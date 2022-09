Carros de energía alternativa se comienzan a producir

Entornointeligente.com /

El venezolano Augusto Pradelli es la mente maestra tras el volante de los nuevos vehículos eléctricos que se están produciendo en Maracaibo, estado Zulia, que hasta el momento ha creado seis prototipos experimentales.

«Tenemos seis prototipos experimentales desarrollados en Caribe Carro: el primero fue hecho con un motor de motocicleta, pero en el mismo, no hemos podido eliminar el ruido ensordecedor dentro de la cabina donde van el piloto y su copiloto», comentó en una entrevista exclusiva para Noticia al Día.

Su centro de operaciones se encuentra en el Complejo Caribe que reúne el Hotel, la sala de Conciertos y Restaurante y el Taller donde se construyen los vehículos eléctricos e híbridos en plena cuadra fundacional de la capital zuliana; en la calle Carabobo.

Pequeños problemas que no admitieron derrotas a juicio del empresario marabino, quien aclaró que sin bien no han resuelto el problema del ruido en este prototipo en particular, lograron hacer más eficiente su motor, pues siendo de gasolina, lograron recorrer 37 kilómetros con sólo un litro, lo cual en sí mismo es un récord.

