han marchado o simplemente se cansaron de estar en una representación para la que fueron electos por dos años y ya van a cumplir en algunos casos hasta 15 años: Eliseo Moreno del Colegio de Abogados, Maritza Lander de los Arquitectos, Alexi Torres de Médicos y hoy Jesús Godoy de Ingenieros. Todos ellos fueron electos por 2 años y en ninguna parte se habla que serán eternos, porque entre otras muchas cosas, esos no son cargos remunerados, restan tiempo para el ejercicio profesional, causan satisfacciones pero también inconvenientes con los afiliados y en el caso de los ingenieros somos muchos los miembros y cada uno con un planteamiento distinto, hay que atender la representación nacional e institucional, asistir a reuniones, presidir los directorios, tarea que no es fácil por el fragor político, por cierto, atender los requerimientos del grupo o partido que lo apoyó en sus aspiraciones, generar recursos para el funcionamiento de las oficinas, en fin, esto sin duda, produce un desgaste, estrés, inconvenientes, problemas profesionales y hasta familiares que no tienen razón de ser, además de que «la juventud se va y nos ponemos viejos». Esta es la razón por la que he circulado vía WhatsApp una invitación a casi todos -por si olvidé alguno- los presidentes y/o representantes de los colegios profesionales que hay aquí, para que nos hagan una reflexión sobre esta realidad que estamos viviendo, la que sin duda alguna es motivada por el CNE al no establecer reglas claras y oportunas para celebrar estos procesos: Miriam Cala de los odontólogos, Reina Araujo, bioanalistas; Hazael Molina por los abogados y periodistas; Luis Ramírez, economistas; Eli Saúl Rojas Ruíz, contadores; León Hernández, farmacéuticos; Alfredo Aguilar, periodistas; Silvestre Dina, arquitectos; Freddy Prieto, médicos; Kevin Córdova, enfermeros. Finalmente asalta la duda si el reglamento de algún colegio profesional contemple cómo actuar en los casos que los suplentes se hayan agotado, otra cosa puede ser, que nuestra apreciación en torno a esta problemática puede estar equivocada y haya satisfacción entre los que ejercen los cargos y sus agremiados.

EL LICENCIADO ALFONSO CASTRO ESCALANTE, quien desde hace tiempo está residenciado en Brasil, siguiendo desde allí nuestra transmisión, quien es historiador y ha sido directivo de la Sociedad Bolivariana de Mérida, cronista emérito del municipio Zea nos ha escrito una nota surgida, a raíz del segmento, mediante el cual, recordamos los 25 años de la muerte del Dr. Edecio La Riva Araujo. La nota es muy simpática y es un hecho ocurrido en Zea, con ocasión de la campaña electoral de Copei cuando el abanderado fue Lorenzo Fernández y uno de los discursos estuvo a cargo del Dr. La Riva, quien según Escalante, utilizada un tono jocoso y burlón, llegando a comparar a los adecos con la borra del café.

EL 8 del 8 del 28, nació SIMÓN NARCISO DÍAZ MÁRQUEZ, SIMÓN DÍAZ por lo que mañana estaría cumpliendo 94 años y conocedores como somos de la preferencia que todos tenemos por sus canciones, esta tarde Eslliam Valbuena Márquez, nos va a pasear en un «Caballo Viejo» por la «Sabana» acompañados del «Alcaraván» que busca «La Vaca mariposa» en una «Tonada» por sus «Querencias» a sabiendas que «Qué vale más» unas «Tardes merideñas» o una «Luna de Margarita». «El Tío Simón», fue cantante, músico, humorista, compositor, poeta, caricaturista y empresario, Simón fue sin duda uno de los más grandes exponentes musicales y folclóricos que ha tenido Venezuela desde sus inicios en el «Superbloque» y «La bendición Madrina»… «que lindo son los Andes, que bellas sus montañas, con sus tardes nevadas de fiesta con el so… una mirada nada más y estoy contigo , una sonrisa solamente necesito, y volveré, a contemplar tus tardes bellas merideñas en las Ferias del Sol…»

