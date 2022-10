CARRUSEL DE LA FAMA del 02 de octubre de 2022, por Néstor Trujillo Herrera

Entornointeligente.com /

EL DR. JOSÉ ENRIQUE MACHADO HURTADO falleció. Fue médico egresado de la ULA convirtiéndose en uno de los más prestigios urólogos y formadores de la especialidad aquí. Como tal profesional era muy serio. Hace pocos días lo invité a participar en el programa con motivo de los 60 años de la Clínica Mérida, de cuyo staff formó parte por 59 años. Siempre me contestaba, esta vez no. Le envié un recordatorio y he aquí lo que me contestó: «… tengo 4 días hospitalizado en la Clínica Mérida como consecuencia de una anemia severa por un cáncer de próstata agresivo…». Así era este hombre a los que muchos odiaban pero más lo querían. No tenía medias tintas con nadie y al que tenía que decírselas se las decía, por eso le temían. Su amigo del alma se le marchó hace tiempo, era «El Gordo Mussa», el Dr., Aníbal Mussa Tobbías, compartían consultorio en la Clínica Mérida y conversar con ellos era muy agradable, eran «jo…cosos» pero muy respetuosos. Una de las últimas veces que «chateé» con él le escribí, «Buenas tardes, como sigue Dr. Machado. Saludos cordiales». Me contestó, «Mejorando poco a poco. Gracias por su gentileza y preocupación». Le agregué, «Me contento y sabe que su presencia es fundamental en la crisis social y política que vivimos, porque hay pocos que sin cortapisas se atreven a decir la verdad que duele». Respondió, «Gracias por esa opinión. Para mí es de pleno agradecimiento y sobre todo por venir de tí y de tu pulcra, honesta y valiente posición ante las diversas problemáticas. Gracias de nuevo. Eso fue el 17 de agosto. La última vez que le escribí, el martes 6 de septiembre le envié…»Saludos cordiales Dr. Machado. Como va su recuperación, esperando que bien para escucharlo en los actos del 13 de septiembre». No contestó, algunos amigos me hicieron saber que estaba mal. Ayer de mañana leí la triste noticia y los múltiples comentarios que su partida ha generado, uno de los que más me ha conmovido es el de la Diputada Carmen María Sívoli, a quien podrán escuchar esta tarde en «Carrusel de la Fama » entre la 1 y las 5 pm a través de Exitos 100.9, en la web exitosmerida.com , pudiéndose leer esta reseña en fronteradigital.com.ve . De nuestra parte expresamos condolencias a sus familiares, amigos de Acción Democrática, El Partido del Pueblo», no a los adecos de Ramos Allup ni a los de Bernabé, a los adecos de AD. Para dejar constancia de su recia personalidad, vamos a presentarles su posición frente a Ramos Allup por la forma como «escogió» su candidato a las primarias. Paz para el Alma de un gran luchador por la Mérida que la sentía como suya.

