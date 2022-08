Carro único que pertencia à princesa Diana será leiloado esta semana

Entornointeligente.com /

Um dos carros da princesa Diana, um Ford Escort dos anos 1980, vai ser leiloado este fim-de-semana, no Circuito de Silverstone, a pista de corridas em East Midlands, em Inglaterra. O carro único é um dos 130 modelos que será leiloado este sábado.

O Escort RS Turbo pertenceu à princesa Diana entre 1985 e 1988. Acredita-se que seja o único exemplar deste modelo de automóvel na cor preta, avança a leiloeira Silverstone, que almeja arrecadar com o leilão mais de 100 mil libras (cerca de 118 mil euros).

Normalmente, estes modelos eram fabricados em branco, explicam os leiloeiros, mas as forças de segurança da família real pediram que o carro da ex-mulher do príncipe Carlos fosse pintado de preto «para maior discrição».

SILVERSTONE AUCTIONS SILVERSTONE AUCTIONS Fotogaleria SILVERSTONE AUCTIONS A decisão de escolher conduzir aquele modelo em particular — tem pouco mais de 40 mil quilómetros registados — foi uma «escolha muito corajosa», acredita o especialista em leilões de automóveis, Arwel Richards. «Todos os restantes membros da família real deslocavam-se em Londres no banco de trás de um carro oficial… E ela conduzia o seu próprio carro Isso só se via no interior das propriedades, nunca fora do palácio», recorda à Reuters.

A próxima semana marca 25 anos desde a morte de Diana , aos 36 anos, quando a limusine onde seguia se despistou num túnel em Paris, ao tentar escapar aos paparazzi que a perseguiam em motos.

Diana dança com John Travolta num jantar da Casa Branca, em Novembro de 1985 Reuters Diana posa com membros dos capacetes azuis franceses, em Agosto de 1997. Viajou para a Bósnia e Herzegovina com o intuito de chamar atenção para as vítimas das minas Ian Waldie/ Reuters Carlos e Diana na varanda do Palácio de Buckingham, depois da cerimónia de casamento, em Junho de 1981 Reuters Ao lado do Papa João Paulo II, numa visita ao Vaticano, em 1985 Reuters/Mark Cardwell Diana com os dois filhos William, 6 anos, e Harry, 3, em Palma de Maiorca, em Agosto de 1987 REUTERS/Hugh Peralta Diana com William, o filho mais velho, ao colo Kensington Palace Diana, a rainha-mãe e Harry à saída do Palácio de Buckingham, em 1992 REUTERS/Kevin Lamarque A famosa fotografia de Diana sozinha em frente do Taj Mahal, em 1992 REUTERS/Ulli Michel CMC A princesa com o filho mais velho, William, em 1992 Dylan Martinez/ Reuters De férias nas Caraíbas com os filhos, em 1993 Reuters/Mark Cardwell Diana e Carlos, no Castelo de Windsor, em 1994 Kevin Lamarque/ Reuters Nas galerias Serpentine, em Londres, em Junho de 1994 Simon Kreitem/ Reuters Durante uma visita de quatro dias a Luanda, ao lado de Sandra Tigica, uma rapariga que perdeu a perna num ataque aéreo em 1994 José Manuel Ribeiro/ Reuters Diana e Carlos com os dois filhos, durante o primeiro dia de William em Eton College, em Setembro de 1995 Dylan Martinez/ Reuters Com o filho mais novo, Harry Kensington Palace Ao lado do Presidente da Argentina, Carlos Menem, em Novembro de 1995 Dylan Martinez/ Reuters Numa gala de angariação de fundos, em Setembro de 1996, ao lado de Ralph Lauren e Anna Wintour Mike Theiler/ Reuters Num jantar de caridade, em Outubro de 1996 David Gray/ Reuters Durante um evento do Commonwealth Day Council, na Austrália, em Novembro de 1996 David Gray/ Reuters Na gala do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, em Dezembro de 1996 Reuters Diana pega numa mina, durante uma visita a Angola, em Janeiro de 1997, a convite da Cruz Vermelha do Reino Unido José Manuel Ribeiro/ Reuters Diana reúne-se com Nelson Mandela, na Cidade do Cabo, em Março de 1997 Juda Ngwenya/ Reuters Retrato oficial da família real em Março de 1997 Reuters Diana visitou Madre Teresa, no Bronx, em Nova Iorque, em Junho de 1997 Reuters Ao lado de Elton John, no memorial a Gianni Versace, em Julho de 1997 Stefano Rellandini/ Reuters Diana deu um discurso num evento anual de Centrepoint, uma instituição de beneficência do Reino Unido que tem como objectivo melhorar a vida de jovens sem-abrigo Michael Crabtree/ Reuters À saída do ginásio, em Agosto de 1997 Kieran Doherty/ Reuters À chegada de um almoço organizado pela Christie’s, em Londres. Reuters Ao lado de Hillary Clinton, na Casa Branca, em Junho de 1997 Reuters A princesa a embalar uma criança com cancro, no Paquistão John Pryke/ Reuters À chegada do National Museum of Women in the Arts, em Washington, para um jantar em homenagem às vítimas das minas terrestes. Reuters Diana e Elizabeth Dole, presidente da Cruz Vermelha dos Estados Unidos caminham juntas, antes de uma conferência de impressa de apelo à proibição de minas terrestres Reuters Fotogaleria A princesa Diana faria, esta quinta-feira, 60 anos. E, mais de duas décadas após a sua morte, as suas imagens continuam a encantar. Afinal, chegou a receber o título de «a mulher mais fotografada do mundo».

Carla B. Ribeiro Entre os outros carros a leilão no evento de três dias do circuito em Northamptonshire, destaca-se um Rolls-Royce convertível que em tempos pertenceu a Maurice Gibb , um dos membros da banda de sucesso Bee Gees. O cantor, que morreu em 2003, comprou o Corniche de 1973 e mudou os interiores para pele vermelha. Até 2012, o veículo manteve-se na posse da família. Agora será leiloado e a proposta inicial começa nas 100 mil libras.

Para os amantes de carros históricos, estará ainda a ser leiloado um Rover P5 de 1973, usado para levar a primeira-ministra Margaret Thatcher ao encontro com a rainha Isabel II, na sequência das eleições de 1979. O preço de referência é entre as 35 e 45 mil libras (entre os 41 e 53 mil euros).

Também a carrinha Volkswagen T25 Caravelle GL 112 que transportou o conhecido físico Stephen Hawking está disponível, sem preço de referência.