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE RESEÑAN LOS PORTALES DIGITALES DE LOS DIARIOS DEL PAÍS Y QUE LEEREMOS PARA USTEDES, DICEN : El mundo debe preparase para un posible «final climático»; Régimen de Ortega amenaza con deportar a Venezolanos; Miguel Cabrera no se siente bien; Falleció en España el Sacerdote Jesuita Mayckel de Viana; Comienza una nueva era en la historia de Colombia; En La Grita celebran las fiestas del Santo Cristo; Academismo de las Ciencias advierte de un pico de Covid 19; Casi 40.000 funcionarios de alto nivel no declararon; Condenan a Juan Requenses a 8 años por intento de magnicidio; 22 aviones Chinos cruzan la línea media entre China y Taiwán : Estados Unidos le inoculó el cáncer a Chávez; Pena máxima a 12 acusados de intento de magnicidio; Fiscalía solicitó aprehensión de periodista Carla Angola; Instalan en Guri la Universidad de la Electricidad; EEUU declara emergencia por la viruela del mono; Maduro pide a Guardia Nacional estar alerta frente a amenazas; Hoy entra en vigencia pasaje viajero de bioseguridad; Sofocado incendio; Hijo de la reina Isabel recibió dinero de Bin Laden; Lluvias en Bolívar causan problemas; Fuego consumió 250 locales en Quinta Crespo; Alza del dólar rompe con las proyecciones ; Ulandinos en la calle exigen el pago del bono vacacional; Alcalde Jesús Araque ordena actualización catastral; 44,3% de los venezolanos no están identificados con una tendencia política; Revelan informe que España conocía la situación de Plus Ultra; Santa Elena de Uairén bajo las lluvias; EEUU liquida a líder a de Al Qaeda; «La Paz de Colombia es La Paz de Venezuela»; La ONU advierte que nos acercamos a la liquidación nuclear; Hay 100 mil personas con sida en Venezuela; Rechazan reglamento electoral en la UCV; ONU de visita en Miraflores; Detienen en México a migrantes que viajaban en un camión; Presidente de la Cámara de Representantes desafió amenazas de China y llegó a Taiwán; Anuncian el cierre técnico de lactancia del J M de los Ríos; Saime desmintió que entregara pasaportes en 48 horas; Petro mantendrá beneficios para migrantes criollos; Subidón del dólar paralelo afectó comida y aseo; Provocación de EEUU en Taiwán eleva tensión global; Colombia abre sus consulados para atender a sus connacionales; El Papa Francisco degrada al Opus Dei; Cuestionan la entrega de 1 millón de Ha a Irán; China anuncia medidas efectivas contra EEUU por la entrada de la Pelosi a Taiwán; Las cifras sobre las reservas petroleras no son veraces; El TSJ impide toma de posesión de ganadores en la Universidad Central; Gobierno chileno devela que el líder del tren de Aragua tiene visa! Gobierno iniciará la navidad desde el 1 de Octubre; Las tarjetas de crédito adornan las carteras; Empresarios tienen fe en las Zonas Económicas.

EL DR. CÉSAR ALEJANDRO PÉREZ VIVAS, Abogado, docente universitario, dirigente nacional de COPEI, ex Gobernador del Táchira, tres veces diputado por su estado y hasta hace poco uno de los abanderados en solicitar la aplicación del Referéndum Revocatorio al actual presidente, está de gira por el país y con semejante currículo servirá para ratificar en Mérida su aspiración a su nominación como pre-candidato a la presidencia de la República por la oposición, que debe ser seleccionado por los ciudadanos en elecciones abiertas e inclusivas. Aquí en Mérida y en Tovar promueve y le sirve de anfitrión en su visita, el conocido dirigente y presidente de COPEI -Mérida, Arquímedes Fajardo. Nótese que, este tachirense César Alejandro Pérez, tiene las mismas iniciales que Carlos Andrés Perez, CAP.