EL DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ se celebra cada 1 de octubre con el propósito de rendir homenaje al café, la bebida más popular y consumida del mundo después del agua. En Venezuela, como en muchas partes de América, el café por mucho tiempo fue un referente económico, particularmente los estados andinos fueron un emporio en su producción y en Mérida: La Azulita, Tovar, Santa Cruz de Mora y Canaguá en los pueblos del sur, ocuparon un lugar relevante en la producción y comercialización del rubro. «Tal es el caso de la Casa Burguera, fundada por Elías Burguera García en 1881, la cual llegó a convertirse en una empresa generadora de empleo, desarrollo y riqueza para la región, desde sus inicios hasta su desaparición a mediados del siglo XX. Este notable empresario, natural de Táriba, quien llegó a Tovar desde niño, con una modesta herencia paterna se dedicó a las actividades comerciales trabajando intensamente para lograr el desarrollo del Valle del Mocotíes. Don Elías estuvo al frente de la misma, desde su fundación, hasta su muerte en 1900. La Casa comercial se instaló al frente de la calle Bolívar, haciendo esquina con la iglesia, en pleno centro del poblado, ocupando toda una manzana. En sus amplios patios y corredores, se descargaba el café de las mulas que venían desde los campos de Pregonero, Guaraque, Santa Cruz de Mora, Zea y otros sitios del interior del estado. De allí se cargaba de nuevo para llevarlo hasta los puertos fluviales, siguiendo el camino del lago de Maracaibo, en largas caravanas que atravesaban valles y ríos en jornadas de varios días. En aquella época, los peones de la casa ganaban un Bolívar diario. Regresando a nuestra realidad, la taza de café que tomamos por la mañana no ha bajado de precio, realmente hoy en día, un productor gana una mínima parte por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, etc. Este problema se ha incrementado debido a la crisis del COVID-19, y por ello, el futuro del café peligra porque muchos jóvenes se están alejando de las explotaciones familiares buscando mejores oportunidades en otros sectores. Muchos puestos de trabajo se han perdido, y el sector está en declive. En Santa Cruz de Mora vamos a escuchar al colega Periodista, Abogado, Dirigente agrario, Político, Legislador, y ex gobernador del Estado Alexis Paparoni, quien explica la realidad del rubro en el país y hace un periplo por sus orígenes y evolución, pasando por los inicios de la explotación del petróleo y el éxodo del campo, luego la creación de los organismos de apoyo a los productores. Esgrime también, algunas cifras históricas de la producción consumo y exportación, llegando a decir que en 1998 cuando unas 85 mil familias se dedicaban al rubro, se llegaron a exportar 350 mil quintales (entendiendo que un quintal equivales a 100 kilogramos); hoy escasamente habrán unas 8 mil familias trabajando el café. Llegamos a producir 2 millones 200 mil quintales. Se recuerda que en ese entonces se eliminó el Fondo del Café, anunciando la Revolución Agraria. En adelante las políticas malas y erradas, el contrabando, falta de apoyo, han llevado a Venezuela a convertirse en un país importador de café. En esta fecha, lamentablemente no tenemos nada que celebrar, dice Paparoni, a pesar de esto, todavía hay en los 17 estados cultivadores del aromático que apuestan a una nueva Venezuela. Seguiremos apostando a este gran país. en esa hermosa zona del Mocotíes.

HOY ES EL DÍA MUNDIAL DE LA NO VIOLENCIA y nos lo recordó la diputada Fabiana Santa María Rendón, al enviarnos las conclusiones y consideraciones del mes de campaña que han hecho en aras de la prevención del suicidio, entendiendo que el suicidio es un «acto de violencia dirigido por uno mismo con la intención de morir». La Diputada nos informa que desde la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que preside, hicieron 3 talleres vía zoom dictado por la Psicólogo Dalia Rodríguez, llegando a unas 200 personas. Organizaron el primer Festival Cultural por la Vida, un cuadrangular por la vida a través de un evento que llamamos «No estás Solo». Aquí estamos con más de 30 organizaciones de la sociedad civil, acudimos a distintas iglesias, la Universidad de Los Andes y hemos atendido los casos que por redes sociales nos han indicado. Ahora vamos a ir a escuelas y comunidades llevando charlas de prevención y las políticas públicas que ayuden a disminuir esta realidad. Este trabajo es producto los altos índices de suicidios en Mérida, que se ubican a nivel nacional en el primer lugar. Tenemos que seguir trabajando y sumando personas e instituciones a esta campaña. Apostamos por la vida, esto no puede ser un tabú, la campaña «Aquí Estamos» va a continuar. Precisamente, para que nos converse sobre el tema que reviste por decir lo menos, preocupación entre nosotros, acudimos al Coordinador del Observatorio Venezolano de la No Violencia, el Geógrafo y profesor Universitario Gustavo Páez, quien en principio establece una definición de lo que es Violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMT, la que ha sido adoptada en el seno de la organización que coordina. Hace una suerte de clasificación de la Violencia en la que destaca la «auto infligida» tratada por la diputada Santa María. Refiere los conflictos armados, amenazas, intimidaciones, lesiones, daños psíquicos, la afección de las familias. Expresa el lugar que el Estado Mérida ocupa en términos de muertes violentas en el país y se encuentra dentro de las 8 entidades donde ha crecido en el 2021, ocupando el puesto 18. El investigador del Laboratorio de Ciencias Sociales y especialista en temas demográficos establece comparaciones con años anteriores donde ocupábamos los últimos puestos. La tasa de delitos en general nos favorece, somos de los estados menos inseguros en el puesto 22. Hace una explicación de por qué es importante estudiar la violencia, origen, patrones, etc., para que los organismos públicos puedan diseñar políticas contra ese flagelo, incluso establecer un marco jurídico que permita luchar. La violencia es un problema polifacético para el que no existe una solución sencilla, hay que actuar simultáneamente y en múltiples factores de la sociedad. Escuche esta tarde en «Carrusel de la Fama», entre la 1 y las 5 pm a través de Éxitos 100.9, en streaming exitosmerida.com , pudiéndose leer esta reseña en fronteradigital.com.ve . Finalmente dice, que es importante hacer frente ante los géneros y desigualdades en cuanto a las prácticas culturales adversas, también los económicos, sociales y los que contribuyen a generar violencia.

LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES QUE RESEÑAN LOS PORTALES DIGITALES DE LOS DIARIOS DEL PAÍS, Y QUE LEEREMOS PARA USTEDES, DICEN: Gobierno alerta por lluvias; Guyana miente sobre el Esequivo en la ONU; mañana se decide el futuro de Brasil; Putín consuma el robo de 4 regiones ucranianas; entra en vigencia nueva forma de pago para la gasolina subsidiada; FANB unirá fuerzas con Colombia en frontera; Se rompió el dique sobre el Río Catatumbo; Ya no será gratis el cupo patria de la gasolina; 246 obras de infraestructura inconclusas en todo el país; Sistema de Seniat no acepta certificados de origen de mercancía que llegó de Colombia; Nuevo año escolar será presencial y de lunes a viernes; Declaran catástrofe por paso de Ian; Gustavo Petro designó nuevo director de oficina de migración; Hoy reabren paso por carro a Colombia; Crecida de Río en Táchira deja 7 muertos y 3 desaparecidos; Colegios deben consultar ajustes con los padres; Sector turismo pide ampliar más las rutas aéreas; Con Petro y sin Maduro reabrieron las frontera colombo-venezolana; Consejo de los DDHH condenó crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

MÁS NOTICIAS… Ultra derecha consigue 44% de los votos en Italia; Zoon tuvo un crecimiento de 400% en la pandemia; Ahora es cuando hay guisos que descubrir en Monómeros; Aprobado matrimonio igualitario en Cuba; La vuelta a clases viene con vacunas; Fue un fracaso la política de sanciones contra Venezuela; Viene la recesión global dice la OMC; Aumentan los pagos para pago móvil; Capriles se lanza por tercera vez a presidente; Seguros se mantienen con las pólizas de salud; Venezolanos y Nicaragüenses colapsan migración en Costa Rica; Una aerolínea comercial colombiana conectaría a Caracas y Bogotá; Rusia se plantea cerrar fronteras a hombres en edad de ir a la guerra; La Vino Tinto goleó a Emiratos; Vaguada traerá más lluvias; Rusia investiga terrorismo en sabotaje a oleoductos; Reactivan la política migratoria en la frontera; El 5 de Octubre comienza pago de aguinaldos; Eliminan los montos mínimos para venta de divisas; Huracán Ian se fortaleció y alcanzó categoría 4 en la ruta hacia La Florida; Movimientos a favor del aborto gratuito, seguro y legal.

UN DOMINGO A LOS INICIOS DE «Carrusel de la Fama «, llegó hasta los estudios de la Hoyada de Milla donde funcionaba y estaba ubicada Radio «Los Andes» un hombre alto, fornido, vestido no muy conservador, pantalón crema y camisa de fondo negro floreada, su pelo aunque dejaba entradas en la frente era claro, acusaba características de europeo, se le veía sonriente y en su mano portaba un LP., en cuya portada estaba él, conduciendo un vehículo «convertible», esto es descapotable. El disco tenía una canción que para la época estaba muy de moda y me dijo que él la cantaba, con una intérprete de nombre Doménica, el tema en cuestión, dice… «¿Tú me amas? te amo como nunca amé, te amo siempre más. ¿Tú me extrañas? Te extraño y te necesito, yo vivo para ti (…). Ese hombre era ROBERTO LUTI, un italiano nacido en Barga, venido con su familia a Venezuela y establecido en la zona Oriental del Lago de Maracaibo. En la conversación confesó que era comerciante, tenía un restaurante y un abasto, que venía a Mérida además de promover su disco, buscando un buen lugar para montar un negocio, le parecía que ésta era una buena plaza. Al tiempo se puso de moda «Me quiero casar contigo» un tema original de Roberto Carlo, se escuchó también «Que seas feliz» popularizada por Leo Dan, después «Brindo por tu cumpleaños», alguno de los temas eran de su autoría, pero la gran mayoría eran éxitos de los que él hacía muy bien lo que se conoce como «cover». «Alguien Cantó» ganadora de un San Remo con Doménico Modugnno y «Honey», popularizada por Bobby Goldsboro también formaron parte de su repertorio. Participó en varios festivales en representación de Venezuela: Japón, España México, Perú y Chile. Nunca se casó aunque tuvo una compañera sentimental de origen americana y tampoco tuvo hijos. En Ciudad Ojeda creó un sello disquera llamado «GAVIOTA» y es ahí cuando, según sus biógrafos, conoce a Ricardo Montaner que era miembro de la banda «La Scala» y lo lanza al mundo del acetato, lo demás es historia. Un día de abril de 1994, la prensa zuliana trajo la noticia de la muerte del cantante ítalo venezolano, lo habían asesinado, al parecer sorprendió en su casa unos los ladrones quienes la emprendieron contra su humanidad. Sus restos fueron trasladados a Italia, al pueblo donde nació, Barga. Ese crimen, al parecer nunca fue esclarecido y hubo muchas especulaciones y dudas sobre las investigaciones. Esta tarde Eslliam Valbuena nos va a recordar a este cantante que un día ocupó lugares preferenciales en la farándula del país.

