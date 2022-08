Carro roubado entra pelas escadas do metro da Plaza Elíptica em Madrid

Entornointeligente.com /

Um carro roubado entrou pelas escadarias e interrompeu por volta da meia-noite desta terça-feira o acesso para facilitar a modalidade entre os vários meios de transporte de passageiros na conhecida Plaza Elíptica, em Madrid, Espanha, ficando preso nas escadas, segundo informou esta terça-feira as Emergências de Madrid.

«O condutor acedeu ao interior através do acesso exclusivo de autocarros da A-42, autoestrada de Toledo. Circulou e acabou por entrar no edifício através das portas de vidro da estação, onde acabou por ficar preso nas escadas», explicou o porta-voz. Não houve feridos e a estação permaneceu aberta. As Emergências de Madrid asseguram também que o condutor, de 36 anos, deu positivo para cocaína. O condutor foi detido pela unidade da Policia Municipal de Carabanchel e transferido para a esquadra de Madrid.

Un conductor ha irrumpido en el interior del intercambiador de Plaza Elíptica con un coche robado y ha quedado encajado en las escaleras sin causar heridos.

➡️ @SAMUR_PC ha atendido al conductor, ileso.

➡️ @BomberosMad retira el vehículo.

➡️ @policiademadrid realiza el atestado. pic.twitter.com/RBRwnxzgCe

– Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 23, 2022

Subscrever «Ele saiu ileso», assegurou um porta-voz das Emergências de Madrid. O homem foi assistido pela proteção civil e transportado para o Hospital 12 de Outubro, em Madrid. Posteriormente, o corpo de bombeiros de Madrid retirou o veículo das escadas «numa manobra trabalhosa». Esta estação liga as linhas de autocarros interurbanos de Getafe, Leganés e Parla com as linhas 6 e 11 do metro.

Durante os trabalhos de remoção do veículo, um Mazda branco, que ficou com o para-choque estilhaçado, estiveram envolvidos mais de uma dezena de bombeiros. O motorista foi detido na manhã desta terça-feira e a polícia ainda está a investigar as causas do sucedido.