AUGUSTO JOSÉ ROJAS HERNÁNDEZ, conocido como «El Abuelo», es un merideño que hoy después de duro batallar frente a la vida, disfruta de las mieles del éxito. De su época juvenil lo recordamos como locutor de Radio «Universidad» donde en todos sus programas incluía la canción «Diminuta» popularizada por Mario Suárez y la dedicaba a una de las jóvenes más lindas y cotizada de la época. Fue guía de turismo, muy sociable y puede considerarse que fue, lo que se conocía para la época como un «Pavo». Estudió bachillerato y en la ULA obtuvo su título de educador, el que desempeñó en varias instituciones públicas y privadas, hasta que apadrinado por Héctor Alonso López logró una beca del plan Gran Mariscal de Ayacucho y dio el gran salto, fue al norte, a Michigan, allí hizo su maestría, posteriormente alcanzó un PHD en Iowa entre el 90 y 95. Intentó entonces incorporarse a la ULA y resolvió marcharse a Indiana donde obtuvo un post doctorado. Allí ganó un concurso de oposición para profesor en Saint Cloud State University en la Escuela de educación donde permaneció hasta hace poco, luego de 21 años se jubiló. Con Mirian, una bella Arquitecto venida de Acarigua, con quien se casó en Mérida, sus hijos y sus hermanos: Noé, Hugo y su Morocho Alberto, tienen meses «por estas calles» y esta tarde el «Abuelo», nos va a contar sus alegrías, constituyendo la más reciente, el haber sido nombrado Profesor Emérito de Saint Cloud State University. Escúchelo a través de exitos 100.9 entre la 1 y las 5 pm, también en la web exitosmerida.com y en fronteradigital.com.ve . «El abuelo un día, cuando era muy joven! Allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda, tal vez existía y el viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa, le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares Allende Galicia…».

LA REFORMA DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MÉRIDA pretende ser modificada. Esta modificación fue votada el pasado 21 de julio, en primera discusión, según hemos leído, llama la atención, que un legislador de la Alianza Democrática votó en línea con el oficialismo, afortunadamente lo que se conoce como el «Bloque de la Unidad», rechazó la propuesta y pasó a segunda discusión. A fin de conocer de lo que trata, la mencionada modificación, acudimos al joven Parlamentario Alexis Paparoni, quien nos va dar una explicación de lo que se intenta, que entre otras cosas eliminará de un plumazo la presencia de los prefectos, para designar los «coordinadores territoriales», siendo que los prefectos en la actualidad están en el aire y las prefecturas cerradas, violándose así, la Ley de Administración Pública del Estado. Escuche al Diputado Paparoni esta tarde en «Carrusel de la Fama» entre la 1 y las 5 pm por exitos100.9, en la web exitosmerida.com , pudiéndose leer este segmento en fronteradigital.com.ve .

LA ESTATUA DE DON ANDRÉS BELLO que fue «perdida y hallada» en un bar, debe dar pie para que las autoridades competentes profundicen las investigaciones y determinen dónde se encuentran los bustos desaparecidos del parque de «Los Poetas y Escritores Merideños», por aquello de que «entre cielo y tierra, no hay nada oculto» o por el decir del ex presidente Pérez, «hay dos cosas en la vida que no se pueden esconder: la tos y el dinero», menos un busto de bronce, por su tamaño. El ex gobernador Marcos Díaz Orellana contrató una escultura de Luis Alfonso Martos Rivas, «El cantor de Los Andes» al escultor Dr. Carlos Colmenares, pues esa suerte de bronce cuya foto anexamos, no se sabe dónde está, hay quienes han dicho que está en la sede de CORPOANDES, pero hasta ahora no ha habido quien lo certifique. Valdría la pena se averiguara y si está allí, cual es la figura bajo la cual se encuentra en ese lugar y además, cuáles razones privan para, a pesar de tantas peticiones públicas que se han realizado, no se haya colocado en algún lugar para honrar la memoria de este meritorio merideño y por supuesto si existen irregularidades proceder en consecuencia. Con Luis Alfonso no van a tener problemas de bebidas espirituosas, porque como buen músico sabía lo que era eso. «…tienen tus páramos la fragancia y el color sublime de sutiles nardos, la quietud dormida de gélidas lagunas y el lento abanicar de los trigales…».