LA ACADEMIA DE MÉRIDA está invitando a la presentación presencial del libro biografía del Dr. Mario Spinetti Berti, la introducción estará a cargo de su autor el Dr. Álvaro Sandia Briceño a quien escucharán versando sobre esta actividad que se realizará el miércoles 5 de Octubre a las 3,30 pm., en la que participará como presentador oficial el Dr. Eleazar Ontiveros Paolini, miembro de número y expresidente de ese cuerpo académico. Lo propio hace Laboratorio «Valmorca», en la continuación de las actividades sociales, culturales, religiosas y deportivas organizadas con ocasión de sus 63 años de servicio, está invitando en la voz de su presidente el Ing., Guillermo Valeri Dávila, a una conferencia vía ZOOM (Reunión: 840 493 3847, Código: F82022) el martes 4 del corriente a las 10,00 am. Ésta va a ser dictada por el Economista Orlando Ochoa y está titulada como: «La Economía, el Petróleo y las Negociaciones de Cambio en Venezuela». El Ingeniero Valeri destaca la labor de sus trabajadores y colaboradores a quienes saluda en este nuevo aniversario.

LA PAPA CUYO CONSUMO ESTÁ CALCULADO EN 31 kilogramos por persona y por año y de la que existen por lo menos 4 mil variedades, ha conseguido un refugio en El Molino de Canaguá, donde un grupo de agricultores a cuyo frente está José Luis «Cheo» Guillén Méndez, han constituido una asociación cuyo denominación es «ASOPROMOL» que está cumpliendo un año de funciones apoyados por FEDEAGRO en la persona de su Presidente Sergio Fontanelli. En estos primeros meses han desarrollado un proyecto de reproducción de semilla de papa Granola, que es la que mayormente se consume en el país. Esta tarde «Cheo» Guillén, nos va a comentar que el pasado Julio sembraron 10 mil mini tubérculos de los que a mediados de octubre se estarán recogiendo como semilla básica que será convertida en base final después de 24 meses cuando será certificada como semilla, apañándose unos 18 mil sacos de semilla que pueden servir para sembrar entre 500 y 600 Has.

