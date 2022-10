Entornointeligente.com /

Carro de luxo atola em praia ao tentar tirar jet ski do mar em SC Vídeo que mostra pessoas emburrando o veículo alcançou 28 mil curtidas em rede social. Segundo a prefeitura de Porto Belo, o desembarque de motos aquáticas deve ser feito nas marinas particulares. Por Sofia Mayer, g1 SC

04/10/2022 05h03 Atualizado 04/10/2022

1 de 1 Carro de luxo ficou atolado em praia de Porto Belo — Foto: Caixa D'aço Aluguel de Lanchas/ Divulgação Carro de luxo ficou atolado em praia de Porto Belo — Foto: Caixa D'aço Aluguel de Lanchas/ Divulgação

Um carro de luxo ficou atolado na Praia do Centro , em Porto Belo , no Litoral Norte catarinense, ao tentar tirar uma moto aquática do mar. O caso aconteceu por volta das 11h de domingo (2), segundo testemunhas.

Ao menos cinco pessoas foram necessárias para empurrar o Corvette conversível. O modelo mais recente do carro pode ultrapassar os R$ 400 mil, segundo a Tabela Fipe.

Em um vídeo que repercutiu nas redes sociais, mulheres de biquíni aparecem tentando desatolar o automóvel. Nesta segunda-feira (3), a publicação original do vídeo havia passado de 28 mil curtidas .

Uma funcionária da Caixa D'Aço, empresa que faz aluguéis de lanchas na região, contou que a cena aconteceu ao lado do trapiche do estabelecimento. Ela prefere não ser identificada, mas disse que foram necessárias pelo menos cinco pessoas para desatolar o veículo.

De acordo com o relato, a situação foi resolvida em cerca de 15 minutos.

Prática não deve ser feita

De acordo com a prefeitura de Porto Belo, existe um trapiche público usado para pesca e para recepção de navios no verão. O município informou, no entanto, que o embarque e desembarque de motos aquáticas deve ser feito nas marinas particulares.

O g1 SC tentou contato com o condutor do veículo, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