CANAGUÁ , luego de la conmemoración de su sesquicentenario se ha quedado sin un litro de gasolina, poniendo en peligro la vida de sus habitantes, al no poder ser trasladados a Mérida, en caso de una emergencia, corriendo riesgos los productores agrícolas, quienes no pueden arrimar sus cosechas a los centros de consumo, y para colmo de males, la electricidad falla, viéndose afectados: Mucutuy, El Molino, Capurí y Mucuchachí. Escuchen esta tarde al alcalde Omar Fernández, quien se dirigirá a las autoridades competentes y a la colectividad merideña exponiendo la problemática que viven los hermosos pueblos del sur al inicio del período vacacional, negándoles su acceso a los visitantes.

LA REALIDAD SOBRE EL PROBLEMA DEL AGUA EN EJIDO LA REVELÓ EL Colega Simón Figueroa, alcalde del municipio, cuando en una rueda de prensa, dijo: «…se vienen regularizando los trabajos y solo presentamos un déficit de 70 litros de agua por segundo» (fronteradigital). Veamos: Esa cifra es muy significativa si se toma en cuenta que en un minuto están faltando 4.200 litros, (4.2 metros cúbicos) y que en 60 minutos que es una hora serán 252 mil litros (252 metros cúbicos) y en un día son 6 millones cuarenta y ocho mil litros (6 mil 48 metros cúbicos), y que la OMS considera que la dotación estándar es de 100 litros/persona/día, esto significa que con el déficit de 70 litros/seg., le faltaría agua a unos 60 mil habitantes en un día.

EL GENERAL DE DIVISIÓN JUAN DE DIOS CELIS PAREDES nacido aquí en Mérida en 1893, estudió su primaria y comenzó estudios de medicina en la ULA, teniendo que viajar a Caracas por el cierre que fue objeto la casa de estudios en esa época. Es allí donde abraza la carrera militar. Por su afición a la poesía lírica sus compañeros lo llamaban «El Poeta» y otros por su título de educación media lo mentaban «El Bachiller». El General López Contreras lo puso al frente de la Escuela Militar y todos sus ascensos fueron meritorios. En materia política, fue Presidente del Estado Mérida en 1942, teniendo como secretario al Dr. Rubén Corredor, tovareño. Con el General Medina Angarita fue Ministro de Guerra y Marina, posteriormente Ministro de Fomento, así como gobernador de Caracas. De su desempeño como gobernador de Mérida, se recuerda su honestidad y la cooperación entre pueblo y gobierno. Este eminente merideño, enraizado con numerosas familias de nuestro terruño, dejó de existir hace 60 años y nos pareció que tiene sobrados méritos para traerlo a colación en nuestra programación. Luego de realizar varias consultas, establecimos contacto con familiares y amigos y logramos localizar en Caracas a Doña Mariangelina Celis Marrero, la hija número 5 de nuestro personaje, quien recordó que sus tíos fueron: Luis Alberto, Héctor, Pablo, Alicia y María. Doña Mariangelina gentilmente como merideña de adopción, accedió a conversarnos sobre la vida y obra del General Celis Paredes, lo que podremos escuchar esta tarde entre la 1 y las 5 pm, a través de Éxitos 100.9 en la web exitosmerida.com , pudiéndose leer esta columna en fronteradigital.com.ve . «Mérida para nosotros es un símbolo» dice finalmente Doña Mariangelina Celis M. cuyo nombre, acota, lo escogió su padrino el General Medina Angarita. Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940.

Mérida, 07 de agosto de 2022