EL YA CASI BEATO MONS. MIGUEL ANTONIO SALAS, hubiera arribado a su cumpleaños número 107 el pasado día de Los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, jueves, 29 de Septiembre, en cambio, este próximo 30 de octubre cumplirá 19 años que fue llamado por el Señor para que continuara la misión a su lado. Mons. Salas como escuetamente lo llamábamos, nació en la Aldea Sabana Grande, La Grita, Municipio Jáuregui, estado Táchira, hoy lleva su epónimo y su busto enaltece la Plaza Bolívar de su pueblo natal. Fue el primer sacerdote Eudista venezolano. Fue rector del Seminario interdiocesano de Caracas, estudió la Sagrada Teología en Roma y estando allá, en 1961 fue nombrado Obispo de Calabozo. Desde allí su vida sacerdotal ha estado ligada al padre Porras, hoy el Cardenal Porras Cardozo. En pleno ejercicio de su función episcopal en Guárico, el Papa Juan Pablo II lo nombró V Arzobispo de Mérida el 20 de agosto de 1979, tomando posesión el 15 de septiembre del mismo año, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Escogió esta fecha por ser la patrona de la iglesia de su aldea nativa, devoción a la que guardaba particular cariño. El funcionamiento del Seminario Mayor en 1983 y la Visita de Juan Pablo II en 1985, fueron hechos muy notables de su ejercicio Arzobispal. Escribe en su biografía su Obispo Auxiliar, el hoy Cardenal Porras Cardozo: «Bajo su égida, impulsó la renovación de la prensa católica con la adquisición de maquinaria moderna para el diario El Vigilante (1985); fundó la Televisora Andina de Mérida TAM (1982) para la evangelización y la catequesis, siendo la primera televisora regional del país; volvió a la publicación periódica del Boletín Arquidiocesano, creó la cátedra libre Juan Pablo II en la Universidad de los Andes para el diálogo entre fe y ciencia. El Archivo y el Museo Arquidiocesano, valiosos instrumentos para el desarrollo de los bienes culturales de la Iglesia fueron puestos bajo el cuidado de personal idóneo. Han sido piezas fundamentales en la pastoral de la cultura y el diálogo interdisciplinario con el mundo intelectual y universitario».., pero en 1991 pasó a ser Arzobispo Emérito ya que llegado a los 75 años debió entregar la renuncia a su cargo. Una vez entregada la sede metropolitana se retiró a su tierra natal, a Sabana Grande, al Táchira, tierra fértil y bonita. Allá comenzó a desempeñarse como párroco de esa comunidad, un Obispo párroco, una labor interesante y que manifiesta que Miguel Antonio, Siervo de Dios, tenía muy claro que su misión sacerdotal, sin importar el grado, era servir y salvar almas, eso hizo. Sus últimos años de vida se los donó a esta Iglesia local de San Cristóbal como párroco, hasta que le sorprendió la muerte en un accidente automovilístico el 30 de octubre de 2003. En Sabana Grande, la memoria de este Sacerdote, el Obispo párroco, permanece viva. Y en virtud de agradecimiento y recuerdo perenne conservan en el templo parroquial el corazón de este Pastor que tanto amó, sirvió y cuidó a la Iglesia. En alguna ocasión el Cardenal dijo: «En la actualidad se sigue promoviendo la causa de Beatificación de Monseñor Salas. Ya la comisión médica en la Arquidiócesis de Caracas se encuentra en el estudio del presunto milagro dado en Guasdualito estado Apure, pidamos pues por la gracia de Dios que pronto podamos tener un nuevo Beato para Venezuela y en especial en Mérida». Para hacernos una semblanza del imponderable V Arzobispo de esta Diócesis, hemos invitado a Mons. Luis Alfonso Márquez Molina, nativo de Tovar y quien el pasado día de San Pedro y San Pablo recordó sus 60 años de Ordenación sacerdotal. Fue Obispo auxiliar y colaborador en la gestión de Mons. Salas en la Arquidiócesis de Mérida, después Administrador Apostólico de la Diócesis de El Vigía-San Carlos del Zulia, en la actualidad está retirado en un todo de acuerdo al Derecho Canónico por su edad desde Julio de 2013, por lo que ahora ostenta la dignidad de Arzobispo Emérito. Su semblanza es una expresión de admiración y respeto. Está rezada con la sencillez y bohonomía que caracterizan al Arzobispo «Emérito» Márquez Molina. Al escucharlas pareciera como que estuviéramos sentados en un escaño, frente al púlpito susurrando con su tono «campirano» la oración que así, con su sencillez le devuelve la Fe y la presencia a quien admiró y con quien compartió responsabilidades desde el comienzo de su formación, Mons. Miguel Antonio Salas. Todo esto y muchos más, junto a las favoritas que hemos seleccionado para la celebración de los 50 años de Carrusel de La Fama, entre la 1 y la 5 de la tarde, a través de Éxitos 100.9 fm de Mérida, en la web exitosmerida.com y leída esta reseña en fronteradigital.com.ve . Por favor reenvíe esta columna a otros merideños en el mundo que puedan estar interesados en conocer nuestra realidad.

Néstor L. Trujillo H. CNP 8940

Mérida, 02 de octubre de 2022

Publicidad

Aviso

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com